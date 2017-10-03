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Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Урок біля горельєфа батька

03.10.2017 Пам’ять Горде, зосереджене обличчя, високе світле чоло, густий чуб і впевнений проникливий погляд, спрямований у майбутнє. ТАКИМ дивиться в наше сьогодення з горельєфа на фасаді головного корпусу Погребищенського медичного коледжу, Йосип Трифонович Ніколайчук. Поряд полум’яніють червоні троянди.

– Хто він? Учений? Винахідник? – ці запитання часто лунають серед учнів, які поспішають на уроки чи повертаються додому.

Якось один із них, прочитавши короткий напис на меморіальній дошці, захоплено вигукує:

– О, це був великий господар району. При ньому збудували наш навчальний заклад.

А його товариш додає:

– Однофамілець викладача офтальмології з області, який часто тут читає лекції. Висить оголошення, що він і сьогодні буде.

Інший зауважує:

– Не однофамілець, а батько Володимира Йосиповича Ніколайчука.

І треба ж такому трапитися, що цього разу поруч на лекцію крокує син зображеного на горельєфі героя, яким зацікавились учні. Зустрівшись із допитливими поглядами юнаків і дівчат, Володимир Йосипович пропонує:

– Сьогодні, друзі, після занять я проводжу відкритий урок пам’яті біля цього горельєфа. Приходьте.

…БАЖАЮЧИХ почути спогад сина про батька було багато. Поступово зі слів оповідача перед ними поставав образ людини, життєвим гаслом якої було служіння Вітчизні, творення добра людям.

– Родом тато з Тернопільщини, – розповідав Володимир Йосипович. – Пройшов усю війну, тричі був поранений. Але у шпиталях довго не залежувався. Щоразу повертався на фронт, гнав фашистських загарбників з рідної землі. Потім брав активну участь у відбудові зруйнованого гітлерівцями народного господарства. Водночас навчався в педагогічному інституті, де зустрів свою половинку, мою майбутню маму – Олександру Григорівну. Його організаторські здібності помітило керівництво. І нев­довзі, після закінчення вузу, Йосипу Трифоновичу доручають відповідальні посади в галузі освіти.

Філолог за фахом і журналіст за покликанням, він певний час очолював районну газету в Томашполі. Згодом його обирають другим секретарем райкому партії, потім – першим секретарем Тиврівського райкому. Під його керівництвом розвивалися сільське господарство, економіка, життя набувало оптимістичного змісту. Люди працювали натхненно, робота їм дарувала радість і родинний достаток.

Восени 1960 року талановитого організатора направляють у Погребище, де єдиною двоповерховою будівлею був хіба що військкомат. І тут завирувало життя. В місті широко розгорнулося житлове будівництво. У районі виросли нові тваринницькі комплекси, споруджували сільські лікарні й школи, дитячі садочки та розкішні будинки культури, підприємства побутового і комунального призначення.

У центрі Надросся збудували унікальну за своєю архітектурою середню школу на півтори тисячі учнів­ських місць. Поряд із нею звели корпуси районної школи-інтернату, де мали змогу навчатись і жити всі, хто закінчив неповну сільську школу. Тут їх забезпечували медичним обслуговуванням і безплатним харчуванням. Директором школи працювала моя мама. При ній цей навчальний заклад був одним із зразкових в області. Окрасою міста став споруджений з татової ініціативи найкращий на Вінниччині палац культури. Завдяки його наполяганням було споруджено півкілометровий пішохідний міст через річку Рось.

–А ЩО було на місці нашого коледжу? – запитала одна учениця.

– Кажуть, тут, на луцi, колись пасли гусей і корів, – долучилася своїм припущенням її подруга. – Це так?

– І так, і не так, – відповів усміхнено Володимир Йосипович, задоволений тим, що його урок про батька зацікавив вихованців коледжу. – На околиці містечка стояли три одноповерхові будиночки земської лікарні, за якими розкинулася лука. Батько звернувся до вищого державного керівництва з пропозицією побудувати тут медичний заклад, в якому б не лише лікували людей, а й готували фахівців з охорони здоров’я. Його пропозицію підтримали і для її реалізації виділили необхідні кошти. На одній території з коледжем, в якому ви маєте щастя навчатися, виросло ціле містечко центральної районної лікарні, яка була і є базою для набуття нашими вихованцями практичних навичок.

Недавно колектив медичного містечка відзначив півстоліття закладу. З його стін вийшли тисячі висококваліфікованих медпрацівників, які стали спеціалістами вищої категорії, заслуженими лікарями та науковцями медичної галузі.

Щастя тут навчатись і проходити практику випало й мені. Зараз завідую відділенням мікрохірургії ока Вінни­цької обласної клінічній лікарні імені Миколи Івановича Пирогова. Разом із місцевими органами влади у присутності земляків я відкривав цей горельєф 16 листопада 2011 року.

– Рідного краю не забуваєте? – запитав один із слухачів.

– Великий гріх забувати малу батьківщину, – сказав професор. – Вона в моєму серці.

На завершення відкритого уроку біля горельєфа батька син дістав вирізку з місцевої газети і прочитав: «У людських серцях живе вдячна пам’ять про зроблене під керівництвом Йосипа Трифоновича Ніколайчука. Злинуло в невороття рівно чверть століття, як за журавлиними ключами в чистому піднебессі полинула його світла душа до Бога, до осердя його бойових побратимів, з якими свого часу здобував перемогу над лютим ворогом, щоб прийдешнім поколінням жилося краще. Руками й розумом таких, як Йосип Ніколайчук, і творився отой земний рай, в якому жив наш народ і який ми так безглуздо занапастили безчестям рвачів, хапуг, злодіїв, знахабнілих прихватизаторів, ненажерливих світу цього, який вони ж звели до рангу пекла, а з високих трибун белькочуть про новий рай для нині сущих».

З очей слухачів струмувала задума…

Підготували Вадим КОРНІЄНКО та Едуард ПОДІЛЬСЬКИЙ.

Погребище, Вінницька область.

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