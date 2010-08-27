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По данным Госстата, за год суммарная зарплата украинцев выросла на 26 процентов, доходы – на 22,5 процента. Однако на самом деле наблюдается не рост, а падение уровня жизни, сказала в эфире «Голоса столицы» эксперт по вопросам бюджетной политики, заслуженный экономист Украины Людмила Супрун.





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03.10.2017 , № 112 от 03 октября 2017 г. Позитивные новости Отечественные аграрии с полной серьезностью восприняли призыв президента и ударными темпами превращают свою «нэньку» в передовую аграрную державу. ПРИ этом они активно теснят с европейских и мировых рынков традиционных поставщиков отдельных культур. Так, украинские сливы стали массово раскупать по всей Европе. Наши аграрии гордятся первыми достижениями, в частности, ныне они побили рекорд по экспорту сливы.

Украинскую сливу сегодня закупают не только компании из Польши, ею интересуются также представители Италии и Испании. Если слива нашей ближайшей соседки Молдовы пока еще удачно и заметно дороже продается на рынке свежей продукции в ЕС, то украинская продукция все более активно поставляется на перерабатывающие предприятия.

Именно Молдова в этом сезоне стала одним из главных конкурентов Украины на рынке сливы в ЕС. Наивные европейские покупатели часто отдают предпочтение именно молдавской сливе, обманываясь ее лучшим товарным видом, в то время как украинская превосходит ее по вкусовым качествам.

Молдова ежегодно экспортирует 28-36 тысяч тонн сливы, из которых почти 20 процентов приходится на страны ЕС.

Зато в ЕС стало значительно больше украинской голубики, которую наши аграрии начали массово выращивать с минувшего года. Если в 2007 году насчитывалось только 134 гектара голубики, то по состоянию на 2016 год в Украине уже было 1034 гектара плантаций с этой ягодой.

Экспортная цена голубики в прошлом году варьировалась в зависимости от страны назначения от 128 до 152 гривен за килограмм. Ныне цены на ягоду в среднем на четверть выше, чем в прошлом году. Активный спрос позволяет украинским производителям голубики избегать ценовых корректировок, несмотря на сезонное увеличение предложения. К примеру, Великобритания увеличила объемы закупок украинской голубики сразу втрое.

КАК сообщают эксперты «АПК-Информ: овощи и фрукты», в августе этого года установлен новый за всю историю независимости страны рекорд экспорта голубики из Украины, превысивший в 1,5 раза показатель за аналогичный месяц 2016 года.

За последний месяц лета 2017 года Украина отгрузила на внешний рынок 897 тонн голубики. Для сравнения: в августе 2016 года экспорт этой ягоды составил 582 тонны. Всего же за июнь – август 2017 года Украина экспортировала 1,6 тысячи тонн голубики, а это на треть превышает показатели за аналогичный период годом ранее.

Главными экспортными направлениями, как и в предыдущем сезоне, выступали Нидерланды, Беларусь и Великобритания. Причем поставки в Нидерланды выросли на 19 процентов по сравнению с 2016 годом. Экспорт в Беларусь на 15 процентов превысил прошлогодние показатели.

Эксперты уверены, что Украина войдет в ТОП-10 стран-производителей голубики в Европе. Площади под голубикой в Украине будут ежегодно расти на 15-20 процентов, считает управляющий партнер ООО «ФруТек» Олег Босый. За последний год объем экспорта увеличился в 4 раза в натуральной форме и в 3 раза в денежной форме, достигнув 90 миллионов гривен. Ныне в структуре ягодных насаждений Украины голубика занимает третье место, уступая только смородине и землянике.



ПРОЯВЛЯЯ расторопность, экспортеры украинских лакомств и разносолов берут не только количеством, но и способностью покрывать любые расстояния. Берут пример с коллег из топливно-энергетической отрасли, для которых нет преград для импорта угля на любые расстояния. Но что для импортеров-энергетиков минус, то для экспортеров плюс. Например, украинские маринованные грибы стали с успехом продавать в Панаму. Также на эту продукцию есть высокий спрос в Израиле. Но это «почти пригород» по сравнению с Центральной Америкой.

По информации делового интернет-издания Волыни «Конкурент», в консервном цехе Маневичского лесничества в Волынской области на внутренний рынок планируют переработать до трех тысяч тонн грибов. В основном белых, польских, маслят, опят и лисичек… Мощности цеха за неделю позволяют переработать до четырех тысяч тонн грибов.

Продукцию закупают и у населения: например, за 1 килограмм вареных маслят выплачивают по 35 гривен. Качество грибов тщательно проверяют. Вся продукция имеет соответствующие сертификаты и проходит радиологический контроль.

В целом консервный цех Маневичского лесничества производит 40 видов продукции. Среди них – варенье, компоты из черноплодной рябины, груш и яблок, сок из поздних сортов яблок, маринованный чеснок и свекла, щавель.

Рекордная засуха в августе привела к рекордному росту цен на белые грибы. Если в начале сезона минувшего 2016 года цены достигали максимальной планки 120 гривен за килограмм, то сегодня в Киеве белые грибы на рынке предлагаются по рекордно высокой цене – 220 гривен за кило. Подберезовики стоят дешевле – 120 гривен за килограмм.

Считается, что в Украине перспективно выращивать экзотические грибы шиитаке. Для сравнения: цены на искусственно выращенные грибы в разы ниже: шампиньоны оптом стоят 30-35 гривен за килограмм.

Так что не одним хлебом, мясом и молоком выживает ныне украинское село.



По сообщениям информагентств.

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