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03.10.2017 , № 112 от 03 октября 2017 г. Жизнь как она есть У 72-летней Светланы Ивановны Т. жизнь была трудная, полная забот и тревог. Выйдя на пенсию, она ни дня не отдыхала: то на огороде спину гнула под палящим солнцем, то овощами на рынке приторговывала, то в лес за травами и грибами ходила. Единственная дочь Татьяна замуж вышла неудачно, родила ребенка, развелась, с горя пила, нигде не работала. И дочь, и внучка были на содержании Светланы Ивановны. Вот такая проблема…

Несколько лет Ивановна неплохо зарабатывала на клюкве – случайно набрела на ягодное место. Вообще-то народ поба­ивался собирать клюкву в тех местах: леса там недобрые, поговаривали, что люди там пропадают. То ли маньяк прирежет, то ли волки сожрут, то ли инопланетяне на опыты заберут – никто не знал. Светлана Ивановна в эту дурню не верила, ей нужно было семью кормить.

…В тот день женщина набрела на ягодное место и за час собрала ведро клюквы. Поставила его под кустом, на всякий случай прикрыла ветками и принялась наполнять второе ведро. Оно уже было почти полным, когда неожиданно Светлана Ивановна услышала за спиной чье-то тяжелое дыхание. Оглянуться не успела, как кто-то схватил ее сзади за шею, приставил к горлу нож и прорычал в самое ухо: «Кто разрешил здесь клюкву собирать? Это мой лес. Тут без моего разрешения никто и шагу не делает. Будешь наказана!» – мерзко захихикал маньяк, от которого ра­зило табаком и водкой.

…Приемов самозащиты пенсионерка не знала, но интуитивно действовала правильно и решительно: подошвой сапога ударила нападавшего в голень, затем изо всей силы локтем ткнула его в живот. Не ожидая отпора, маньяк согнулся от боли, выронив нож. Светлана Ивановна, вспомнив, что в рюкзаке у нее лежит саперная лопатка, которой она выкапывала корни, выхватила лопатку и несколько раз ударила мужчину по голове. Он, закрываясь руками, вскочил и бросился наутек. Вошедшая в раж Ивановна гналась за ним по лесу, догоняла, лупила лопаткой по спине, по рукам. Мужчина кричал и, как перепуганный заяц, удирал, цепляясь курткой за кусты. Не разбирая дороги, он забежал на болото и начал тонуть, засасываемый трясиной.

– Умоляю, помогите! Я больше не буду! В жизни никого больше не трону!– вопил он, судорожно пытаясь уцепиться за тоненькие деревца. Но они ломались, и он все глубже уходил в зловонную лужу.

Светлана Ивановна не знала, как ей поступить. Спасти его или нет?

– Много ты здесь людей загубил? Говори правду! – крикнула она, схватив длинную жердь и готовясь протянуть ее тонущему. – Правду говори, а не то не помогу!

– Несколько человек… Но я больше не буду! – крикнул маньяк.

Что-то остановило женщину, и она не стала помогать тонущему. Он еще минуту-другую покричал и захлебнулся зловонной жижей. Болото поглотило маньяка.

Светлана Ивановна ехала домой в электричке и думала, правильно ли поступила. Не Господь Бог она, чтобы решать, кому жить, а кому умирать. Никто ее не осудит, никто не накажет. Но на душе было тяжело. И лишь когда она подумала, сколько жизней еще могло оборваться от ножа маньяка, словно камень с души свалился. Не она его жизни лишила, а болото. Вот пусть болото и судят…

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