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Главная / НОВОСТИ МИРА / Быть или не быть каталонскому референдуму?

29.09.2017 Драма в испанском стиле В эти дни в Барселоне продолжаются акции протеста, вспыхнувшие в среду после спецоперации Гражданской гвардии в связи с подготовкой референдума о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого было приостановлено Конституционным судом страны. ВСЕГО около сотни человек, придерживающихся крайне правых взглядов, протестуют у здания общественной националистической организации «Каталонская национальная Ассамблея», заявляя о незаконности проведения референдума.

На стороне тех, кто добивается проведения голосования, существенный численный перевес. Очень активны студенты, которые продолжают начавшиеся еще неделю назад акции в историческом здании Университета Барселоны. Многие из них проводят там все ночи.

Премьер Испании Мариано Рахой вновь заявил о незаконности референдума и призвал каталонские власти остановиться. «Скажите, что не будет референдума. Положите конец этой ситуации. Продолжать – значит вести к ненужному напряжению в обществе», – заявил глава кабинета, выступая перед однопартийцами из Народной партии в городе Пальма-де-Майорка. Он категорически подчеркнул: «Хочу сказать спокойно и твердо: не будет никакого референдума, он не состоится».

В ходе энергичной спецоперации Гражданской гвардии, проведенной на прошлой неделе, задержаны 14 человек, проведен

41 обыск, изъято почти 10 миллионов бюллетеней. В числе задержанных – заместитель вице-председателя женералитата (правительства) Каталонии Жузеп Мария Жуве.

Гвардейцы проводили обыски в правительственном офисе и в других местах, запрашивая документы, связанные с референдумом. Жандармерия искала доказательства того, что каталонское правительство потратило бюджетные деньги на подготовку к проведению референдума. Кроме того, полицию интересовало электронное оборудование и документы, связанные с голосованием, запланированным на 1 октября.



Вслед за этим председатель Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчес призвал людей выйти на улицы для защиты региональных ведомств. Президент женералитата Каталонии Карлес Пучдемон созвал внеочередное заседание кабинета. После него он опротестовал «тоталитарные действия испанского правительства». «Испания фактически запретила самоуправление в Каталонии и фактически ввела чрезвычайное положение», – заявил он.

Пучдемон подтвердил, что 1 октября каталонцы будут голосовать «мирно и массово», чем и дадут ответ испанскому правительству. По его словам, необходимы «сила и спокойствие». К тому же необходимо напечатать новые бюллетени взамен захваченных почти

9 миллионов бланков, заранее подготовленных к референдуму. Если каталонское правительство не успеет напечатать новые бюллетени, то референдум 1 октября становится технически невозможным.



Тем временем прокуратура Каталонии назначила единого координатора действий правоохранительных органов Испании и Каталонии в связи с событиями, происходящими в автономном сообществе накануне референдума 1 октября.

С каждым часом политическая атмосфера в Каталонии накаляется все больше. В Барселоне парализовано дорожное движение, основные транспортные магистрали перекрыты полицией, каждый второй житель прогуливается по городу, облачившись в плащ из каталонского флага. По социальным сетям и в мессенджерах пересылаются будоражащие воображение фотографии тяжелой военной техники, доставляемой в Каталонию. Один из местных блогеров Лериды

Gerard P9 выложил ночную съемку танковой колонны, прошедшей прошлой ночью через железнодорожную станцию Лериды.

Министерство обороны ожидаемо заявило, что страница из их официального бюллетеня, распространяемая по соцсетям и информирующая об отправке военной техники в Каталонию, является подделкой. Но видео дополняют и фотографии военной техники. К тому же есть и официальное заявление МВД. В Каталонию направлены дополнительные силы полиции, чтобы предотвратить какие-либо попытки провести в регионе запрещенный референдум и «реагировать в случае проведения незаконного референдума». По сообщениям испанских СМИ, от трех до четырех тысяч сотрудников полиции уже прибыли в этот регион.

Высший суд Каталонии предписал правоохранительным органам препятствовать открытию избирательных участков для проведения голосования о независимости автономного сообщества. Судебное постановление предписывает каталонским правоохранительным органам Mossos d’Esquadra, гражданской гвардии Испании и национальной полиции препятствовать открытию помещений, где собираются организовать избирательные участки, и закрывать те, которые будут открыты. Кроме того, «препятствовать использованию как логистических структур для подсчета результатов», так и «центров обработки, приема, подсчета голосов или управления ими».

Такие меры могут служить прекрасной иллюстрацией для некоторых украинцев, еще сохранивших веру в «европейскую демократию».



ПОКА власти Испании заявляют, что референдума в Каталонии

1 октября не будет, женералитат настаивает, что он состоится, а общественные организации «Каталонская национальная ассамблея» и Omnium Cultural призывают людей к «постоянной мобилизации». Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что жители региона «не пойдут на компромисс в своем стремлении провести референдум о независимости» от Испании.

«Мы не сдадимся. Каталонцы воспользуются своим правом принимать решения 1 октября во время референдума, что бы при этом ни предпринимало центральное правительство», – заявил Пучдемон в материале, опубликованном в британской газете The Guardian.

Он также призвал международное сообщество встать на сторону Каталонии и «защитить демократию и истинные европейские ценности».

«В это же время наши граждане должны быть готовы встать на защиту демократии и воспользоваться единственным оружием, которое будет в наших руках в грядущие дни, – урнами для голосования и мирным подходом», – написал лидер Каталонии.

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