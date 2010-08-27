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05.10.2017 , № 113 от 05 октября 2017 г.
Автор: Геннадий НАЗАРОВ
Городская среда
В Днепровском районе столицы установили пятый арт-объект в рамках проекта «Семь чудес света». На этот раз вблизи парка «Победа» выросли «Головы моаи с острова Пасхи».
ТРИ скульптурные головы моаи высотой три метра изготовлены из металлической конструкции, заполненной декоративными камнями красного и белого цвета. На заполнение этих художественных каркасов ушло около четырех кубических метров породы.
Автор уличной инсталляции дизайнер Ирина Магомет сообщила, что с начала сварочных работ по установке истуканов ушло более двух месяцев. Согласно существующим поверьям жителей острова Пасхи, в подобных истуканах содержится сверхъестественная сила предков первого короля острова – Хоту-Матуа.
Ранее работники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района установили уже четыре арт-инсталляции. Это Эйфелева башня в парке «Победа», Биг-Бен на транспортной развязке возле станции метро «Левобережная», мельница на транспортной развязке у станции метро «Черниговская» и египетские пирамиды на Дарницкой площади.