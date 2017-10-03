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По данным Госстата, за год суммарная зарплата украинцев выросла на 26 процентов, доходы – на 22,5 процента. Однако на самом деле наблюдается не рост, а падение уровня жизни, сказала в эфире «Голоса столицы» эксперт по вопросам бюджетной политики, заслуженный экономист Украины Людмила Супрун.





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Главная / ДИСКУССИЯ / Всепоглощающий процесс вожделенной евроассоциации

03.10.2017 Неутешительные итоги Главным результатом выхода Украины на европейский рынок за прошедшие полтора года стали солидные финансовые потери, обусловленные торговым дефицитом и отменой экспортных пошлин. ПОЖАЛУЙ, кроме нашего президента и его ближайшего окружения, никто особого восторга от членства в Евросоюзе не испытывает. Порошенко не упускает ни малейшей возможности, чтобы не польстить самому себе. На этот раз он подчеркнул в сообщении на своей странице в Facebook, что в настоящее время на Евроcоюз приходится почти 40 процентов украинского экспорта. Причем

22 процента из них добавилось в этом полугодии(!).

В комментарии по этому поводу бывший министр экономики Виктор Суслов отметил: фиксируя это «историческое изменение», Порошенко умолчал о внешнеторговом дефиците в отношениях с ЕС, который по результатам 2016 года составил 1,5 миллиарда долларов. За год Украина инвестировала в товары ЕС 15 миллиардов долларов, в то время как продала лишь на 13,5 миллиарда долларов.

Стоит заметить, что после вступления в окончательную силу соглашения о зоне свободной торговле с ЕС Украине никаких выгод не предвидится. Как прогнозирует экс-министр, Киеву придется отменить экспортные пошлины на экспорт металлолома и семян подсолнечника, а также ограничения на вывоз сырьевой продукции, включая мораторий на вывоз сырой необработанной древесины. Причем последнее требование станет формальностью, поскольку нелегальный вывоз леса-кругляка из Украины уже давно начался.

Брюссель в категорической форме потребовал от Киева отменить мораторий на вывоз леса, пригрозив остановить транш в 600 миллионов евро.



КАК ни крути, итоги первого периода действия соглашения об ассоциации с ЕС не впечатляют. Не произошло никакого чуда или взрывного эффекта. Украинский экспорт в ЕС вырос всего на 3,7 процента, двухсторонний товарооборот – всего на 8,1 процента. Причем почти сразу же после начала работы ЗСТ с ЕС украинские экспортеры стали жаловаться, что европейцы их ставят в невыгодные условия. На самые конкурентные украинские товары – курятину, мед, сахар, зерно и муку выделяются слишком малые квоты. Кроме того, ЗСТ с ЕС вовсе не означает отмены сертификации на украинские товары. Ряд крупных агрохолдингов Украины соглашение о ЗСТ поставило на грань разорения.

Благодаря оперативному вмешательству чуткой к украинским реалиям The New York Times наши потребители теперь могут лакомиться отечественными яйцами по европейским ценам. Почему-то американскому изданию не понравилось, что наш «курино-яичный барон» пан Бахматюк за счет дешевого зерна и низких затрат на оплату работникам начал было поставлять свою продукцию в Европу по оптовой цене одного яйца всего в четыре цента. Это при том, что Польша поставляет за 25 центов, а Германия – за 35 центов. Владелец агрохолдинга «Авангард» едва не обвалил весь куриный бизнес Евросоюза. Но ему вовремя указали на излишнюю ретивость. Европейцам такие дешевые яйца не нужны.



ОДНАКО вернемся к печальному. Как это ни странно, но в Германии лесов вырубают в 3,5 раза больше, чем в Украине: 56,1 миллиона кубометров древесины против 16,4 миллиона кубов (по данным за 2016 год). Как считает председатель Комитета экономистов Укра­ины Андрей Новак, немцы могут позволить себе такую «роскошь» благодаря высоким экологическим стандартам ЕС. Непонятно, зачем им тогда нужен наш лес, выросший при низких отечественных стандартах.

Мораторий на вывоз леса был принят в Украине в ноябре 2015 года и ужесточен с 1 января 2017 года за счет введения в реестр древесных пород сосны. Но, как считает эксперт, лес является жертвой украинского бизнеса, а не требованием ассоциации. Столь большой разрыв с экологически щепетильной Германией свидетельствует, скорее всего, о нелегальном вывозе украинского кругляка, чем о вырубке собственных лесов в Европе. Стремительно лысеющие за последние два года Карпаты обслуживают австрийскую компанию Schweighofer, которая вывозит лес под видом дров по цене 27 евро за куб вместо положенных за кругляк 70-100 евро. Через 27 подставных фирм лес сначала вывозится в Румынию, а затем в Австрию, откуда он уже растекается по всему Евросоюзу.

НО лесная контрабанда на потребу развитым странам ЕС – это только начало разграбления Украины под благовидным предлогом евроинтеграции. Настоящие последствия европейского выбора ожидают страну в будущем, когда Украину лишат индустриальных мощностей. По оценке того же Новака, для функционирования старых предприятий остается всего лишь два года, поскольку изношенность оборудования составляет 80-95 процентов. Без модернизации своей промышленности Украина по-прежнему будет поставлять в ЕС лишь продукты с низкой добавленной стоимостью – сырье и полуфабрикаты.

Таким образом, Киев оказался в экономической ловушке, в которой побывали все страны восточного блока. Первейшей задачей Брюсселя является трансформация промышленно развитой страны в отсталую аграрную периферию. Мы в глубокой «вилке»: без финансовых вливаний украинский бизнес не сможет перейти ни на новые технологии, ни на экологические стандарты ЕС.

Наметившийся торговый дефицит означает подтверждение главной цели Евросоюза – сделать Украину своей очередной торговой колонией.

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