05.10.2017 , № 113 от 05 октября 2017 г.

Еврокубки

Составление любой символической сборной мне напоминает пазлы, в которых нужные элементы оказываются порой из разных коробок. Сегодня познакомим вас со сборными 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы.

Лига чемпионов

НА ОФИЦИАЛЬНОМ сайте УЕФА определены лучшие игроки тура и сборная тура. И тут сложилась странная ситуация. Практически ни один футболист из тех, за кого голосовали болельщики, не вошел в сборную.

Лучшим футболистом 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов назван нападающий «Реала» Криштиану Роналду. 32-летний португалец, оформивший дубль в матче против дортмундской «Боруссии», набрал 35 процентов голосов болельщиков.

Он опередил форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара (27 процентов), нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна (16 процентов), форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку (13 процентов), полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесту (4 процента), нападающего «Порту» Венсана Абубакара (3 процента), форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина (1 процент) и полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне (1 процент).

Команда тура выглядит так:

Вратарь – Альфонс Ареола («Пари Сен-Жермен»).

Защитники – Дани Алвес («Пари Сен-Жермен»), Михаэль Ланг («Базель»), Тоби Алдервейлерд («Тоттенхэм»), Киран Триппьер («Тоттенхэм»).

Полузащитники – КиранТирни («Селтик»), Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»), Андерсон Талиска («Бешикташ»).

Нападающие – Виссам Бен-Йеддер («Севилья»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).

Лига Европы

А ЗДЕСЬ почти половина претендентов на звание лучшего игрока оказались и в сборной тура.

Лучшим футболистом стал нападающий «Зенита» Александр Кокорин, набрав 38 процентов голосов. Его дубль стал решающим фактором в победе питерцев над «Реалом Сосьедад».

Второе место занял полузащитник «Стяуа» Константин Будеску (24 процента), опередив хавбека «Локомотива» Мануэла Фернандеша (14 процентов), оказавшегося на третьем месте. Португалец в матче со «Злином» стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы. Свои три мяча он забил к 17-й минуте.

Среди претендентов на звание лучшего игрока были также Марко Ливайя из АЕК (10 процентов), Андре Силва из «Милана» (5 процентов), Эмре Белезоглу из «Истанбул Башакшехир» (5 процентов), Тео Уолкотт из «Арсенала» (2 процента) и Жуниор Мораес из киевского «Динамо» (2 процента).

В этом опросе силен субъективный фактор. Как по мне, Мораес заслужил место хотя бы в тройке.

Но то, что не получилось у Мораеса, удалось двум игрокам «Зари», попавшим в сборную тура.

Вратарь – Андрей Лунин («Заря»).

Защитники – Доменико Кришито («Зенит»), Том Петтерссон («Эстерсунд»), Майкл Нгадеу-Нгаджуи («Славия»), Артем Сухоцкий («Заря»).

Полузащитники – Тео Уолкотт («Арсенал»), Эмре Белезоглу («Истанбул»), Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Ян Копиц («Виктория»).

Нападающие – Аляссан Плеа («Ницца») и Александр Кокорин («Зенит»).