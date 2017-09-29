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29.09.2017 Второй тур группового турнира Лиги чемпионов УЕФА оказался на удивление результативным – в 16 матчах забито 48 мячей. Из них

25 пришлись на среду. УДИВИЛИ два клуба – «Базель» и «Барселона». Первый установил рекорд результативности второго тура. Причем пять безответных мячей побывали в воротах действующего, а вообще-то 36-кратного чемпиона Португалии – «Бенфики».

Зато «Барса» откровенно разочаровала. И не потому, что ее лиссабонский поединок со «Спортингом» оказался самым бедным на голы – всего один. Разочаровала, прежде всего, какая-то блеклая натужная игра каталонцев. Они по привычке больше владели мячом, но особой остроты у ворот соперников не создавали, пытаясь доверить право завершающего удара кому-то из партнеров, а под конец матча откровенно тянули время.

Абсолютно выпал из игры Ракитич, слишком часто снабжавший точными пасами соперника. Тусклыми были действия Месси и Суареса. Только Иньеста радовал своими действиями.

А победой барселонцы снова обязаны автоголу. На 49-й минуте в сутолоке у ворот мяч срикошетил в сетку от Коатеса.



Результаты матчей,

сыгранных в среду

Группа A

«Базель» – «Бенфика» 5:0

ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» 1:4



Группа B

«Пари Сен-Жермен» – «Бавария» 3:0

«Андерлехт» – «Селтик» 0:3



Группа C

«Карабах» – «Рома» 1:2

«Атлетико» – «Челси» 1:2



Группа D

«Спортинг» – «Барселона» 0:1

«Ювентус» – «Олимпиакос» 2:0

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