29.09.2017

УКРАИНА

• Кабинет министров Украины принял проект распоряжения «О распределении резерва медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2017 году». Согласно документу будут распределены 559,2 миллиона гривен, из них 81,7 миллиона – это погашение задолженности по зарплате. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что задолженность медикам в 2017 году составляет 2,7 млрд гривен.

• Две трети украинцев не готовы терпеть трудности ради реформ в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенные фондом «Демократические инициативы», передает информагентство «Новости-Украина». Исследование показало, что в стране довольно высокий уровень социального напряжения: недовольных 61 процент. И лишь 3,8 процента населения оценивают ситуацию в Украине как спокойную.

• В Киеве пустуют около 20% офисных помещений, говорят аналитики рынка коммерческой недвижимости. Согласно исследованиям компании UTG, уровень вакантности удерживается за счет высоких арендных ставок. Наивысшая арендная ставка остается на уровне 28 долларов за один квадратный метр в месяц.

• Украинским предпринимателям обещают увеличить расходы на компенсацию работодателям, которые создают новые рабочие места и устраивают на работу переселенцев. В Минсоцполитики считают, что это будет хорошим стимулом для развития бизнеса и борьбы с безработицей.

• В Украине будет сокращаться количество ставок учителей, пишет «Обозреватель». «Когда уменьшается количество детей в системе образования, сокращается количество ставок учителей», – заявила министр образования Украины Лилия Гриневич. По ее словам, сейчас достигнут пик падения количества детей в старшей школе.



ЗА РУБЕЖОМ



• Европейский союз выделит 500 миллионов евро для поддержки государств ЕС, которые разместят у себя еще 50 000 беженцев. Об этом заявил в Брюсселе еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Аврамопулос. «Более 65 миллионов человек перемещаются по всему миру, и мы не можем перестать проявлять солидарность с этими отчаянными людьми и со странами, которые их принимают», – подчеркнул он.• В Саудовской Аравии издан указ, разрешающий женщинам получать водительские права, сообщает Би-би-си. До этого им было запрещено водить автомобиль. Кампания за право местных женщин садиться за руль автомобиля длится уже давно, но против этого выступали традиционно консервативные богословы.• США и Россия намерены совместно построить окололунную обитаемую станцию. Соответству­ющее соглашение подписано между NASA и корпорацией «Роскосмос». Эту космическую обитаемую станцию Deep Space Gateway планируется использовать для развития дальнейших технологий полета человека к другим планетам, в том числе к Марсу.