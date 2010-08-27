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03.10.2017 , № 112 от 03 октября 2017 г. Тет-а-тет Хлеб, как известно, всему голова. Наш разговор, образно говоря, с головой головы – председателем правления ПАО «Киевхлеб» Владимиром Чередой, который поведал нам о качестве украинского хлеба.

– ВЛАДИМИР Викторович, на фасаде флагмана «Киевхлеба» – хлебокомбинате № 10 – написано: система качества ISO 9001. Что это означает?

– Это знак сертификации. Паспорт качества, который означает, что продукция, выпускаемая на данном предприятии, не подчиняется наблюдательному аудиту торговой сети.

– Сегодня потребители часто жалуются на качество хлеба, особенно популярных социальных сортов, например, «Украинского», «Столичного». Мол, хлеб быстро черствеет, плесневеет… Скажите, с чем это связано?

– Сразу замечу, на сегодняшний день понимания того, что такое социальный хлеб нет. Хлеб – это просто социально значимый продукт. Термин «социальный» политики придумали для того, чтобы вводить людей в заблуждение. Хлеб выпускается по единой рецептуре, утвержденной документом.

Относительно качества хлеба бывают, конечно, неприятные случаи, не без этого. Но это единичные факты. Я, как человек работающий «в хлебе» с 1976 года, авторитетно заявляю, что нет качества хлеба ниже, чем того хотелось бы. Для этого есть масса причин.

Относительно плесени. Она не появится на протяжении 36 часов. Другое дело, если у хозяйки на кухне нет порядка, я эти кухни – кухни потребителей – прибирать не буду. Заплесневелый хлеб – первый показатель того, что в квартире живет грибок. Ни на одном продукте так быстро не прорастает плесень, как на хлебе. Возьмите хлеб из печи, надавите на него пальцами и возьмите эту буханку домой. В местах, где вы надавили, в первую очередь прорастет плесень. Если семья нормальная, то плесень может появиться только на пятый день. В нарезанном хлебе – на третьи сутки.

Надо учитывать и то, что хлеб – живой продукт. Он имеет ограниченный срок реализации. Для неупакованного «Украинского» это 36 часов, для батона – 24. Много зависит от погоды, то есть от температуры. Наши технологии и наши помещения не рассчитаны на жару. Даже при 28-30 наше производство страдает. А если за окном до 40 градусов жары?!

– Еще часто приходится слышать, что нереализованный хлеб отправляется на вторичную переработку и в этом якобы причина низкого качества продукта.

– По технологии допускается переработка хлеба отбракованного на предприятии или возвращенного из торговой сети до пяти процентов в составе всего вновь произведенного хлеба. Он вводится в продукт в виде мочки. Это черствый хлеб, который вымочен в воде до кашеобразной однородной массы. Такой продукт широко используется в качестве добавки в тесто для выпечки новой партии хлебобулочных изделий. Особенно ценятся сорта хлеба, в основе которых присутствуют закваски. Молочнокислые бактерии и расщепляющие ферменты не до конца уничтожаются в процессе выпечки и могут использоваться повторно. Добавление хлебной мочки в состав теста придает готовым изделиям своеобразный вкус и насыщенный аромат.

Хлеб с большими добавками мочки мы продаем на сельхозпредприятия по низким ценам себе в убыток. В Погребах под Киевом уже построено предприятие, где хлеб можно сдавать на утилизацию для сельхозпредприятий за 1200 гривен за тонну продукции, то есть по 1,20 гривны за буханку. Вообще ситуация с возвращенным хлебом – это проблема. У нас бывают случаи, когда сети возвращают продукцию с незаконченным сроком реализации. По санитарным нормам мы не можем отправить эту продукцию куда-то второй раз. Она приехала на предприятие и выехать уже не может. У нас сегодня средний процент возвращенной продукции – пять процентов. Мы выпускаем 500 тонн продукции ежедневно. Вот и посчитайте.

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