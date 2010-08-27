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03.10.2017 , № 112 от 03 октября 2017 г. Имеет ли право пенсионер на скидку в магазине? – такой вопрос часто звучит в обращениях в редакцию наших читателей. Письма комментирует юрист Любовь ПОЛИЩУК. «Уважаемая редакция! В нашем городе многие магазины продают пенсионерам товары со скидкой, но не во всех магазинах такое практикуется. Хотелось бы знать, в законах что-то сказано о скидках для пенсионеров или это творчество дирекции магазинов? Подскажите, где пенсионеру выгоднее всего покупать товары, чтобы они были качественными и при этом недорогими?

Антон Макарович С.

Одесса».

УВАЖАЕМЫЙ Антон Макарович! В законодательстве предусмотрены для пенсионеров транспортные льготы, льготы по оплате коммунальных услуг и ряд других льгот. В зависимости от состояния здоровья предусмотрено льготное приобретение некоторых лекарств. Продажа товаров со скидкой для пенсионеров – рекламный трюк некоторых магазинов, которые таким способом привлекают покупателей. Чаще всего такие акции проводятся в будние дни в первой половине дня, когда основная масса покупателей на работе. Проводя подобные акции, магазины как бы убивают двух зайцев: уменьшают поток покупателей в вечерние часы и привлекают покупателей пенсионного возраста. Как правило, скидки незначительные и компенсируются повышением цен на другие товары, но пенсионеров, вынужденных на всем экономить, такая политика устраивает. В период выборов многие партии обещали организовать в стране сеть социальных магазинов, где бы малообеспеченные люди по специальной карточке приобретали товары по сниженным ценам. Непоследовательно, но все же эта идея реализуется в Украине. Многое тут зависит от инициативы местных властей. Как показали соцопросы, для наших пенсионеров самым популярным местом совершения покупок остается рынок, где можно и поторговаться, и под вечер купить уцененные продукты.



«Всюду нас, пенсионеров, пытаются обмануть, обжулить! Вот мой брат, участник войны, по закону имеет льготы на оплату коммунальных услуг, но когда приходит платежка, становится ясно, что льготы эти не соблюдаются. И ни от кого правды не добьешься! Осталась ли у фронтовиков льгота по оплате коммуналки?

Татьяна Мешковская.

Киевская область».



УВАЖАЕМАЯ Татьяна! Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» гарантирует ветеранам льготу при уплате ими коммунальных услуг. Но льготу ветераны имеют в пределах установленных социальных норм потребления. За последнее время правительство уменьшило эти нормы потребления на одного человека. Из-за этого у ветеранов и возникают конфликты с коммунальными предприятиями.

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