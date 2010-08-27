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05.10.2017 , № 113 от 05 октября 2017 г. Культура В областном центре Слобожанщины создана карта музеев Харькова, расположенных в центре города в пешей доступности друг от друга. НА СХЕМУ нанесены исторический, художественный, литературный, морской музеи, кунсткамера археологии и этнографии Слободской Украины, музей природы при университете имени Каразина.

Планшеты с дорожной картой размещены в музеях. Это позволяет посетителям заведений культуры узнать о расположенных вблизи других музеях, увидеть схему пешеходных маршрутов между ними. К картам прилагаются буклеты с описанием ключевых экспонатов, ради которых можно посетить тот или иной музей.

Проект будет расширяться за счет нанесения на дорожную карту других музеев Харькова. А их в областном центре около трех десятков. Это как государственные и коммунальные заведения, так и общественные кунсткамеры. Их экспонаты рассказывают об истории, культуре, науке, образовании, административно-территориальном делении края. Многие музеи уникальны.

Например, Музей местного самоуправления был открыт два года назад к 150-летию введения на Слобожанщине земств – первых органов местного самоуправления и 250-летия образования губернии с центром в городе Харькове как первой административно-территориальной единицы на территории края.

С раритетным подвижным составом и вспомогательной техникой знакомит посетителей Музей истории железнодорожной техники, расположенный у «главных ворот» Харькова. А еще здесь можно увидеть документы и чертежи, инструменты, разнообразные технические средства, которые применялись на чугунке.

Много интересного о том, как лечились в старину, узнают посетители в аптеке-музее, что по улице Воскресенской. Там в 1877 году открылся один из первых в Харькове аптекарских магазинов. Среди экспонатов музея фармации – разнообразные весы, металлические и стеклянные гири в виде животных. Есть дореволюционные губные помады и пудры, а также траворезка для приготовления лекарственных сборов. Представлены экспонаты и советской эпохи – разно­образные стеклянные шприцы, перевязочные материалы, бутылки с притертыми крышками.

Музей истории музыки работает в доме культуры Харьковского университета воздушных сил. В нем около шестисот экспонатов, рассказывающих о музыкальной жизни Слобожанщины со второй половины XVIII века и до сегодняшнего дня. Это инструменты, на которых играли исполнители, одежда, в которой музыкальные деятели выходили на сцену, личные вещи композиторов, старые афиши, газеты, журналы, фотографии.

В общеобразовательной школе № 16 Киевского района создан музей главного конструктора систем управления ракет и космических аппаратов Владимира Сергеева. Экспонаты рассказывают о вкладе директора предприятия «Хартрон» не только в развитие науки и ВПК, но также в создание жилого микрорайона для работников авиакосмической отрасли, ставшим образцовым в Харькове.

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