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Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / «Мама, что там вкусненького?»

03.10.2017 Ваше здоровье Нам так хочется побаловать вкусной едой детей и внуков! Но при этом мы забываем, что глупое добро становится злом. О вредных пищевых привычках, заложенных в раннем детстве, размышляет врач-валеолог Ирина ДИДЕНКО. –ИРИНА Сергеевна, из Киева нам написала ветеран педагогического труда Нина Федоровна Саленко. В ее письме есть такие строки: «Зачем все мучительные реформы, майданы, все лишения, если дети и внуки не будут счастливы? А счастье – это прежде всего здоровье. Но здоровье молодежи вызывает тревогу. Дети мало двигаются, часами сидят у компьютера, едят всякую дрянь, пьют сладкую отраву. И мы, взрослые, порой сами того не желая, приучаем их к вредной еде. Пора бы задуматься, какими мы хотим видеть свою, так сказать, смену: толстыми обжорами, не мыслящими жизни без конфет и чипсов, или стройными, подтянутыми людьми с крепкой волей и тренированными мышцами?»

– Действительно, имеет смысл задуматься. Недавно я была у знакомой и ужаснулась, увидев, как она закармливала конфетами 5-летнего внучонка. Увидев мать, вернувшуюся с работы, он сразу заглядывает к ней в сумку: «Что ты мне принесла вкусненького?». Я говорю подруге, мол, конфеты, сахар – яд! А она в ответ: «Он еще маленький, пусть порадуется жизни. Когда вырастет, сам поймет, что вредно, а что полезно». Но жизнь показывает, что так бывает редко. Обычно лет до 16-17 дети едят то, к чему их приучили дома. Разумно выбирать продукты молодые люди начинают лет с 20, а многие и того позже. К этому времени уже сформированы вкусовые привычки, и если они вредные, с ними приходится упорно бороться. Проще с раннего детства приучать детей к правильной еде, чтобы понятия «вкусно» и «полезно» совпадали, а не шли вразрез, как у большинства современных людей.

– Вы затронули проблему сладостей. Николай Прошковский из Харькова спрашивает, не опасно ли приучать ребенка к овсяной каше быстрого приготовления. «Внучка очень любит эту кашу, готовить ее просто, - пишет наш читатель. – Но я прочитал состав каши на упаковке, и мне стало не по себе – там столько сахара и пищевых добавок!»

– Диетологи и детские эндокринологи давно бьют тревогу относительно того, что продукты для детей содержат очень много сахара. Например, одна порция сухих завтраков содержит 12 граммов сахара. Производители думают не о здоровье потребителя, а о прибыли. Для этого стремятся сделать продукцию вкусной. А вкус достигается за счет добавления сахара и вкусовых добавок, небезопасных для здоровья. Один американский журналист провел расследование, под видом грузчика устроившись на завод по производству продуктов питания. Он выяснил, что на производстве все подчинено одной цели – изготовить вкусную продукцию. Даже изюм перед тем, как положить в тесто или сыр, выдерживают в сахарном сиропе! При таком подходе полезной продукция вряд ли будет. Исследования диетологов показали: 90 процентов продуктов питания промышленного производства не полезны для здоровья. Все, что прошло промышленную обработку, становится вкуснее, но при этом менее полезным.

– А чем сахар опасен для здоровья?

– Это продукт искусственный, в дикой природе его нет. Ученые установили, что на организм человека сахар действует так же, как алкоголь, вызывая зависимость и разрушая печень. Психологи считают, что зависимость от сладкого сродни героиновой. Злоупотребление сладким провоцирует развитие сахарного диабета второго типа, ожирение, болезни печени. Диетологи всего мира бьют тревогу по этому поводу. Детский эндокринолог Роберт Лустиг назвал сахар «детским алкоголем», но производители свои технологии менять не хотят, а просто маскируют сахар, придумав для него 56 различных названий.

– Получается, что для детей практически ничего полезного в магазинах нет?

– Еду, вкусную и полезную одновременно, можно купить на рынке среди натуральных продуктов или вырастить самому на даче. Есть сладкие яблоки, груши, сливы, изюм, курага, можно испечь полезные коржики-медовики из серой муки грубого помола с отрубями и изюмом. Приучая ребенка к вредной еде, вы закладываете в его мозг программу самоуничтожения.

– Есть письмо в тему из Белой Церкви Киевской области от Ольги Шамко. Ее дочка, вернувшись из села от бабушки, где питалась натуральными продуктами, стала есть городскую магазинную пищу, и у нее сразу появилась аллергия – сыпь на теле. «Что делать?» – спрашивает обеспокоенная мама.

– Обратиться к аллергологу, дерматологу. Я, в свою очередь, посоветую исключить из меню все ненатуральные продукты и напитки, отказаться от сладостей. При аллергии отлично помогает чай из череды. Трава эта ароматная, вкусная, и никаких противопоказаний к ее употреблению нет.

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