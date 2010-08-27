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03.10.2017 , № 112 от 03 октября 2017 г. Советы юриста Многие наши читатели имеют дом в селе, или дачу в пригородной зоне, или огород. Письма о земле и проблемах жизни в селе комментирует юрист Надежда ЛАНОВАЯ.



«Мы с мужем купили в селе дом. У нас два огорода, один возле дома, второй – немного дальше. Но ко второму огороду нет подъезда. Идти к нему надо через соседские участки, а если надо подъехать, то возникает проблема, потому что соседка не пускает через свой участок. «Чужих машин мені тут не треба!» – и все. Председатель сельсовета говорит, чтобы договаривались с соседкой. Можно ли решить данный вопрос в суде, или такие вопросы не рассматриваются?

Нина Ильинична, М.

Черниговская область».



УВАЖАЕМАЯ Нина Ильинична! В статье 98 Земельного кодекса Украины дано определение земельного сервитута. Это право собственника или землепользователя на ограниченное платное или бесплатное пользование чужим земельным участком или участками. В жизни часто так бывает, что кому-то нужно постоянно проходить, проезжать на велосипеде или автомобиле через чужой земельный участок. Чтобы цивилизованно решить эту проблему и избежать конфликтов, было введено понятие «земельный сервитут». Согласно статье 100 Земельного кодекса Украины, сервитут может быть установлен договором, законом, завещанием или решением суда. Для установления земельного сервитута нужно согласие обеих сторон, поэтому постарайтесь договориться с соседкой. Если она категорически вам откажет, обращайтесь в суд, у вас есть все основания добиться решения данной проблемы.



«Подруга с мужем купили старый дом с участком недалеко от города, хотят получить кредит и построить новый многоэтажный дом, чтобы сдавать его. Подруга меня зовет работать с ними вместе. Я вроде как и не против, но все же боюсь прогореть. Хотелось бы знать, сколько документов нужно оформить, чтобы получить разрешение на строительство.

Елена Наливайченко.

Одесская область».



УВАЖАЕМАЯ Елена! Для строительства дома нужно получить разрешительные документы. Их количество зависит от местности, где расположен участок, но обычно таких документов не менее 20. Планированием вашего строительства займется проектное бюро, но оно должно иметь государственную лицензию, а если ее нет, то план строительства могут не принять. Если площадь будущего дома будет превышать 400 кв. м, потребуется еще и архитектурно-планировочное задание, которое может выдать местный Комитет по градостроительству и архитектуре, предварительно получив разрешение санитарной, экологической и пожарной служб. А если участок под строительство находится в коттеджном поселке, нужно получить разрешение еще и у соседей.



«Покійний чоловік зробив прибудову до хати, сарай, гараж своїми руками, дерев понасаджував. Тепер у міській раді новий архітектор, ходить і вишукує тих, хто щось побудував без дозволу. Причепивсь і до мене, мовляв, будинок дуже близько від дороги стоїть, не мали ми права дерева саджати біля межі з сусідами. Чи має право власник будинку будуватися на своїй ділянці, як хоче?

Наталя Оксентіївна.

Сумська область».



УВАЖАЕМАЯ Наталья Аксентьевна! Любое строительство на своем участке нужно согласовывать с представителями местной власти. Существует множество санитарных и архитектурных норм, о которых рядовой гражданин может даже не догадываться. Например, расстояние от дороги общего пользования до несущей стены дома должно быть не менее 5 метров. До границы соседнего участка от самого дома должно быть не менее 3 метров, а от хозяйственных построек – не менее 2 метров. На своем участке нельзя сажать деревья на расстоянии меньше 3 метров от границы с соседями, а кустарники – на расстоянии менее 1 метра. Так что архитектор, вероятно, не придирался к вам.

Незаконные постройки можно легализовать, но это дорого. Фирмы, специализирующиеся на оказании услуг по узакониванию самостроев, обычно обещают уложиться в 3-4 месяца, когда речь идет о доме площадью не больше 300 кв. м, или в 5-6 месяцев при большей площади. Официальный штраф за самострой может достигать 70 тысяч гривен. Кабмином утвержден порядок сноса самостроев, при этом расходы будет нести владелец незаконно возведенных домов и построек. Проконсультируйтесь по этому вопросу с юристами. Запишитесь на личный прием к мэру вашего города или к сельскому голове, и тогда ситуация прояснится…

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