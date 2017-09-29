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29.09.2017 Коротко АНТИСОЦИАЛЬНАЯ политика власти привела к резкому ухудшению жизни народа. Суммы платежей за коммунальные услуги сравнялись со средними доходами граждан, чего не было даже в тяжелые 1990-е годы. Большая часть населения не в состоянии оплачивать завышенные и необоснованные тарифы. В минувшую зиму многие горожане в целях экономии вынуждены были обращаться к местным властям с просьбой отключить в их домах отопление, ставшее им не по карману. Жители сел из-за высокой стоимости газа стали переходить на подручные средства обогрева – топить печи и котлы углем, дровами из фруктовых деревьев, отходами с пилорамы и даже скорлупой орехов.

В то же время за счет беспрецедентного роста коммунальных тарифов в стране чистая прибыль НАК «Нафтогаз України» за 9 месяцев 2016 года увеличилась в 109 раз. Подобная ситуация является не чем иным, как узаконенным грабежом украинцев при помощи тарифов, не соответствующих ни объему, ни качеству предъявляемых к оплате «услуг».

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В настоящее время Киев уже задолжал 980,9 миллиона гривен за подачу электроэнергии для населения. Основными должниками являются предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, государственный бюджет и население. Вышеуказанные предприятия задолжали перед «Киевэнерго» 445,6 миллиона гривен, а самый крупный должник – КП «Киевский метрополитен», который должен выплатить

168,6 миллиона гривен.

Долги населения Киева по состоянию на 1 сентября текущего года составляют 365,3 миллиона гривен. Больше всего задолжали жители Дарницкого, Соломенского и Святошинского районов столицы.

В то же время более 100 тысяч киевлян лишены субсидий за долги перед предприятиями ЖКХ.

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Осенью украинцам не стоит ждать дешевого картофеля, сообщил глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич.

«Отмечу, что 98 процентов картофеля в Украине производят мелкие частные крестьянские хозяйства, поэтому хранение, транспортировка для них стоят достаточно дорого. Так что цена на картофель низкой не будет. Если в октябре прошлого года картофель стоил 2,5-3 гривны, то сейчас цена колеблется в пределах 6-8 гривен за килограмм. Дешевле не будет. Цена на картофель осенью будет расти», – сказал эксперт.

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Социальные продукты питания с начала нынешнего года подорожали на 8-90 процентов, причем подорожание коснулось более чем 90 процентов наименований, заявил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его данным, за последние 8 месяцев стремительно подорожали свинина (на 43 процента, или на 31,5 гривны) и говядина (на 24 процента, или на 21,7 гривны).

«Теперь килограмм недорогой свинины можно купить по средней цене 103,9 гривны, а говядины – по 109,8 гривны».

Более чем на 10 гривен за килограмм подорожали: сало (на 35 процентов – до 54,9 грн/кг), сыр мягкий (на 16 процентов – до 95 грн/кг), куриная тушка (на 31 процент – до 55 грн/кг), сливочное масло

(на 8 процентов – до 147,2 грн/кг), вареные колбасы (на 17 процентов – до 71 грн/кг).

«Продукт № 1 для каждой семьи – социальный хлеб, как белый, так и черный, с начала года подорожал на 1,5 гривны, или на 14 процентов», – сообщил Дорошенко.

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