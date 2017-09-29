29.09.2017

30 вересня – день бібліотек

Навiть нині, в час панування інтернету, складно уявити світ, в якому немає книги. Як будь-яке селище чи містечко не може бути повноцінним без храму, так само не можна уявити його без бібліотеки.

У старовинному Новгороді-Сіверському міська бібліотека розмістилась у затишній двоповерховій будівлі, зведеній у стилі пізнього українського бароко 1906 року місцевим архітектором Іваном Івановичем Лошаковим.

Цей будинок недарма обрали для міської бібліотеки. Розташований у центральній частині міста, він має просторі приміщення з високими стелями, великими вікнами, що створює атмосферу затишку та комфортні умови для читачів і працівників. Тут завжди панує атмосфера, сприятлива для знайомства з книгою, святинею, до якої з дитинства звик кожний читач, яка розкривала перед ним таємниці життя, давала корисні поради у скрутну хвилину, вчила розуміти самого себе.

Майже чотири тисячі читачів обслуговують сім бібліотекарів із відповідною освітою.

Довгий час, 33 роки, біблі­отеку очолювала Раїса Володимирівна Матюк, а з 2015 року колективом керує Ірина Григорівна Нестеренко, яка підхопила у своєї наставниці естафету творчого і дбайливого господарювання. Нова керівниця до бібліотеки прийшла не випадково: любить книгу, спілкування з людьми, а ще вміє тонко відчувати душу людини, має талант організувати роботу й повести за собою інших. Окрім того, закінчила Національну академію керівних кадрів культури і мистецтва. Все це й зараз допомагає їй у роботі. Директор пишається своїм колективом, члени якого вміють творчо працювати, активні у проведенні масової роботи, знаходять індивідуальний підхід до кожного користувача. Тому й обирають люди міську бібліотеку не тільки в пошуках знань, а й для змістовного дозвілля.

До їхніх послуг книжковий фонд кількістю 52 105 одиниць, безплатний Wi-Fi та інтернет-центр, обладнаний сучасною технікою.

Сьогодні бібліотечні фахівці розуміють, що мають боротися за увагу користувачів, тому й працюють над підвищенням рівня проведення масових заходів, зміцнюють репутацію своєї бібліотеки. Цьому сприяє співпраця з освітніми закладами, юристами, лікарями, місцевими краєзнавцями Анатолієм Федірко, Антоніною Лагутою, письменниками Юрієм Сбітнєвим, Валерієм Провозіним та іншими.

З особливою гордістю та натхненням влаштовують поетичні читання в рамках щорічного літературно-мистецького свята «Нетлінне «Слово…» Цього року в бібліотеці провели усний історико-літературний журнал «Відкриваю у «Слові… минуле своє, відкриваю у «Слові… майбутнє» за участю голови постійної комісії Чернігівської облради з питань освіти, науки й культури Сергія Журмана та міського голови Новгорода-Сіверського Олега Бондаренка. У закладі оформлено постійно діючу виставку «Світ золотого «Слова...» Ще одна постійна виставка «Новгород-Сіверський – місто любові і слави нашої» експонує книги видатних земляків про місто й людей, якi його прославили.

Бібліотека отримала в подарунок і видання місцевих авторів. Загалом у ній вiдбувається дуже багато масових заходів, зустрічей з письменниками, презентацій нових книг, книжкових виставок на найрізноманітніші теми. При бібліотеці працюють клуби за інтересами. Клуб «Шахова королева» – це об’єднання всіх любителів шахів, які регулярно проводять змагання, турніри, підвищують свій кваліфікаційний рівень. Клуб «Діалог поколінь» створено для юнацтва. Тут організовують соціально-культурні заходи: краєзнавчі бесіди, години народознавства, історичні години, зустрічі з письменниками, працівниками юстиції.

Велику увагу приділяє біблі­отека всебічному вихованню молоді, залучаючи до заходів старшокласників міських шкіл та студентів медичного училища.

Бібліотека має значну підтримку з боку міської ради, в підпорядкуванні якої перебуває. Так, у вересні 2017 року зроблено ремонт читальної зали. Міська рада щорічно виділяє кошти на передплату періодичних видань, а також на поповнення книжкового фонду. Нещодавно подарувала бібліотеці сучасний телевізор, два ноутбуки, нові меблі.



Ольга ТРОНІЗОН, постійний читач.