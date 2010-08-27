03.10.2017 , № 112 от 03 октября 2017 г.

Ущербная экономика

Олигархи, являвшиеся в последние годы собственниками Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ), вопреки инвестиционным обязательствам не желали брать на себя ответственность за судьбу украинского, или, даже скажем конкретнее, николаевского судостроения. Выброшенные с предприятий корабелы вынуждены были искать себе работу на различных рынках, некоторые уехали на заработки в чужие страны.

Создали комитет спасения завода

– СЕЙЧАС у нас появилась надежда, что справедливость будет восстановлена и предприятие возвратят государству, – говорит председатель комитета спасения ЧСЗ Игорь Овдиенко. – Недавно Генеральная прокуратура Украины объявила должностным лицам Фонда госимущества (ФГИУ), а также ПАО «Херсонский судостроительный завод» (ХСЗ) и ПАО «Черноморский судостроительный завод» о подозрении в подделке по предварительному сговору документов заключенного в 2007 году договора купли-продажи акций ЧСЗ. Наложен арест на производственные цеха, комплекс складов ЧСЗ, комплекс пансионата и другие объекты, а также на 99,87 процентов акций, владельцами которых в настоящее время являются девять компаний, зарегистрированных в Украине и в Республике Кипр.

Давайте немного вспомним историю. Более 15 лет назад, увидев, что председатель профкома завода Виктор Бурлаченко безропотно подчиняется первым владельцам завода братьям Чуркиным и без раздумий дает добро на очередные сокращения кораблестроителей, рабочие решили создать комитет спасения ЧСЗ. Возглавил его депутат Николаевского областного совета Игорь Овдиенко, который на заводе прошел путь от помощника мастера до генерального директора. Комитету спасения удалось решить одну из основных своих задач и добиться погашения долга по заработной плате большинству из уволенных корабелов.

Игорь Николаевич вспоминает, с какими нарушениями происходил в сентябре 2003 года конкурс по продаже ЧСЗ. Удивляла мизерность экспертной оценки выставленного на продажу пакета акций ЧСЗ. Около 300 гектаров территории завода с цехами, складами, причалами, крановым хозяйством, с морскими, автомобильными и железнодорожными подъездными путями оценили всего лишь в 119,3 миллиона гривен. А ведь фактически перед этим фирма «Нибулон» купила незавершенную набережную и участок всего в семь гектаров на территории ЧСЗ за 80 миллионов гривен.

Зарплату выдавали металлоломом

– А ЗААНГАЖИРОВАННОСТЬ тендера, на котором ОАО «Николаевская малотоннажная верфь» братьев Чуркиных заполучила 90,25 процента акций ЧСЗ, просто возмущала, – продолжает Овдиенко. – Они выложили за пакет акций лишь на пять тысяч гривен больше стартовой цены аукциона. Когда сравниваешь конкурсные предложения, которые подавались в ФГИ от «победителя» и «побежденного», то видишь, что они не только аналогичны по содержанию, но и идентичны по оформлению и орфографическим ошибкам.

– По условиям договора купли-продажи, – говорит технолог Сергей Никитин, – инвестор должен был, в частности, довести объем производства судов в 2006 году до 60 тысяч тонн металлоконструкций. Да, видно, совсем другое имели в виду братья Чуркины, когда скупали акции завода. Начались длительные задержки с выплатой зарплаты, массовые сокращения рабочих. Обещали, что тем, кто напишет заявление об увольнении, сразу погасят долг по зарплате. Позже выяснилось, что таким способом людей втягивали в преступную аферу. Зарплату-то им выдавали металлоломом, акциями каких-то предприятий, а также наличными в конверте. Значит, люди теряли стаж, из их заработка не производились отчисления в Пенсионный фонд. С теми, кто выступал против таких порядков, боролись решительно, отбирая заводские пропуска и выставляя за проходную.

А с предприятия сразу же начали распродавать роботизированную технику, станки с числовым программным управлением, высокоточное оборудование. Все, что не удавалось продать, резали на металлолом… Новоявленные хозяева ЧСЗ Чуркины сразу же «забыли» об условиях инвестиционного договора. К сожалению, и руководители страны не реагировали на обращение комитета спасения о грубейших нарушениях в деятельности инвестора и необходимости возвратить ЧСЗ в собственность государства. А тем временем завод приглянулся другому олигарху. И вот уже без каких-либо судебных разбирательств власть на предприятии с помощью силового захвата переходит к менеджменту, лояльному к владельцу Херсонского судостроительного завода Вадиму Новинскому, являющемуся президентом группы компаний «Смарт-холдинг». А затем Фонд госимущества выдал разрешение на перепродажу контрольного пакета акций ЧСЗ без конкурса Херсонскому судостроительному заводу.

У вора нет государственного интереса

ПОЗДНЕЕ руководители ФГИУ, поддавшись на уговоры олигарха, к тому же еще и изменили ему инвестиционные обязательства. В результате конкретный показатель ежегодного выпуска судов при обработке 60 тысяч тонн металлоконструкций был заменен на объем производства в размере 360 миллионов гривен. Для выполнения же прежних обязательств инвестору необходимо было набирать уволенных ранее сварщиков, сборщиков, маляров, основательно загружать производство, обеспечивать работу на предприятии в две-три смены.

– Сейчас уже слышатся заявления, – говорит Игорь Николаевич, – что решительные шаги Генпрокуратуры по возврату завода государству не дадут желаемого результата, поскольку в бюджете нет денег. Но если сегодня сложно получить долгосрочные кредиты под судостроение, значит, надо заниматься заказами, связанными с ремонтными работами, которые финансируются напрямую заказчиком. ЧСЗ может выполнять военные заказы, строя эсминцы, сторожевики и другие военные корабли. Пора бы уже нашему правительству понять, что выход из экономического тупика состоит не в лихорадочной приватизации всего и вся, а в возвращении под контроль государства базовых отраслей промышленности, в том числе и судостроения. Ведь сегодня противником реформ стал крупный бизнес. Олигархическая верхушка наворовала у народа и государства все, что смогла, и теперь для нее главной целью стало сохранение и безопасность украденного. А стратегический инвестор у нас появится только тогда, когда бизнесмены увидят, что в Украине возможно реально и честно работать, что в стране не все решают взятки и шкурные интересы дорвавшихся до власти олигархов, что в государстве ведется реальная борьба с коррупцией.



Николаев.