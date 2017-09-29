29.09.2017

Письма сообщают

«Мне 81 год, – пишет наш многолетний подписчик Петр Николаевич Ледсенко из пгт Панютино Лозовского района Харьковской области, – я многое повидал на своем веку. Но такого безобразия, как творится сейчас, не мог себе даже представить». Эта тональность сегодня во всей редакционной почте.

Поединок с собесом

«ЧУЖУЮ беду не поймешь, пока сам того же не почувствуешь, – продолжает Петр Николаевич. – История банальная для наших дней, но мне от такого понимания сути дела не легче. Лучшие годы жизни, как и тысячи моих ровесников, я отдал производству с особо вредными условиями работы. Потому и ушел на пенсию в возрасте 50 лет по Списку № 1 в сентябре 1986 года. Размер пенсии составил 120 гривен.

Тогда это были немалые деньги. Но я, чувствуя себя способным продолжить работу, отказался от пенсии и трудился еще пять лет. В итоге мне пенсию увеличили до 125 рублей.

Пенсиями в те годы занималась служба соц­обеспечения граждан, в которой меня приняли на учет. Увы, мой окончательный выход на заслуженный отдых совпал с развалом Советского Союза. А вместе с ним рухнули привычные нормы человеческого обращения госструктур с гражданами.

Почти два года хожу в «переформатизированный собес», пытаясь убедить инспектора, что и первый, и второй мой выход на пенсию происходили на законном основании. Мне заявляют, что оформлять пенсию, которая потом, возможно, подпадет под индексацию, они могут только с учетом моего первого выхода на пенсию: дескать, таково указание новых властей».

Ушел, несолоно хлебавши

«В РЕЗУЛЬТАТЕ длительного изучения, уточнения, переделывания, перепроверок документов в пенсионном деле влепили пометку «По возрасту № 1», – говорится далее в письме нашего читателя. – Хотя это совсем не то, что положено по Списку № 1. Пенсию вывели из расчета среднего заработка 18 400 крб и пустили в «пенсионное плавание» с 01.01.1993 года, дописав в деле приговор: «бессрочно». Мне об этом ничего не сказали, а я, утомленный унизительными походами по различным кабинетам, не обратил внимания.

В течение всех лет независимости я выстаивал очередь к различным инспекторам, «обновлял» справки с мест бывшей работы. Мне насчитывали добавки, плюсуя к ним индексацию, продиктованную долларом. Правда, на фоне галопирующих цен на продукты питания и предметы первой необходимости такая мелкая подпитка была каплей в море. Тем не менее при всех президентах эти льготы существовали.

А когда президентом стал Порошенко, льготы исчезли. И вот в одной газете я нашел расшифровку дележа пенсий по видам: льготные, по возрасту и т.д. С газетной вырезкой пошел к начальнице собеса. Она повертела ее в руках и говорит: «Это не имеет значения». «Почему? – возмутился я. – Выходит, я напрасно в течение 30 лет гробил свое здоровье?» – «Вы могли этого не делать, кто вас заставлял?» «Рабочая гордость и честь», – ответил я. Чиновница стала говорить о пенсионной реформе, сулящей гражданам какие-то привилегии. Но мне не захотелось слушать ее сказку, в которую, она и сама, по-моему, не верит. Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть. Куда и к кому обращаться?»

Как вы заметили, уважаемый Петр Николаевич, мы почти полностью опубликовали ваше письмо. Оно отражает боль тысяч ваших ровесников. Их тоже волнуют поставленные вами вопросы. Когда мы их задали нашему постоянному консультанту на правовую тему, доктору юридических наук Виктору Георгиевичу Николаеву, он ответил коротко: «Стучись в любую дверь, пока она не рухнет».

«Их охраняли, а они нам – кукиш?»

В ПОСЛЕДНЕЕ время жалобы бывших военнослужащих хлынули в «Рабочую газету» буквально потоком. Авторов объединяет общая претензия к нынешней власти, у которой они, в прошлом ее охранники, теперь не в чести. «Сетовать на судьбу не в моем характере, – пишет в «РГ» наш постоянный подписчик Владимир Павлович Кондаков из Жидачева Львовской области. – Я в свое время выбрал благородную профессию защитника Отчизны. Добросовестно выполнив свой долг в течение определенного количества лет, уволился в запас и оформил пенсионное обеспечение. Но поскольку денег много не бывает, устроился на работу в органы МВД. Оттуда ушел на пенсию в 1996 году. Но, не желая сидеть сложа руки, устроился сторожем в Жидачевское отделение Сбербанка. Спустя четыре года меня пригласили на должность дежурного в райвоенкомат, откуда я через 10 лет окончательно перешел на пенсионное довольствие. Мой общий трудовой стаж составил 43 года.

С этого времени и начались неприятности из-за недоплаты пенсии. Дело в том, что на работе «вартівником» (согласно записи в трудовой книжке) Жидачевского райвоенкомата мне официально на законном основании к должностному окладу добавляли 25 процентов заработка за то, что я продолжал работать в силовых структурах. Так мне объяснил фининспектор облвоенкомата, проводивший финансовую проверку своего районного подразделения. Начисление производилось по графе «за выслугу лет».

По логике, эта работа в органах силовых структур вместе с добавкой должна учитываться при начислении пенсии. Но не учитывают, хотя время службы в рядах Советской армии было учтено. Почему сторожевание в райвоенкомате проигнорировали? Ведь из того заработка регулярно высчитывали все налоги, в том числе и в Пенсионный фонд.

Многие мои сослуживцы недовольны таким «общипыванием» и без того жалкой пенсии. «Мы их охраняли, а они нам – кукиш?» – возмущаются бывшие военные.

Выражая их интересы, прошу вас обнародовать это письмо. Надеюсь, у наших правителей заговорит совесть».

Данную публикацию адресуем Министерству обороны и Пенсионному фонду Украины. Там люди грамотные, разберутся.

В омуте обмана

В ТОН с предыдущими письмами – «крик души» нашей подписчицы Любови Алексеевны Щербак из Люботина Харьковской области. «Спасибо вам, уважаемая «Рабочая газета». Читаю вас от корки до корки. Потом даю почитать соседям, знакомым, из-за материальных сложностей не подписавшихся на вашу газету.

К сожалению, многие люди у нас еще верят в обещания о повышении пенсии. Увы, идешь на рынок и не знаешь, что купить, чтобы вышло подешевле. А в аптеках с пяти часов утра надо занимать очередь, чтобы по спискам сверху купить необходимый медпрепарат.

Я простояла два часа и приобрела два препарата, вроде как бы подарок пенсионерам. Показала врачу, а она меня ошеломила: «Вам оно не подходит. К тому же еще и просроченное». Хоть доплата небольшая – 20 гривен, но все равно обидно.

Туго в Люботине и с водой. Нынешний мэр перед выборами обещал наладить ее обеспечение, но дальше слов дела нет. Говорят, средств не хватает. За воду платим 31,92 гривны. К тому же она грязная. Живем в каком-то омуте обмана. Куда ни повернись – везде тебя хотят надурить. Да что говорить о происходящем на местном уровне, если сам президент, выпрашивая по заграницам очередные транши, говорит на чужом языке, а не на своїй державній мові. Словно не хочет, чтобы мы знали, кого он загнал в заложники.

Обещал прекратить войну, а продолжает ее уже три года. Гибнут сыны Украины. За что?»