03.10.2017 , № 112 от 03 октября 2017 г.

Советский характер



В начале шестидесятых в поселке Нижняя Тавда Тюменской области появился новый житель. Невысокий, физически сильный, с открытым и доброжелательным лицом, немногословный, с восточным разрезом глаз. Здесь и начал свою новую строку трудовой биографии недавний выпускник мединститута Владимир Неустроев, на которого возложили обязанности главврача районной больницы. Одновременно заведовал хирургическим отделением и оперировал сам. Ничего не поделаешь, врачей во многих глубинных сибирских районах катастрофически не хватало. В то время ему не было и 25. В нелегкие послевоенные годы взрослели, мужали, набирались опыта быстро.

Люди особого склада

НА ВЫБОР профессии повлиял отец, в царские времена эмигрировавший из Китая в Россию и нашедший здесь судьбу в лице забайкальской казачки. Володя был в семье седьмым ребенком. По совету отца сошлись на мединституте в Чите.

Позднее Неустроев узнал, что в Сумах открывается новая горбольница № 5 с хирургическим профилем, куда требовались врачи с опытом практической работы. Молодой хирург пришелся по душе новому коллективу.

В город, зеленый и чистый, с тенистыми липовыми и каштановыми аллеями, с задумчивой рекой, делившей областной центр на две части, Владимир влюбился с первого взгляда. Более всего его радовало, что в городе имелась неплохая хирургическая школа. Имена наставников Неустроева говорили сами за себя. Заведующий хирургическим отделением областной больницы Иван Деревянко одним из первых в Украине был удостоен звания «Народный врач СССР». Главный врач и заведующий хирургическим отделением Сергей Осипов задавал тон в коллективе теперь уже родной для Неустроева пятой больницы. А еще Петр Железный, Леонид Супрун… Это были люди особого склада. У многих их них за плечами суровые годы войны, горечь потерь и боль фронтовых ран.

Наш герой брался за самые сложные операции. Росли признание и уважение среди коллег и жителей города. Чуть более двух десятилетий спустя созрела идея создать факультет, а затем и медицинский институт в составе Сумского государственного университета. Медицинские кафедры по ведущим специальностям открылись на базе ведущих лечебных учреждений. Выпала такая миссия больнице № 5, где до наших дней успешно функционирует кафедра «Хирургические болезни».

25 тысяч операций

– КАЖДЫЙ, кто соприкасался с ним в процессе учебы и практики, усваивал главное – одержимость и самоотверженность, перенимал многое из его поистине виртуозной техники сложнейших операций. И сейчас считаю своим долгом черпать все ценное и полезное из опыта и стиля работы своего учителя, – рассказывает бывший врач-интерн Неустроева, а нынче главный врач областного онкодиспансера, заслуженный врач Украины Владимир Конаныхин.

Тридцать лет у штурвала заведующего отделением, 25 тысяч операций. Тысячи спасенных судеб, радость исцеления, возвращения к полнокровной жизни…

С Лидией Александровной, ставшей его верной спутницей жизни, он познакомился на одном из врачебных обходов. Обаятельного инженера-конструктора госпитализировали с острым приступом аппендицита. Оперировал ее Неустроев. «Верю вам, доктор!», – прошептала пациентка перед тем, ей как надели маску с наркозом. Поверил ей и Неустроев. С тех пор и идут по жизни вместе. Воспитали трех дочерей, за ними пошли четверо внуков, шестеро правнуков.

– Случались у вас неудачи? – спрашиваю Неустроева.

– В 70-е годы мы оперировали всех, кому требовалось экстренное хирургическое вмешательство… Это уже потом город получил многопрофильные детские больницы. Мальчика восьми-девяти лет с подозрением на аппендицит «вел» другой доктор. «Слепая кишка» у него оказалась в труднодоступном месте. Пока судили-рядили, получили перитонит. С этой нелепой смертью до сих не могу смириться. Нынче хирургу помогают современная аппаратура, УЗИ и прочее. Но и теперь не устаю повторять молодым коллегам: «Семь раз отмерь и лишь тогда отрежь».

Больница с бюстом вождя

С НЕДОБРОЙ руки чиновников Минздрава появилось нелепое распоряжение: по достижении пенсионного возраста смещать опытных заведующих отделениями и главврачей. Неустроева, к счастью, миновала «чаша сия». Он продолжал успешно руководить родным хирургическим отделением, когда из областного управления здравоохранения поступило предложение возглавить первую в области частную хирургическую клинику.

Собственно, клиники как такой не было, под нее только выделили помещение. Снова, как и в молодые годы в сибирском поселке, Владимир Николаевич проявил недюжинные организаторские способности. Полностью решил заменить теплокоммуникации и полы, оборудовать комфортабельные палаты. Пригласил в клинику лучших специалистов города. Оставил свое детище лишь после того, как пошатнулось здоровье.

…А познакомились мы с ним на исходе 90-х, когда пришлось навестить срочно госпитализированного близкого человека. У входа в отделение – задрапированный кумачом большой бюст Ленина. Увидев на моем лице немой вопрос, Неустроев объяснил:

– Оперируем, реабилитируем многих ветеранов войны и труда, заслуженных людей. Создаем благоприятный микроклимат, который напоминает им о том замечательном времени и строе, которые они создавали. Поверьте, это действует не менее эффективно, чем лекарства.

С бюстом Ленина заведующему пришлось расстаться во время губернаторства Щербаня, клевреты которого устроили Неустроеву настоящую осаду. Владимир Николаевич уберег реликвию от надругательства, передал ее одному из партийных комитетов. С 1972 года и поныне состоит Неустроев в рядах партии коммунистов.

Политика, к счастью, не вышло

В КОНЦЕ 80-х в Сумах на выборах в Верховный Совет СССР Неустроев неожиданно проиграл малоизвестному преподавателю политеха, обладавшему лишь склонностью к пустопорожней болтовне и популизму, возглавившему потом страховую компанию, которую тут же обанкротил – такое себе МММ местного разлива.

Тогда из Неустроева политик не вышел, и слава богу. Зато город сохранил блестящего хирурга и организатора. Даже спустя годы многие подходили к нему, чтобы честно признаться: «Мы ведь голосовали против вас лишь потому, что не хотели расставаться с Вами».

Согласимся, такое признание дорого стоит. Не меньше, чем его награды и отличия, в том числе орден Трудового Красного Знамени, медали «За трудовое отличие, «Ветеран труда», имени Н.И. Пирогова, звание «Отличник здравоохранения», почетный знак «За заслуги перед городом».

Низкий поклон Вам, доктор, за все, что вы подарили нам за свои восемьдесят лет!



Сумы.