|
| «
|Октябрь 2017
|»
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
Главная
/ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
/
|
05.10.2017
Автор: Николай ГУК.
Культура
В областном центре Слобожанщины создана карта музеев Харькова, расположенных в центре города в пешей доступности друг от друга.
НА СХЕМУ нанесены исторический, художественный, литературный, морской музеи, кунсткамера археологии и этнографии Слободской Украины, музей природы при университете имени Каразина.
Планшеты с дорожной картой размещены в музеях. Это позволяет посетителям заведений культуры узнать о расположенных вблизи других музеях, увидеть схему пешеходных маршрутов между ними. К картам прилагаются буклеты с описанием ключевых экспонатов, ради которых можно посетить тот или иной музей.
Проект будет расширяться за счет нанесения на дорожную карту других музеев Харькова. А их в областном центре около трех десятков. Это как государственные и коммунальные заведения, так и общественные кунсткамеры. Их экспонаты рассказывают об истории, культуре, науке, образовании, административно-территориальном делении края. Многие музеи уникальны.
Например, Музей местного самоуправления был открыт два года назад к 150-летию введения на Слобожанщине земств – первых органов местного самоуправления и 250-летия образования губернии с центром в городе Харькове как первой административно-территориальной единицы на территории края.
С раритетным подвижным составом и вспомогательной техникой знакомит посетителей Музей истории железнодорожной техники, расположенный у «главных ворот» Харькова. А еще здесь можно увидеть документы и чертежи, инструменты, разнообразные технические средства, которые применялись на чугунке.
Много интересного о том, как лечились в старину, узнают посетители в аптеке-музее, что по улице Воскресенской. Там в 1877 году открылся один из первых в Харькове аптекарских магазинов. Среди экспонатов музея фармации – разнообразные весы, металлические и стеклянные гири в виде животных. Есть дореволюционные губные помады и пудры, а также траворезка для приготовления лекарственных сборов. Представлены экспонаты и советской эпохи – разнообразные стеклянные шприцы, перевязочные материалы, бутылки с притертыми крышками.
Музей истории музыки работает в доме культуры Харьковского университета воздушных сил. В нем около шестисот экспонатов, рассказывающих о музыкальной жизни Слобожанщины со второй половины XVIII века и до сегодняшнего дня. Это инструменты, на которых играли исполнители, одежда, в которой музыкальные деятели выходили на сцену, личные вещи композиторов, старые афиши, газеты, журналы, фотографии.
В общеобразовательной школе № 16 Киевского района создан музей главного конструктора систем управления ракет и космических аппаратов Владимира Сергеева. Экспонаты рассказывают о вкладе директора предприятия «Хартрон» не только в развитие науки и ВПК, но также в создание жилого микрорайона для работников авиакосмической отрасли, ставшим образцовым в Харькове.