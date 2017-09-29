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29.09.2017 Приехали

В принципе социальный срез общества любой страны представляет собой многослойный сэндвич в плане материального положения граждан. И лишь в некоторых, самых отсталых странах этих слоев всего лишь два. ПО МНЕНИЮ сайта «Антикор», в результате двух с половиной десятилетий неолиберальных реформ Украина превратилась в классическую страну двухслойного типа: один процент очень богатого населения и 99 процентов бедных. Причем бедность эта далеко не одноцветна. Одни упали туда с позиций «среднего класса», а для многих других – это крайняя нищета. Каждый третий украинец не может купить самые необходимые продукты питания!

Бедность большинства наших граждан определяется уже тем, что они не могут нормально зарабатывать на жизнь и реализовывать себя, им приходится буквально бороться за выживание. Украина – страна со все растущим уровнем эмиграции из государства. Покупательная способность населения на крайне низком уровне. Наша страна единственная, не сумевшая за 25 лет даже просто сохранить экономические показатели 1991 года, в том числе и относящиеся к уровню жизни населения. Хоть с печерских высот нам рапортуют об улучшениях в экономике, простые граждане этого не ощущают. Большинство семей тратят все имеющиеся средства на удовлетворение базовых потребностей, и говорить о выходе из кризиса или вообще о каком-либо прогрессе – откровенное лицемерие.

Еще несколько лет назад ситуация с благосостоянием граждан уже была достаточно проблемной, а в последних три года она стала просто критической.

Речь идет даже не о поездках в Париж или Венецию, о которых мечтали идеалисты во время Майдана. Да, мы вроде бы получили безвизовый режим с Евросо­юзом, но он обставлен таким количеством рогаток, что мало кто им может воспользоваться. Но главное препятствие – состояние кошельков большинства граждан, в которых дырка на дырке. Многие не в состоянии даже позволить себе посещение не только театра, но и кафе, не говоря уже о ресторане. Экскурсии по родной стране – роскошь. Сейчас в приоритете элементарное физиологическое поддержание даже не жизни, а существования.

Закрытие промышленных предприятий, рост цен, а главное, колоссальное повышение тарифов на коммунальные услуги перенесли абсолютное большинство украинцев в категорию бедных и обез­доленных. Согласно официальной статистике, на конец прошлой зимы задолженность за коммунальные услуги была у четверти украинских домохозяйств и суммарно равнялась почти 30 миллиардам гривен (более одного миллиарда долларов США).

Жизнь порядка 90 процентов украинцев можно назвать бедной, а потребление охарактеризовать термином «непритязательное», когда потребляют самое необходимое, зачастую низкого качества.

Соцопросы показывают, что только два процента украинцев (цифра колеблется в рамках статистической погрешности) имеют сбережения на случай ухудшения жизненных обстоятельств. Остальные живут только на текущие доходы и в случае болезни, прекращения или задержки выплат пенсии или зарплаты, окажутся в крайне сложной ситуации.

Почти половина украинских семей – 48 процентов – тратят все имеющиеся доходы на продукты питания. При этом их число растет – в 2014 году таких семей было 36 процентов. Каждый третий (34 процента) житель Украины признается, что ему не хватает средств на приобретение самых необходимых продуктов питания. И это не просто бедность – это крайняя нищета, даже крайняя форма обездоленности.

Бедны не все украинцы, определенная доля жителей зарабатывают больше средней заработной платы в шесть тысяч гривен. Но зачастую это зарплата «в конверте», что влечет недоплату налогов, по этой причине страдают все бюджетные сферы – медицина, образование, культура, а также постоянно существует дефицит средств в Пенсионном фонде.

Одним из главных условий выхода из кризиса является повышение покупательной способности населения. В первую очередь она зависит от повышения заработной платы работников промышленного производства. Средняя их зарплата составляет примерно 6600 гривен (около 240 долларов). А, например, у кандидата наук – 2700 гривен (порядка 100 долларов).

И не надо ссылаться на сложную военно-политическую ситуацию. Если бы наша власть захотела прекратить само­уничтожение украинского народа, война могла бы быть прекращена за неделю, как некто обещал еще три года назад. Но зачем прикрывать «бездонную кормушку» и срывать ширму с собственной алчности и бездарности? На то, чтобы этого НЕ делать, однопроцентным ворам хватает даже не мозга, а элементарного инстинкта самосохранения и гипертрофированной жадности. За три года депутаты Верховной Рады повысили себе заработную плату в три-пять раз, и сегодня она составляет от 25 до 50 тысяч гривен. При этом зарплата рабочих, бюджетников, ученых если и повысилась, то на несколько сотен гривен, которые не покрыли даже инфляционный рост цен. Так что меня коробит от термина «народный депутат».

Диспропорция в распределении бюджетных средств и получаемых из-за рубежа кредитов вызывает вполне объяснимое недоверие и крайнее недовольство простых украинцев. А массовое неверие ко всем институтам и представителям власти почти гарантирует провал даже самых лучших по своей сути реформ и преобразований.

Хотя подобные пока можно разглядеть разве что через микроскоп, к которому нас пытаются приковать власти. Ведь им-то с высоты своего однопроцентного второго этажа светлое будущее видится без всяких оптических устройств. И если кто-то еще произносит прилагательные «народные», «народное» в отношении депутатов, министров, правительства или государства, то мне слушать этот бред надоело не меньше, чем есть разную дрянь вместо полноценных продуктов. ПО МНЕНИЮ сайта «Антикор», в результате двух с половиной десятилетий неолиберальных реформ Украина превратилась в классическую страну двухслойного типа: один процент очень богатого населения и 99 процентов бедных. Причем бедность эта далеко не одноцветна. Одни упали туда с позиций «среднего класса», а для многих других – это крайняя нищета. Каждый третий украинец не может купить самые необходимые продукты питания!Бедность большинства наших граждан определяется уже тем, что они не могут нормально зарабатывать на жизнь и реализовывать себя, им приходится буквально бороться за выживание. Украина – страна со все растущим уровнем эмиграции из государства. Покупательная способность населения на крайне низком уровне. Наша страна единственная, не сумевшая за 25 лет даже просто сохранить экономические показатели 1991 года, в том числе и относящиеся к уровню жизни населения. Хоть с печерских высот нам рапортуют об улучшениях в экономике, простые граждане этого не ощущают. Большинство семей тратят все имеющиеся средства на удовлетворение базовых потребностей, и говорить о выходе из кризиса или вообще о каком-либо прогрессе – откровенное лицемерие.Еще несколько лет назад ситуация с благосостоянием граждан уже была достаточно проблемной, а в последних три года она стала просто критической.Речь идет даже не о поездках в Париж или Венецию, о которых мечтали идеалисты во время Майдана. Да, мы вроде бы получили безвизовый режим с Евросо­юзом, но он обставлен таким количеством рогаток, что мало кто им может воспользоваться. Но главное препятствие – состояние кошельков большинства граждан, в которых дырка на дырке. Многие не в состоянии даже позволить себе посещение не только театра, но и кафе, не говоря уже о ресторане. Экскурсии по родной стране – роскошь. Сейчас в приоритете элементарное физиологическое поддержание даже не жизни, а существования.Закрытие промышленных предприятий, рост цен, а главное, колоссальное повышение тарифов на коммунальные услуги перенесли абсолютное большинство украинцев в категорию бедных и обез­доленных. Согласно официальной статистике, на конец прошлой зимы задолженность за коммунальные услуги была у четверти украинских домохозяйств и суммарно равнялась почти 30 миллиардам гривен (более одного миллиарда долларов США).Жизнь порядка 90 процентов украинцев можно назвать бедной, а потребление охарактеризовать термином «непритязательное», когда потребляют самое необходимое, зачастую низкого качества.Соцопросы показывают, что только два процента украинцев (цифра колеблется в рамках статистической погрешности) имеют сбережения на случай ухудшения жизненных обстоятельств. Остальные живут только на текущие доходы и в случае болезни, прекращения или задержки выплат пенсии или зарплаты, окажутся в крайне сложной ситуации.Почти половина украинских семей – 48 процентов – тратят все имеющиеся доходы на продукты питания. При этом их число растет – в 2014 году таких семей было 36 процентов. Каждый третий (34 процента) житель Украины признается, что ему не хватает средств на приобретение самых необходимых продуктов питания. И это не просто бедность – это крайняя нищета, даже крайняя форма обездоленности.Бедны не все украинцы, определенная доля жителей зарабатывают больше средней заработной платы в шесть тысяч гривен. Но зачастую это зарплата «в конверте», что влечет недоплату налогов, по этой причине страдают все бюджетные сферы – медицина, образование, культура, а также постоянно существует дефицит средств в Пенсионном фонде.Одним из главных условий выхода из кризиса является повышение покупательной способности населения. В первую очередь она зависит от повышения заработной платы работников промышленного производства. Средняя их зарплата составляет примерно 6600 гривен (около 240 долларов). А, например, у кандидата наук – 2700 гривен (порядка 100 долларов).И не надо ссылаться на сложную военно-политическую ситуацию. Если бы наша власть захотела прекратить само­уничтожение украинского народа, война могла бы быть прекращена за неделю, как некто обещал еще три года назад. Но зачем прикрывать «бездонную кормушку» и срывать ширму с собственной алчности и бездарности? На то, чтобы этого НЕ делать, однопроцентным ворам хватает даже не мозга, а элементарного инстинкта самосохранения и гипертрофированной жадности. За три года депутаты Верховной Рады повысили себе заработную плату в три-пять раз, и сегодня она составляет от 25 до 50 тысяч гривен. При этом зарплата рабочих, бюджетников, ученых если и повысилась, то на несколько сотен гривен, которые не покрыли даже инфляционный рост цен. Так что меня коробит от термина «народный депутат».Диспропорция в распределении бюджетных средств и получаемых из-за рубежа кредитов вызывает вполне объяснимое недоверие и крайнее недовольство простых украинцев. А массовое неверие ко всем институтам и представителям власти почти гарантирует провал даже самых лучших по своей сути реформ и преобразований.Хотя подобные пока можно разглядеть разве что через микроскоп, к которому нас пытаются приковать власти. Ведь им-то с высоты своего однопроцентного второго этажа светлое будущее видится без всяких оптических устройств. И если кто-то еще произносит прилагательные «народные», «народное» в отношении депутатов, министров, правительства или государства, то мне слушать этот бред надоело не меньше, чем есть разную дрянь вместо полноценных продуктов. Подготовил

Богдан МАРКОВ.

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