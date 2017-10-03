03.10.2017

Известная латинская поговорка «Через тернии к звездам» как нельзя лучше характеризует выступление украинских клубов во втором туре группового раунда Лиги Европы.

Баскская рапсодия

В ГРУППЕ J от вояжа «Зари» в Бильбао многие ничего хорошего не ожидали. Баски традиционно сильны на своем поле, а у луганчан в последнее время дела обстоят не лучшим образом. Не случайно у букмекеров коэффициент на победу «Зари» составлял 18(!!!).

Вдобавок у Вернидуба были проблемы с кадрами: не прибыли в Бильбао Любенович, Иури и Прийма. Однако Юрий Николаевич не пал духом. На предматчевой пресс-конференции он отметил, что баски не безгрешны в обороне, и его футболисты постараются найти лазейки. «Мы неплохо разобрали игру «Атлетика». Посмотрим, сработает ли завтра наша с тренерским штабом задумка», – сказал Вернидуб.

Определенный шанс на реализацию этой задумки давали слова наставника «Атлетика» Хосе Анхеля Сиганды, что они могут пожертвовать игрой в ЛЕ ради удачного матча в Примере и проведут определенную ротацию.

Ротация действительно произошла и коснулась линии обороны – два крайних и центральный защитник. Зато впереди были выставлены четыре нападающих. Это создало серьезные проблемы луганчанам. Но… На 26-й минуте после подачи единственного (!) углового луганчан Харатин забил единственный в этом поединке гол.

«Мы сыграли достойно, смогли забить и удержать счет, хотя «Атлетик» создал очень много моментов. Большая заслуга линии обороны вместе с молодым (18 лет. – Ред.) голкипером Андреем Луниным», – признал после матча Вернидуб.

Воистину, фарт в тот вечер предстал в образе Лунина. Его игра так впечатлила специалистов, что Андрей включен в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА.

Компанию ему составил и защитник Артем Сухоцкий, который, помимо надежной игры в обороне, отдал голевой пас.

Мог оказаться в этой команде и Жуниор Мораес, по сути, спасший киевлян в поединке с «Партизаном».

По схеме «три во втором»

НА ВТОРОЙ матч в группе В динамовцы прибыли в Белград без Мбокани. Честно говоря, после его последних игр я особой печали не испытывал. А вот потеря Хачериди, приболевшего уже в Сербии, огорчила. И, как показали события на поле, не случайно.

Динамовцы с первых минут старались доказать, что по делу находятся в рейтинге на 98 позиций выше. Однако первый тайм им не удался – масса ошибок как в атаке, так и в защите. Хотя у киевлян был бонус: матч проходил при пустых трибунах, без сверхактивных болельщиков «Партизана».

На 32-й минуте Гонсалес в очередной раз в голевом моменте не сумел распорядиться мячом, и гости тут же были наказаны. Мощный Тавамба, откинув, как пушинку, Виду, отдал пас в центр штрафной на одинокого Ожеговича. А на 42-й минуте Тавамба по центру прорвался в штрафную и сделал счет катастрофичным для киевлян – 0:2.

После перерыва вместо Цыганкова и незаметного на поле Кравца вышли Мораес и Беседин. И это сработало! Жуниор отметился дублем. На 54-й минуте он реализовал пенальти, а через полчаса добил мяч, отскочивший от перекладины после удара Буяльского. В промежутке между голами бразильца на 68-й минуте отличился Виталий, в одно касание переправив мяч в ворота после прострела Беседина.

Был в составе «Динамо» и свой антигерой – Кадар. Именно он повинен в обоих партизанских голах (особенно во втором). К тому же перед перерывом Тамаш едва не забил гол в собственные ворота – спас их Коваль.

«Сильно отличались первый и второй тайм. В первой половине все было в нашу пользу. Зато после перерыва умудрились пропустить три мяча. Первый пропущенный гол повлиял психологически, у футболистов появился страх, что будет второй и третий гол в наши ворота», – пояснил тренер «Партизана» Мирослав Джукич.

Киевляне, похоже, осваивают новую игровую схему «три во втором»: сумбурно, с обилием ошибок проводят первый тайм, а во втором забивают три мяча. Впервые эта схема была использована в матче с «Зиркой», потом – с «Александрией» (оба по 3:0). Кто-то скажет, что сюда можно причислить и игру с «Карпатами» (5:0). Правда, тогда во втором тайме получился перебор – 4 мяча плюс еще один в первом. Так что это была скорее «обкатка» схемы.

Народная мудрость гласит: первый раз – случайность, второй – совпадение, а третий и далее – привычка. Схема «три во втором» теперь используется в Лиге Европы. Только с одной поправкой – первый тайм киевляне проводят еще хуже, позволяя сопернику открывать счет. Так было со «Скандербеу» (3:1), а теперь и с «Партизаном».

Тревожная тенденция. Возможно, в «консерватории» что-то поменять? А то если «Янг Бойз» забьет в первом тайме три мяча, то, может, не получится дотянуться и до ничьей.

Результаты остальных матчей второго тура

Группа А

«Маккаби» (Тель-Авив) – «Вильярреал» 0:0

«Астана» – «Славия» (Прага) 1:1

Группа В

«Скандербеу» – «Янг Бойз» 1:1

Группа С

«Лудогорец» – «Хоффенхайм» 2:1

«Брага» – «Башакшехир» 2:1

Группа D

АЕК – «Аустрия» 2:2

«Милан» – «Риека» 3:2

Группа E

«Лион» – «Аталанта» 1:1

«Эвертон» – «Аполлон» 2:2

Группа F

«Шериф» – «Копенгаген» 0:0

«Локомотив» – «Злин» 3:0

Группа G

«Виктория» – «Хапоэль» (Беэр-Шева) 3:1

«Лугано» – «Стяуа» 1:2

Группа H

БАТЭ – «Арсенал» 2:4

«Кельн» – «Црвена звезда» 0:1

Группа I

«Зальцбург» – «Марсель» 1:0

«Коньяспор» – «Гимарайнш» 2:1

Группа J

«Эстерсунд» – «Герда» 1:0

Группа K

«Ницца» – «Витес» 3:0

«Лацио» – «Зюлте-Варегем» 2:0

Группа L

«Зенит» – «Реал Сосьедад» 3:1

«Русенборг» – «Вардар» 3:1