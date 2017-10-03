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03.10.2017 Таковы уж шутки расписания чемпионата, что в 11-м туре встретились украинские участники Лиги Европы, которые в четверг продемонстрировали волю к победе и добились ее. МНОГИЕ ожидали в Запорожье очень напряженную игру, где все решит один гол. Но действительность превзошла все ожидания. Такого матча в Премьер-лиге я что-то не припомню. Интриги и эмоций хватило на весь первый круг.

В первом тайме шла практически равная игра. Голевые моменты возникали как у одних, так и у других ворот. Да только у киевлян реализация оказалась на высоте.

На 14-й минуте Мбокани сумел приложиться к мячу после рикошета от защитника «Зари». Больше ничего вразумительного в его игре я не увидел.

Через 20 минут после удара Цыганкова со штрафного Лунин неудачно (прямо перед собой) парировал мяч. Первым к нему успел Буяльский.

А под занавес тайма Мораес воспользовался промахом… Мбокани после навеса. Такого не ожидал никто.

Луганчане же профукали несколько возможностей. Самым обидным был промах Громова с трех метров. И на перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу киевлян. Казалось, дело сделано.

Но выяснилось, что Фортуна предпочитает левые ворота. На 54-й минуте Хачериди отдал пас в свою штрафную на… Караваева. Вида попытался его остановить и судья усмотрел сомнительный пенальти.

Однако этот звонок не избавил динамовцев от благодушия. Через 20 минут они лишь наблюдали, как Иури Фрейтас сокращает счет. А еще через 5 минут Силас пушечным ударом со штрафного установил паритет.

Тогда-то гости встряхнулись и для начала заменили Цыганкова Морозюком. Вот тут фортуна оглянулась, чтобы посмотреть на Николая. И Гармаш на 82-й минуте после подачи Морозюком штрафного снова вывел киевлян вперед. Только не прошло и пяти минут успокоенного бездействия после забитого мяча, как Опанасенко вышел один на один с Ковалем.

«Наверное, вам всем игра понравилась. Мне не понравились, понятно, второй тайм и игра нашей обороны, особенно во втором тайме. Это самоуверенность, безответственность. А ведь это игроки национальных сборных. Мы не имели права, ведя в счете 3:0, играть вничью и терять такие важные два очка. Я говорил ребятам после первого тайма, что команда не остановится. У «Зари» есть характер. У нее прекрасный тренер, который не сдается. Но получилось, что моя команда меня не услышала, а «Заре» респект за второй тайм. Да, голы забиваются после ошибок, и мы их наделали на две-три игры вперед, но, кроме этих моментов, когда мы пропускали мячи, были еще моменты у наших ворот», – сказал наставник киевлян Александр Хацкевич.

А его коллега по тренерскому цеху не скрывал своей радости. «Для меня эта игра, как, думаю, и для Хацкевича, останется надолго в памяти. Я у ребят попросил диск с записью матча, чтобы оставить его. Такие игры дорогого стоят. Я эмоциональный человек и могу кричать в перерыве. Сегодня я не кричал. Зашел и сказал: «Наши фанаты вывесили баннер «Мужики», и если мы действительно такие мужики, то должны выйти и доказывать это». И еще раз убедился, что в нашей команде настоящие мужики, спортсмены с большой буквы», – сказал Юрий Вернидуб.

Да, надо было динамовцам играть по уже апробированной схеме «три во втором».



Результаты матчей

11-го тура

«Мариуполь» – «Олимпик» 3:2

(Кравченко; Беленький, Богданов, с пенальти/Борячук; Кольцов, с пенальти)

«Александрия» – «Зирка» 0:0

«Шахтер» – «Карпаты» 2:0 (Феррейра; Федецкий, автогол)

«Черноморец» – «Ворскла» 0:3

(Кулач; Кадимян; Коломоец),

«Верес» – «Сталь» 1:1

(Адамюк/Кузык),

«Динамо» – «Заря» 4:4

(Мбокани; Буяльский; Мораес; Гармаш/Харатин, с пенальти; Фрейтас; Силас; Опанасенко).



В чемпионате вновь двухнедельный перерыв в связи с играми национальной сборной. Шестого октября ей предстоит в Шкодере (Албания) поединок со сборной Косово, а 9 октября – на НСК «Олимпийский» в Киеве матч с Хорватией.

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