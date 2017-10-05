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05.10.2017 От первого лица Каждый художник уникален, а работы могут многое рассказать о характере автора. Но живое общение помогает глубже заглянуть во внутренний мир мастера. О своей работе, искусстве и жизни в целом рассказывает читателям киевская художница-керамист Ирина МИМИНОШВИЛИ.

– ГДЕ вы учились и как пришли к керамике?

– Я рисую с детства. Училась на искусствоведа. Писала статьи, занималась подготовкой экспозиций. С будущим мужем Гией, грузинским керамистом, познакомилась в киевской Торговой палате, когда привезла его выставку из Тбилиси. Так что моими стараниями о нем узнали в Украине. И сейчас помогаю ему в творчестве. Гия не раз говорил, что лучше искусства ничего в жизни нет.

– Какие воспоминания у вас связаны с самой первой работой из керамики?

– Это были бусы. Мы с мужем решили изготовить авангардную бижутерию в виде черепашек. У Гии были старые грузинские керамические изделия, с которых он сделал оттиски, а я – сами бусы из розовой глины. По истечении времени от этой работы остались лишь два элемента. Все куда-то подевалось, но первое изделие мне запомнилось надолго.

– Над какими проектами работаете?

– Сейчас преподаю академический рисунок и, собственно, этим зарабатываю на жизнь. Остальное время посвящаю керамике и не спеша осуществляю свои творческие проекты. Вот на прошлой выставке «Вечный круг» я выставила свою большую работу.

– Какой этап работы вам больше всего нравится?

– Мне интересен весь процесс от начала до конца. Ведь изначально не знаешь, как будет окончательно выглядеть твой замысел. Особенно это касается керамики, поскольку после обжига изделие меняет цвет и фактуру. Надо учитывать химические составы. Мне даже мои работы до обжига нравятся больше, чем после печи.

– Названия работ приходят на этапе эскиза или по завершении?

– Зачастую названия своих работ придумываю пред открытием выставки, когда меня об этом просит куратор. Но керамика всегда точно подсказывает нужные слова.

– Случалось ли, что вы браковали свои работы?

– Дело в том, что в керамике почти не бывает брака. Даже если работа разбивается, ее склеиваешь, и она приобретает еще более интересный вид. В керамике трещины визуально очень необычно выглядят, некоторые мастера часто специально состаривают свои изделия.

– Легко ли расстаетесь со своими произведениями, часто ли дарите их друзьям и близким?

–Я всегда переживаю, понравится ли хозяевам моя работа, которая будет висеть в их доме, поэтому критически отношусь к своей деятельности. Хотя, если хорошо знаешь человека, доверяешь его вкусу. Пока что моими подарками все довольны.

– Как проводите свободное время, как отдыхаете, чем любите заниматься?

– Основное время проводим на даче. Гия сейчас выложил новую высокотемпературную печь, хотя это не отдых, а снова работа. (Смеется).

– Детей приобщаете к искусству?

– В свое время приобщали их к искусству, и у них тоже это хорошо получалось. Но сейчас они заняты другим творчеством – стали артистами. Вообще я считаю, что у сегодняшней молодежи больше возможности найти себя в этой жизни и реализоваться.

– О чем мечтаете в творческом плане, чего хотелось бы достичь?

– Я не раз задумывалась над этим, ставя перед собой определенные цели. Но каждый раз, напряженно трудясь, понимаю, что полученный результат на какое-то время утрачивает свою ценность. Хотя бывает, возьмешь старую работу и думаешь: неужели это я сделала? Но впереди, как всегда, новые планы и творческий поиск.

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