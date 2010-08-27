03.10.2017 , № 112 от 03 октября 2017 г.

Дороги и направления

Честно говоря, название этой статьи я позаимствовал у широко известной трагедии Генри Миллера только по одной причине. Если подняться на большинство мостов нашей страны, с них откроется весьма неприглядный вид на украинские дороги.

«Хочу» и «могу» – две большие разницы

СТОИТ ли удивляться, что, по данным ежегодного рейтинга Всемирного экономического форума, в 2016 году Украина заняла 137-е место из 144 стран мира по качеству дорожного покрытия. Сообщается также, что 97 процентов автодорог нуждаются в обновлении.

Правда, советник главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодора») Александр Кава в эфире радиостанции «Голос столицы» внес уточнение. «Сейчас у нас 95 процентов дорожной системы в ненадлежащем состоянии, – сказал Кава. – Это те дороги, которые нуждаются в капитальном или среднем ремонте, но он не проводился там уже десятилетия».

Ну, хрен редьки не слаще. И в этом году наверняка слаще не станет. В 2017 году на автоотрасль из госбюджета выделено 14,2 миллиарда гривен. Но на ремонт дорог запланировано около пяти миллиардов, остальное пойдет на покрытие кредитов, содержание магистралей и, подозреваю, на пополнение чьих-то счетов.

Но пять миллиардов – капля в море, что подтвердил и пан Кава. «Всего сеть автомобильных дорог Украины – это дороги государственного и местного назначения, за которые отвечает Государственное агентство автомобильных дорог Украины, это 170 тысяч километров, из них 50 тысяч государственного значения. В этом году капитальным и средним ремонтом будет охвачено всего лишь две тысячи километров», – пояснил он. Легко прикинуть даже без калькулятора: чуть больше одного процента – если точнее, то 1,176.

И как-то уже не столь впечатляют реляции, что это вдвое больше, чем в 2016 году и на уровне 2011 года, когда Украина готовилась к проведению Евро-2012 и лихорадочно старалась привести в божеский вид хотя бы основные трассы. А до этого реконструкция автодорог аналогичного масштаба проводилась в 1990 году (было отремонтировано 2532 километра). Но, по уверению властей, в 2018-м может быть побит рекорд по масштабам строительства за всю историю независимой Украины.

Этой радостной вестью поделился премьер-министр Владимир Гройсман. Он анонсировал ремонт дороги Львов – Тернополь – Хмельницкий – Винница – Умань – Одесса – Николаев – Херсон, которую собираются капитально восстановить в следующем году. Гройсман также отметил, что планируется ремонт еще одной дороги – Киев – Харьков – Довжанский. Сколько конкретно денег уйдет на эти две дороги в целом, премьер не уточнил, однако подчеркнул, что дорожный фонд в следующем году составит 46-48 миллиардов гривен.

Если ориентироваться на схему распределения средств (см. выше), то непосредственно на ремонт останется не более 16 миллиардов. То есть хватит отремонтировать порядка шести тысяч километров дорог, или примерно 12 процентов.

Вас удивляет столь высокий показатель?

Поясняю: «Укравтодор» отвечает лишь за ремонт дорог государственного значения, а остальные находятся в ведении местных властей. К их финансированию «Укравтодор» отношения не имеет. Но стоит ли в очередной раз рассказывать, в каком состоянии находятся местные бюджеты?

Мосты «устали»

ТАК что в ближайшем будущем, поднявшись на мост, вам вряд ли светит наслаждаться видом шоссе, не уступающего европейскому.

Хотя погодите подниматься на мост! От этого предостерегает эксперт международной организации CоST Ukraine Алексей Зарицкий. В эфире радиостанции «Голос столицы» он скептически отнесся к объему финансирования на ремонт дорог.

«У нас в стране 1800 мостов в аварийном состо­янии. Это то, что может упасть прямо сегодня и сейчас. Поэтому я не думаю, что такой объем финансирования позволит кардинально улучшить ситуацию», – заявил он.

И добавил: «Какое управление в «Укравтодоре», такие и дороги. Какой уровень квалификации у людей, работающих у заказчика, такие и дороги».

Как видно, накипело у человека, да и у всей организации CоST Ukraine в целом. Так, 21 сентября на ее странице в «Фейсбуке» появилось следующее сообщение:

«На цей час в «Укравтодорі» досі не розроблено програми ремонтних робіт на наступних п’ять років, а до закінчення діючої програми ремонтів на

2013–2018 роки залишилося дещо більше року. Не менш важливим є наявність довгострокової стратегічної програми розбудови українських доріг. Нагадаємо: середній життєвий цикл капітального ремонту або реконструкції становить 6-8 років (від виготовлення проектної документації до здачі об’єкта в експлуатацію). Отже, життєвий цикл капітального ремонту перевищує життєвий цикл програми. Це означає, що без довгострокової програми капітальні ремонти та реконструкції доріг є хаотичними.

Діюча на цей час державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг на 2013–2018 роки виконується лише в частині погашення боргових зобов’язань. Щорічне планування об’єктів будівни­цтва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг не враховує положень, викладених у зазначеній програмі, та спирається в першу чергу на ліквідацію найбільш зруйнованих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення. Таким чином проектні роботи, які розпочинають з урахуванням перспективного напрямку розвитку автомобільної мережі, фінансуються за залишковим принципом, а реальні будівельні роботи можуть узагалі не розпочинатись або розпочинатись із великим запізненням».

Что там нам втюхивал премьер?..