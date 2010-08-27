03.10.2017 , № 112 от 03 октября 2017 г.

Искусство молодых

В «Мистецькому арсеналі» открылся долгожданный первый Фестиваль молодых украинских художников.

Вернисаж альтернативной оптики

ПРОГРАММА фестиваля состоит из 67 арт-проектов, отобранных на конкурсной основе из почти 400 заявок, наиболее созвучных теме фестиваля «Сегодня так и не наступило».

Кураторы фестиваля Елизавета Герман, Мария Ланько и Катерина Филюк предложили молодым художникам поразмыслить над переменами, которые более всего характеризуют современность, о модели альтернативного настоящего.

Занятно, отмечают кураторы, что художники по-разному отреагировали на предложенную тему. Для нас важно было включить художественные практики, демонстрировавшие или хотя бы намекавшие на альтернативные сценарии переживания момента неуверенности, в котором мы все находимся. Это другой взгляд на ситу­ацию, отличный от более практических вариантов работы с реальностью, таких, как политика или социология, но и отлича­ющийся от философии. Поэтому искусство здесь является другой оптикой, с определенной вероятностью решить этот вопрос иначе.

Один из экспонатов – портрет Шевченко с усами Сальвадора Дали, дорисованными поверх его собственных усов, – извечное противопоставление нового старому. Это, с позволения сказать, произведение искусства намекает: мол, классические формы – если не полный отстой, то нечто застывшее и неактуальное. На смену им, полагает молодежь, должны прийти новые, более экспрессивные и нестандартные приемы и формы. Они-то и торжествуют на выставке.

К примеру, живопись в классическом смысле на фестивале почти отсутствует. В основном это инсталляции, скульптура и видео. Вероятно, в этих форматах молодежь видит больше ресурсов для выражения художественных раздумий и устремлений.

Альтернативная оптика проявляется порой и просто в выборе творческой молодежью материала для своих произведений, созданных без особых философских ухищрений. К примеру, скелетообразные скульптуры Максима Максимова, сработанные из рыбьих костей. Очень необычно, смело и изобретательно.

Где же вы, где же вы, счастья острова?

В ОБЩЕМ и целом, на мой взгляд, на выставке преобладают депрессивные настроения. Они выражаются в красноречивых сюжетах и утопических устремлениях авторов.

Неблагополучием веет от предложенных, например, метафорических образов странных существ из серии «Киноцефалы Донбасса». Цикл перекликается с мифом, известным еще со времен Геродота, что территория приблизительно сегодняшнего востока Украины населена так называемыми киноцефалами – людьми с собачьими головами. Сегодня это племя частично покинуло места своего обитания и расселилось среди обычных людей. Оно пытается раствориться среди них, быть, как они, но тщетно. Эти странные куклы вызывают массу ассоци­аций, причем невеселых.

Утопичность и освобождение от навязанных социумом норм поведения характеризует цикл рисунков и акварелей Александра Чепелева. Это попытка создания другой формы бытия, одновременно иллюзорной и несбыточной.

Чепелев рассказывает об острове, где живут люди-кролики, существа примитивные, но счастливые до невозможности. Этот чудо-остров – символ укрытия от будничной серой реальности, бегства от нее. Жить на нем, как поется в детской песенке, легко и просто. Вспоминаются в этой связи строки из еще одной песни из недалекого прошлого: «Где же вы, где же вы, счастья острова?» Рассказывают, что появление этой популярной песни в свое время было под вопросом. Строгие советские цензоры усмотрели в ней опасное инакомыслие: о каких островах тоскует автор, если вот он – целый огромный материк счастья. Что-то не складывается, так сказать, в нашем датском королевстве, если молодые вновь мыслят иначе.

Отталкивающие своей тревожно­стью изоморфные скульптуры Александра Кутового также навевают тревогу и чувство растерянности. Одна из скульптур названа «В поисках хорошего человека». Центральный персонаж его армии скульптур-химер – огромная голова, страдающая от безысходности, не иначе как вариация на тему «Крика» Мунка. В странных фантастических образах Кутового видятся гамлетовское глобальное разочарование и призрак надежды, который все-таки маячит где-то рядом.

Символом тщетной попытки построить некий воздушный замок, Город Счастья, представляется предметно-звуковая инсталляция Марии Плотниковой. Композиция, состо­ящая из палочек, подвешенных на невидимых нитях, с цокающими звуками железа о бетон постепенно разрушается. Не может эта структура, созданная воображением, существовать вопреки законам физики (читай реальности). Здесь и несбывшиеся романтические майданные мечты заблудших юных душ или, возможно, просто неизбежное крушение радужных умозрительных перспектив при столкновении с суровой реальностью.

Где заканчивается архивист и начинается художник

ВЫШЕ я говорил о противопоста­влении старого новому в пользу нового. Однако артистическая молодежь на самом деле относится к прошлому, по большому счету, к истории, очень трепетно. Она не только не отрицает его воинственно, а, напротив, старается сохранить.

Показательна в этом смысле работа львовской художницы Ольги Кузюры. На огромном панно сотни созданных способом тиснения отпечатков утраченных фрагментов интерьеров разрушенных домов, печных изразцов, пограничных столбов уже не существующих государств, найденных на Львовщине. Каждый объект – не просто посмертная маска, но и документ, сохраняющий память о прошлом. Кузюра не просто архивист, а архивист-художник, ибо ее своеобразный архив превращается в артистический манифест: «Мы не ощущаем, что сегодня является нашим, ибо утратили наше вчера». Надо сказать, что творение Ольги особенно актуально в контексте стихийного уничтожения памятников советского прошлого.

Еще один подобный экспонат – коллекция жестяных табличек советской эпохи типа: «Не влезай – убьет!», «Соблюдайте чистоту!» и т. д. Собранные вместе, они чудесным образом превращаются в артефакты, содержащие эстетику и культуру своего времени.

Метафора как откровение

НА АФИШЕ слова «Фестиваль молодых украинских художников» поданы в форме ступенек в обратном порядке. Самая высокая ступенька – слово «художников». Многие участники форума уже близки к этой ступеньке, кому-то еще предстоит на нее взобраться, а кому-то, возможно, это и не суждено.

В любом случае в очередной раз призываю не отстраняться на корню от опытов творческой молодежи, кажущихся многим чудачествами или проявлениями художественного хулиганства. Покопаться в изобразительных экспериментах занятно и полезно. Нужно лишь сделать усилие.

Ведь, согласитесь, что порой четкое осознание некоей идеи приходит к нам в виде совершенно неожиданных причудливых метафор. И, оказывается, красноречивее высказать эту идею традиционными средствами мудрено.

Замысел проведения фестиваля молодых художников родился более десяти лет назад. И вот наконец реализован. «Идея заключается в том, чтобы молодежный биеннале, молодежный фестиваль, проходил каждых два года в разных городах Украины. То есть Киев фактически дает старт», – говорит генеральный директор «Мистецького арсеналу» Олеся Островская-Люта.

Нынешний фестиваль продлится до 29 октября.