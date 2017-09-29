29.09.2017

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Еще вчера над Калиновкой продолжали греметь разрывы. Представители власти единогласно настаивают на версии диверсии, а у экспертов другие мнения.



ДОВОЛЬНО печальное зрелище представляет ныне собой этот районный центр. После пожара на военных складах и стихийного обстрела из снарядов всех калибров в Калиновке разрушены крыши домов, выбиты стекла, на улицах зи­яют воронки. Осколки снарядов повредили деревья и перепахали асфальт. Возле домов, на усадьбах горожан валяются то остатки снарядов от «Града», а то вообще непонятно что. Виднеющиеся на окрестных полях снаряды совсем не похожи на противотанковые мины, о которых накануне рассказывал представитель Генштаба.

В ведомствах, причастных к защите национальной чести и достоинства, лихорадочно ищут доказательства вины злодейского соседа-агрессора. Как заявил пресс-офицер Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра, перед пожаром на складах боеприпасов в Калиновке были задержаны диверсионные группы(!) Вот как! Враг не только коварен, но и многочисленен.

На своей страничке в «Фейсбуке» пан Мисюра живописно излагает свои фантазии: «Самое главное, что это точно диверсия. В связи с этим, по нашим разведданным, еще с 25 числа в Винницкой области под видом антитеррористических учений были проведены обыски и преследования диверсионных групп. Да, это дело не одного человека. И два дня проходили поиски и ведение этих групп. Основная масса была определена и их цели. Они были задержаны. Основная масса, но не все. Поэтому одна группа и смогла доставить на беспилотнике взрывное устройство»… «Постовые доложили о звуке в небе, потом начались подрывы снарядов, которые стояли на улице. Это подтверждено – работал беспилотник, и это террористический акт». Похоже, в представлении пресс-офицера материального обеспечения ВСУ «беспилотник» – это многомоторный летательный аппарат типа бомбардировщика или начиненной взрывчаткой ракеты.

По данным Мисюры, основная масса ценных для ВСУ снарядов находится в подземных бункерах и они не пострадали. Однако есть неподтвержденная информация об одном поврежденном бункере.



КАК считают эксперты, версия о диверсии имеет право на жизнь, однако она маловероятна. Один из них, Олег Жданов, в своих многочисленных интервью рассказывает о трех возможных версиях взрывов и пожара на складах под Калиновкой, разместив их в порядке вероятности.

«Первая – халатность. Потому как не принимаются никакие меры по недопущению подобных случаев», – считает военный эксперт. Вторая версия, по его мнению, – «все украдено до нас». То есть пожары – это заметание следов, потому что с этих арсеналов поставлялись боеприпасы в зону АТО. «И буквально вчера вспыхнул скандал, вокруг якобы незаконной продажи украинского оружия в Южный Судан», – напомнил он.

«Очень все похоже на Балаклею. Взрывы произошли ночью. Сначала тоже говорили, что диверсия, а в итоге все свелось к неосторожному обращению с огнем. Я бы рассматривал версии «халатность», «все украдено до нас» как основные. Потому что опять звучат от военачальников заявления, что надо четыре миллиарда гривен на закупку боеприпасов; что израсходовали семь миллионов снарядов; поэтому версию о диверсии я бы ставил на самое последнее место», – считает Жданов. Пожар – это самый надежный способ заметания следов систематического воровства.

Примечательно, что эта воинская часть уже была фигурантом скандала. Как стало известно из реестра судебных решений, Калиновский райсуд Винницкой области в апреле этого года рассматривал дело командира воинской части А1119 в Калиновке Игоря Малежика за халатное отношение к военной службе. В частности, в феврале 2016 года воинская часть заключила договор о закупке пожарно-технического имущества у частного предпринимателя на 188 тысяч гривен. Согласно договору, рассчитаться с поставщиком следовало только после поступления закупок в часть. Но командир подписал платежное поручение о переводе денег, не получив имущества. Суд назначил Малежику наказание в виде двух лет служебного ограничения, поскольку тот признал свою вину. Также командира обязали выплачивать 10 процентов из его зарплаты в доход государства.

Уже после суда, в течение этого года, как свидетельствует сайт государственных закупок Prozorro, воинская часть заключила 12 контрактов на противопожарные услуги более чем на два миллиона гривен, причем оборудование покупали у сомнительных фирм, среди них – харьковская, которую уже ловили на продаже некачественных автомобилей.



ЕЩЕ один специалист, главный инспектор войск ПВО Главной инспекции Минобороны Дмитрий Уманец, тоже не исключает возможность пожара из-за недостаточной охраны и беспечности. «Видно, что руководство мало уделило внимания охране и не учитывало ситуацию на востоке во время войны. Тут уже большая недоработка и президента, и начальника Генштаба – если нет политической воли и прямого указания с их стороны, то по собственной инициативе военные действовать не будут», – считает инспектор.

Эксперт по безопасности Сергей Шабовта считает: «Со стороны это похоже на заранее спланированные действия, чтобы спрятать концы в воду. Например, только за прошлый год туда пошел неплохой денежный поток – на этот объект сначала выделили 600 тысяч гривен, потом два миллиона и еще 17 миллионов просто не успели пустить в ход. Поэтому коррупция могла быть».

Названа и сумма ущерба от пожара на складе боеприпасов в Калиновке. Со слов секретаря Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Винника, в Калиновке ориентировочно сгорело «добра» на 800 миллионов долларов. С его точки зрения, глупо «говорить, что ничего не случилось, что танковые снаряды, которые там хранились, не были нужны, их все равно пришлось бы утилизировать». Точно так же, как гордиться тем, что «мы смогли эффективно обеспечить эвакуацию населения» и этим хвастаться – со стороны Вооруженных сил Украины это было бы совершенно ничтожно».

Михайло ВИТЯЙ.

Алаверды для президента



Примечательной особенностью инцидента с военным арсеналом в Калиновке стало то, что в этот раз картельная партия власти и связанные с ней эксперты разделились во мнении относительно версий произошедшего. Ориентированные на президента уверенно заявляли

о «руке Москвы», тогда как партнеры БПП по коалиции

из «Народного фронта» обвинили начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко и даже... самого президента.

Ряд политологов утверждают, что налицо атака главы МВД Арсена Авакова на президента.

Фальстарт Шкиряка

ВПРОЧЕМ, изначально ориентированные на Авакова чиновники затянули старую песню. Так, советник главы МВД Зорян Шкиряк по горячим следам за­явил, что имела место «вражеская российская диверсия, совершенная по прямому приказу Путина». По его словам, инцидент не случайно произошел в Винницкой области и был якобы приурочен ко дню рождения президента.

Правда, через несколько часов близкий к главе МВД нардеп Антон Геращенко объявил виновным начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, потребовал его отставки и замены молодым офицером. Кроме того, прозвучал явный выпад в сторону президента. «Если Верховный главнокомандующий продолжит делать вид, что ничего не происходит после взрывов складов в Сватове, Балаклее и Калиновке, и не делает кадровых выводов на самом верху, то это преступно по отношению к безопасности нашей страны», – заявил Геращенко.

Как ни странно, Геращенко, вскользь упомянув, что могут быть разные версии, ни словом не обмолвился о российском следе, которым он ранее традиционно объяснял едва ли не все резонансные преступления в стране.

Удивительным образом в этот же день сместились акценты Шкиряка. Теперь он выдал порцию критики в адрес Генштаба, не сделавшего выводы после взрывов на военных складах в Сватове и Балаклее. «Безусловно, любая ответственность должна иметь конкретную фамилию. Надеюсь, что в этот раз должностные лица должны будут ответить. В первую очередь это касается именно руководства Генштаба и, в частности, Виктора Муженко. Поскольку осуществление и обеспечение надлежащей охраны этих объектов – это прямая ответственность ГШ ВСУ», – заявил Шкиряк, добавив, что последнее слово о причинах взрыва в Калиновке должно сказать следствие.

Он уточнил, что не отказывается от своих прежних слов и считает инцидент работой российских диверсантов, но выглядело это как неуклюжая попытка сохранить лицо после получения новой вводной по освещению калиновских взрывов.

Предъявите диверсантов

А ВОТ киевский журналист Станислав Речинский, в свое время работавший помощником нардепа Александра Турчинова, при нем же занимавший должность руководителя пресс-службы СБУ и ставший советником Авакова после Майдана, с ходу отмел версию о российских диверсантах, якобы атаковавших склад в Калиновке с помощью беспилотника.

«Интересно было бы на членов этих ДРГ посмотреть. А теперь немного деталей. Склад охранялся военизированной охраной. С наганами. Снаряды лежали и лежат не в бункерах, а на земле. Плюс куча деревьев на территории складов. Поджечь эти склады мог пьяный бомж. Дроны там и на фиг были не нужны. Печальный опыт Балаклеи и складов в Мариуполе ничему не научил. В Мариуполе снаряды лежали вообще в силосных ямах. Пожар охрана складов видела за пять часов до того, как он подошел к складам. Они даже не вырыли траншеи на его пути, не вызвали пожарных. Тупо надеялись, что ветер подует в другую сторону. Реагирование в Калиновке на взрывы тоже было удивительным. Ни ВСУ, ни СБУ не реагировали никак. Областные власти тоже. Действовала только полиция», – пишет Речинский в своем блоге. По его мнению, начальник Генштаба за все это «должен уже сидеть в тюрьме, а не в своем кресле».

Обострение внутривидовой борьбы

С ОДНОЙ стороны, явно скоординированная антимуженковская кампания в ситуации с Калиновкой выглядит странной, учитывая, что Генштаб в первую очередь занимается разработкой военных операций, тогда как охрана складов в глубоком тылу по идее возлагается на иные структурные подразделения Мин­обороны. Но надо понимать, что Муженко считается лояльным президенту, с которым конфликтует глава МВД. Поэтому удар по начальнику Генштаба – это, по сути, удар по президенту, полагают эксперты.

«Аваков, по сути, уже обвинил лично Порошенко в халатности и устами Геращенко потребовал отставки главы Генштаба. А силовая вертикаль Порошенко продолжит отстаивать версию диверсии агентов Путина. Но, думаю, вряд ли стоит ожидать громких кадровых отставок. Порошенко уже показал, что «своих» просто так не сдает, а только в обмен на что-то. В данном случае за Полторака или Муженко ему ничего не предлагают, а реакция общества его особо не волнует», – говорит политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Согласен с тем, что в прицеле этой кампании находится президент, и руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «Склады взрывались, взрываются и будут взрываться. Но в нашей политической традиции без козла отпущения никак. Атакуют не столько Муженко, сколько Порошенко. Это алаверды от Авакова, которого президентская сторона сочла главным виновником в прорыве Саакашвили через границу. Идет борьба внутривидовая, а она, как известно, самая жесткая и самая кровавая», – подчеркнул политолог.



Владимир БОГУН.