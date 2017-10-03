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03.10.2017 Политобозрение недели МНЕ и в голову не могло прийти, что референдум в Каталонии может стать событием внутриукраинским…

Напомню, референдум в этой испанской провинции состоялся, несмотря на избиения, блокирование избирательных участков и резиновые пули. Местная полиция самоустранилась, свирепствовала полиция мад­ридская. Почти тысяча пострадавших, двое убитых.

«Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил в Барселоне, что Каталония завоевала право на независимое государство. Он объявил состоявшимся референдум, проходивший по этому вопросу в воскресенье, несмотря на сопротивление Мадрида» (Источник – ВВС).

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не признает легитимности этого референдума. По его словам, каталонцев обманом заставили участвовать в незаконном плебисците. Он назвал референдум насмешкой над демократией.

Вам это ничего не напоминает, соотечественники?! В Косове, где референдум состоялся после изгнания сербов и под дулами автоматов, он был признан исключительно демократичным. После Крыма, когда

89 процентов голосовали (из 92 процентов, принявших участие в голосовании) за присоединение к России, референдум был немедленно признан незаконным и не демократичным.

Непонятны аналогии? Тогда посмотрите на реакцию на каталонский референдум в Украине.

Самым откровенным был бывший замглавы СБУ, а ныне депутат ВР от «Народного фронта» Андрей Левус. «Что бы ни происходило в Каталонии, Ирландии, Якутии или Квебеке, на все нужно смотреть под углом зрения интересов Украины», – пишет Левус на своей

Facebook-странице. И далее уточняет: «Наш, украинский, интерес на данный момент – объединенный Запад против кремлевской орды».

Кстати, «ордой» Россию недавно назвал и сам Петр Порошенко.

А дальше уже пошли традиционные мечтания в майданном стиле: «Если бы такое происходило в Якутии (каталонский вариант. – Ред.) – я уже призвал бы к со­зданию интербригад на защиту молодой республики».

Уж не знаю, почему Левуса заклинило на Якутии. Видимо, из-за знания географии – случись там каталонское чудо, никакие интербригады имени Левуса туда бы не добрались ни за какие коврижки. Даже если бы десантировались со спутника. Левус, при всей бредовости его предложения, оставил себе щелку для оправдания: бригады для меня, мол, сколотить плевое дело, да вот добраться в Якутию никак нельзя…

А вот некоторые украинские эксперты увидели в каталонском референдуме предпосылки будущего испанского Донбасса, что куда ближе к Украине, чем Якутия.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает своим служебным долгом светиться на телевидении. На прошлой неделе он много чего наговорил на канале «112», но мне страшно понравилось пусть неожиданное, но здравое предложение: «Время сейчас очень динамичное. Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь».

Золотые слова! Но абсолютно невыполнимые. И Матиос прекрасно это понимает: если раздать оружие каждому украинцу, а не только майданным добробатам, будет моментально открыт «второй фронт» в самом глубоком тылу, то есть везде. И, боюсь, Матиос будет числиться в первых списках без вести пропавших. Так что «не буди лихо, пока оно тихо».

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и украинский политик вашингтонского засола, определил точную дату смены руководства Украины. Произошло сие знаменательное событие в ходе митинга в Одессе. Саакашвили призвал всех граждан (надо полагать, всей Украины) 17 октября принять участие в демонстрации в Киеве, чтобы «победить зло, засевшее в украинской власти».

Ораторские способности Михо неоспоримы, потому что он всегда хорошо подбирает аудиторию, перед которой ораторствует. Главная задача аудитории – не думать, а верить.

Вот вам классический образец из речи грузино-украинского Цицерона: «Мне нравится все, кроме теперешней экономической ситуации и этой кучки бандитов, которая просто испоганила все, что только можно испоганить. Мы обязательно их подвинем», – заявил Саакашвили на митинге.

Покажите мне это непонятное ВСЕ, которое нравится Саакашвили, и я пойду за ним хоть на баррикады…

В интервью «Интерфакс-Украина» начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что на сегодня с войсками НАТО уже совместимы девять украинских батальонов.

«Идет подготовка батальонов с помощью иностранных специалистов, которая началась еще в 2015 году. Сегодня в Украине находятся инструктора и военно­служащие из США, Канады, Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши... И мы сегодня достигли соответствующей совместимости, как минимум, на тех девяти батальонах, которые уже прошли подготовку. Кроме того, за основу берутся стандарты НАТО, ада­птируются к нашим условиям с учетом приобретенного нами опыта проведения боевых действий», – рассказал Муженко.

Ну просто нет слов, как нам повезло и с Муженко, и с инструкторами, и с опытом проведения боевых действий. Надо только слегка расшифровать. Эстонские, литовские и латвийские инструктора вне конкуренции, потому как за ними стоят их национальные армии с несколькими танками, и опыт участия в маневрах на необъемных просторах Прибалтики. А вот то, что стандарты НАТО адаптируются с учетом опыта Иловайска и Дебальцева, это, несомненно, гарантирует будущие победы на оперативных картах натовских штабов во время учений.

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