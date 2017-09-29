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29.09.2017 Памфлетон После принятия в Украине Закона «Об образовании» на головы читающих и слушающих хлынули тропические ливни информации. Но не стоит обращать внимание на факты общеизвестные, давно известные или даже малоизвестные. А главное, на что надо обратить внимание: знакомы ли с этой информацией те, кто затеял этот закон, кто его принимал, кто его подписывал? МНЕ видится такая схема, пусть приблизительная, но весьма близкая к действительности. Если среди депутатов ВР и нашлось пару десятков голов, умеющих просчитать последствия, то они не «засветились». Молча проголосовали или воздержались. Или просто не пришли на голосование. Остальные «головы» служат для принятия пищи, но не духовной, и размышлять для них есть мука нестерпимая.

Достаточно легко просчитать и власть имущих, живущих по программе, в которой явно не учитывается день завтрашний. Если судить не по словам, а по делам, заняты они совсем не строительством государственности – Закон «Об образовании» подается именно с этого панталыку, – а делами текущими, привычными: стяжательством и внутриполитической грызней, обу­словленной непреодолимой тягой к власти, сиречь к корыту.

Что касается разработчиков проекта закона, то тут тоже не теорема Пифагора про штаны, которые во все стороны равны. Министру образования и науки Украины Лилии Гриневич на брифинге после встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьяном Попом задали вопрос о принятии Госдумой РФ заявления с осуждением Закона «Об образовании». В России его, кстати, емко назвали «этноцидом». Вот что ответила пани министр: «У Российской Федерации вообще разные, абсолютно странные реакции и позиции относительно того, как развивается государство Украина». И решительно добавила: «Мы не можем ориентироваться на позицию государства-агрессора. Для нас главное – защита интересов украинских граждан, независимо от их национального происхождения». (УНИАН).

В кратких ответах Гриневич заключена квинтэссенция современного сознания украинского национализма, служащего ныне государственной идеологией. Причем сознания, привнесенного извне.

Очень краткий экскурс в историю. Когда Австро-Венгерская империя ковала в конце XIX века украинцев из бывших русских, это уже была акция откровенно антирусская, русофобская. А в уже независимом государстве Украина ющенки, вятровичи и гриневичи тоже возникли не сами по себе, а исключительно в результате кропотливой и, как видим, результативной работы западных идеологов и спецслужб США. Не буду растекаться мыслию по древу, приведу один, но очень яркий пример.

Александр Петрович Оглоблин, по рождению Мезько, был первым бургомистром во время нацистской оккупации Киева. Именно при Оглоблине происходил расстрел в Бабьем Яру. Удрал с немцами. После войны оказался в США, осел вместе с другими недобитками в «дияспоре». Там он стал доктором исторических наук, а с 1968 по 1970 год был профессором Гарвардского университета. Готовил историков-украиноведов(!).

Так что патологическая русофобия, культивирование предательства как доблести и устойчивая жажда «халявы» никого не должны удивлять. Это не более чем «проект».

Но вернемся к закону «Об образовании». На многочисленных российских ток-шоу украинские «гости» и российские грантовые либералы оправдывают этот закон самым, как им кажется, весомым аргументом – строительством новой государственной нации.

Они не понимают, что это акция эксгибиционизма, то есть обнажение не очень привлекательного тела. Если уж вы говорите о строительстве новой нации, то зачем надо было придумывать похмельную муть о древних украх. К тому же строительство нации – любой! – занимает не одно столетие. И никак не ложится в это русло желание пригнать стадо новой нации к обозначенному в законе рубежу 2020 года.

Но самую главную бомбу закон «Об образовании» заложил под украинский язык. Вместе с отсечением русского языка состоится и кома языка украинского.

Я тут приведу неоспоримый факт, известный любому филологу или литературоведу. Свое первое стихотворение мальчик Александр Пушкин написал на французском языке. Это не помешало ему, будучи всю жизнь поклонником и читателем французской литературы, основать, по большому счету, русский литературный язык. Не только не помешало, но и помогло. Не так уж и давно, в начале XIX века гений Пушкина внес в тяжеловесный, неповоротливый, неуклюжий язык – старославянский с полугреческой письменностью - французскую легкость, полутона, иные смыслы. Из языка мирового захолустья русский стал языком литературы мирового уровня, языком науки.

Лишая будущие поколения Украины русского языка, «реформаторы» лишают украинский язык огромного ресурса развития. Местечковый, хуторской тупик неизбежен. Они лишают Украину будущих Шекспиров и Пушкиных. Да и Шевченки вряд ли появятся…



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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