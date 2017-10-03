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03.10.2017 Новость недели

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 октября в Каталонии все-таки состоялся референдум о независимости провинции, который не признает испанское правительство. Испанские власти всячески постарались воспрепятствовать проведению регионального волеизъявления. В результате столкновений с испанской полицией у избирательных участков во время голосования пострадали более тысячи человек. Тем не менее голосование состоялось.

Официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул информировал, что за отделение от Испании высказались 90 процентов проголосовавших на референдуме. Всего в нем приняли участие 2,3 миллиона человек из 5,3 миллиона, имеющих право голоса.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон написал

в Twitter, что результаты референдума о независимости автономии от Испании впечатляющие. Глава Каталонии заявил, что жители автономии добились права на суверенитет. Он призвал Евросоюз не игнорировать нарушение прав человека со стороны испанской полиции и выразил готовность к диалогу с Мадридом.







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