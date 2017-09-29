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Выпуск № 111 от 29 сентября 2017 г.
 
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   Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Голевой ливень

29.09.2017
Второй тур группового турнира Лиги чемпионов УЕФА оказался на удивление результативным – в 16 матчах забито 48 мячей. Из них
25 пришлись на среду.

УДИВИЛИ два клуба – «Базель» и «Барселона». Первый установил рекорд результативности второго тура. Причем пять безответных мячей побывали в воротах действующего, а вообще-то 36-кратного чемпиона Португалии – «Бенфики».
Зато «Барса» откровенно разочаровала. И не потому, что ее лиссабонский поединок со «Спортингом» оказался самым бедным на голы – всего один. Разочаровала, прежде всего, какая-то блеклая натужная игра каталонцев. Они по привычке больше владели мячом, но особой остроты у ворот соперников не создавали, пытаясь доверить право завершающего удара кому-то из партнеров, а под конец матча откровенно тянули время.
Абсолютно выпал из игры Ракитич, слишком часто снабжавший точными пасами соперника. Тусклыми были действия Месси и Суареса. Только Иньеста радовал своими действиями.
А победой барселонцы снова обязаны автоголу. На 49-й минуте в сутолоке у ворот мяч срикошетил в сетку от Коатеса.

Результаты матчей,
сыгранных в среду
Группа A
«Базель» – «Бенфика»     5:0
ЦСКА – «Манчестер Юнайтед»     1:4

Группа B
«Пари Сен-Жермен» – «Бавария»     3:0
«Андерлехт» – «Селтик»    0:3

Группа C
«Карабах» – «Рома»    1:2
«Атлетико» – «Челси»    1:2

Группа D
«Спортинг» – «Барселона»    0:1
«Ювентус» – «Олимпиакос»    2:0

 

Автор: Андрей СОКОЛОВ.
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