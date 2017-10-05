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05.10.2017 Отбор к ЧМ-2018 Завтра в албанском Шкодере сборная Украины проведет первый из двух заключительных поединков в отборочном турнире к Мундиалю-2018 – против команды Косово.

В ПОНЕДЕЛЬНИК на трехдневный сбор в Харьков прибыли 26 футболистов, 19 из которых представляют команды УПЛ: Коваль, Хачериди, Сидорчук, Гармаш, Буяльський, Циганков, Шепелєв, Кравец, Беседин (все – «Динамо»), Пятов, Ордец, Степаненко, Коваленко, Марлос (все – «Шахтер»), Матвиенко, Пердута (оба – «Ворскла»), Лунин, Караваев (оба – «Заря), Лукьянчук («Олимпик»). Еще семеро игроков выступают за зарубежные клубы: Соболь, Ротань (оба – «Славия», Чехия), Кучер («Кайсериспор», Турция), Ярмоленко («Боруссия», Дортмунд, Германия), Коноплянка («Шальке», Германия), Малиновский («Генк», Бельгия), Зинченко («Манчестер Сити», Англия).

После поединков заключительного тура первого круга чемпионата Украины у Андрея Шевченко добавилось головной боли. Теперь к проблеме отсутствия игровой практики у форвардов Беседина и Кравца присовокупились травмы Бутко и Ракицкого, полученные в игре с «Карпатами», на которой, кстати, присутствовал весь тренерский штаб национальной команды. И если Богдан на сбор все-таки приехал, но после осмотра врачей было принято решение о невозможности его участия в предстоящих встречах, то Ярослав сразу улетел в Киев для прохождения медобследования. Поэтому в срочном порядке был довызван защитник Лукьянчук и правый вингер Караваев. И, конечно же, наш наставник всерьез рассчитывал на получившего украинское гражданство Марлоса. Осталось только ему найти место в составе. Ведь бывший бразилец в своем клубе играет на позиции Ярмоленко, являющегося нынче главной ударной силой украинской команды и появление которого в старте сомнению не подлежит...

Также в понедельник состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины Шевченко, на которой он рассказал, что ожидает от ближайших двух матчей:

– У нас три новичка – Марлос, Лукьянчук и Пердута. Представитель «Шахтера» находится в таком же положении, как и все игроки. Никаких привилегий ему не будет. Наша задача – не нарушить игровой баланс. Он должен усилить конкуренцию в сборной. Посмотрим, где его лучше использовать. Еще мы пригласили капитана молодежной сборной Лукьянчука, когда узнали о проблемах Ракицкого. Что касается Пердуты и Караваева, то они вызваны для замены Бутко.

Команду ждут две очень важные игры, отметил главный тренер.

– «Нам нужно занять первое место, считает он. – Впереди фактически два финала. Первый – это матч с Косово. Чтобы на что-то рассчитывать, нужно победить в Шкодере. А потом уже думать о втором поединке с Хорватией. Главная задача нынешнего сбора – восстановление футболистов. Те команды, которые играют в еврокубках, прошли сейчас сложный период. Из-за многочисленных перелетов и переездов у игроков накопилась усталость. Мы проведем одну хорошую подготовительную тренировку, которая покажет, кто в каком состоянии находится. У нас есть определенные тренерские задумки, которые сможем применить уже в матче с Косово».

После пресс-конференции главного тренера команда отправилась на тренировку (15 минут которой были открыты для прессы) на расположенный неподалеку стадион «Солнечный». Несмотря на скромные размеры, арена оставляет о себе приятное впечатление – хорошее освещение, уютные трибуны и великолепный газон, которому позавидуют многие стадионы команд УПЛ.

Неплохо вписался в команду натурализованный бразилец Марлос, который поначалу стеснялся своих новых партнеров и старался держаться ближе к игрокам «Шахтера». Шевченко, кстати, принимал весьма активное участие в тренировке. Наставник сборной Украины на равных с футболистами играл в «квадрат», раз за разом демонстрируя, что его техника и умение обращаться с мячом никуда не исчезли. Подумалось, что, учитывая скудость выбора в линии атаки украинской команды, Андрей Николаевич и сейчас на поле каши бы не испортил… В целом атмосфера царила доброжелательная. Чувствовалось, что игроки в хорошем расположении духа. Им оставалось только отдохнуть после напряженных матчей чемпионатов и еврокубков перед битвами с Косово и Хорватией. И есть ощущение, что «сине-желтым» это по силам. Команда выглядела сплоченным коллективом, и хочется верить, что неплохой результат для нее не заоблачная мечта.

Теперь о шансах. Чтобы занять первое место в группе, Украине необходимо одолеть Косово и Хорватию при условии, что Турция выиграет у Исландии. Для второго места и перспективы участия в плей-офф при определенных раскладах может хватить и четырех очков. Львиную долю ответов на все имеющиеся вопросы мы получим уже завтра ближе к полуночи...

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