Акценты дня

По данным Госстата, за год суммарная зарплата украинцев выросла на 26 процентов, доходы – на 22,5 процента. Однако на самом деле наблюдается не рост, а падение уровня жизни, сказала в эфире «Голоса столицы» эксперт по вопросам бюджетной политики, заслуженный экономист Украины Людмила Супрун.





Архив

« Октябрь 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / КОМЕНТАРИИ / СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. СУЖДЕНИЯ

03.10.2017 УКРАИНА

• С 1 октября 2017 года вступило в силу правило, обязывающее водителей ездить за пределами населенных пунктов с включенными фарами даже днем, пишет ukranews.com. Это требование действует до 1 апреля 2018 года. За нарушение предусмотрено наказание: штрафы от 425 до 850 гривен.

• В Тернопольской области прошли плановые тактико-специальные антитеррористические учения, в которых приняли участие более 500 сотрудников силовых ведомств, органов исполнительной власти и местного самоуправления, сообщает dsnews.ua. На одном из объектов повышенной техногенной опасности, расположенном недалеко от областного центра, была проведена учебная штурмовая операция силами спецподразделений «Альфа» и КОВД.

• Вспышка кори зафиксирована в Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях. Как заявили в Министерстве здравоохранения, не привитых против кори детей не будут пускать в дошкольные и учебные заведения, чтобы предотвратить распространение инфекции.

• В Бориспольском районе Киевской области открылся первый в Украине отечественный завод по производству высокотехнологичного искусственного покрытия для мультиспортивных площадок и профессиональных футбольных полей высокого мирового уровня. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины. Мощности нового завода на сегодняшний день составляют около 700 тысяч квадратных метров искусственного покрытия в год – около 100 полноразмерных футбольных полей.

• Министерству иностранных дел Украины направлена нота протеста от Грузии в связи с тем, что в украинском телеэфире промелькнуло изображение карты Грузии без территории Абхазии и Цхинвальского региона, пишет «Грузия Online».

• Готовность к отопительному сезону в Киеве документально подтверждена в отношении 52 процентов жилых домов, сообщили в Киевэнерго. Остальные не получили акты, свидетельствующие о надлежащем уровне подготовки оборудования теплопунктов и домовых сетей к подаче теплоносителя.

• Белорусские нефтяники начали бурить скважины в Полтавской области. Добывать газ из недр страны-соседки они будут в рамках совместного проекта с частной местной компанией «ДТЭК Нефтегаз». «Белоруснефть» получила право бурения скважин по итогам выигранного тендера. На Полтавщине будет пробурено четыре скважины. • С 1 октября 2017 года вступило в силу правило, обязывающее водителей ездить за пределами населенных пунктов с включенными фарами даже днем, пишет ukranews.com. Это требование действует до 1 апреля 2018 года. За нарушение предусмотрено наказание: штрафы от 425 до 850 гривен.• В Тернопольской области прошли плановые тактико-специальные антитеррористические учения, в которых приняли участие более 500 сотрудников силовых ведомств, органов исполнительной власти и местного самоуправления, сообщает dsnews.ua. На одном из объектов повышенной техногенной опасности, расположенном недалеко от областного центра, была проведена учебная штурмовая операция силами спецподразделений «Альфа» и КОВД.• Вспышка кори зафиксирована в Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях. Как заявили в Министерстве здравоохранения, не привитых против кори детей не будут пускать в дошкольные и учебные заведения, чтобы предотвратить распространение инфекции.• В Бориспольском районе Киевской области открылся первый в Украине отечественный завод по производству высокотехнологичного искусственного покрытия для мультиспортивных площадок и профессиональных футбольных полей высокого мирового уровня. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины. Мощности нового завода на сегодняшний день составляют около 700 тысяч квадратных метров искусственного покрытия в год – около 100 полноразмерных футбольных полей.• Министерству иностранных дел Украины направлена нота протеста от Грузии в связи с тем, что в украинском телеэфире промелькнуло изображение карты Грузии без территории Абхазии и Цхинвальского региона, пишет «Грузия Online».• Готовность к отопительному сезону в Киеве документально подтверждена в отношении 52 процентов жилых домов, сообщили в Киевэнерго. Остальные не получили акты, свидетельствующие о надлежащем уровне подготовки оборудования теплопунктов и домовых сетей к подаче теплоносителя.• Белорусские нефтяники начали бурить скважины в Полтавской области. Добывать газ из недр страны-соседки они будут в рамках совместного проекта с частной местной компанией «ДТЭК Нефтегаз». «Белоруснефть» получила право бурения скважин по итогам выигранного тендера. На Полтавщине будет пробурено четыре скважины. ЗА РУБЕЖОМ • В Сирии в течение сентября 2017 года в результате вооруженного конфликта погибли по меньшей мере три тысячи человек, из них почти треть – гражданские лица, пишет издание Deutsche Welle. В целом в сентябре число погибших в Сирии оказалось самым высоким в течение календарного месяца с начала 2017 года.

• В Клайпеду (Литва) прибыла вторая партия сжиженного природного газа (СПГ) из США, сообщает агентство BNS. Комментируя месяц назад первую поставку американского СПГ в Литву, пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт назвала ее еще одним шагом к завоеванию европейского газового рынка.

• В американском городе Лас-Вегас (штат Невада) местный житель открыл стрельбу из автоматического оружия рядом с одним из развлекательных комплексов. Не менее 20 человек погибли, еще более 100 ранены, передает агентство Reuters. Тысячи зрителей, присутствовавших на концерте, в панике пытались спастись бегством.

• «Министерство здравоохранения пытается взыскать с молодых врачей, которые в течение трех лет не отработали в государственном медицинском учреждении, а также не окончили резидентуру или поменяли специальность, потраченные на их обучение бюджетные средства в размере 194 125 евро», – сообщили агентству LЕТА представители латвийского Минздрава. Согласно закону, возврата государственных средств могут потребовать также от лиц, которые были отчислены за плохую успеваемость.

• В 45 километрах к востоку от Каира полным ходом идет строительство новой административной столицы Египта. Она готова будет принять правительственные учреждения уже к концу будущего года, сообщает газета Al Ahram. Таким образом власти страны рассчитывают максимально разгрузить задыхающийся от пробок и перенаселенности 20-миллионный главный город страны. Проект Нового Каира, который будет простираться до Суэцкого канала и сможет соперничать с самыми известными бизнес-центрами мира, оценивается в 45 миллиардов долларов.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия