Автор: Андрей СОКОЛОВ.
Второй тур группового турнира Лиги чемпионов УЕФА оказался на удивление результативным – в 16 матчах забито 48 мячей. Из них
25 пришлись на среду.
УДИВИЛИ два клуба – «Базель» и «Барселона». Первый установил рекорд результативности второго тура. Причем пять безответных мячей побывали в воротах действующего, а вообще-то 36-кратного чемпиона Португалии – «Бенфики».
Зато «Барса» откровенно разочаровала. И не потому, что ее лиссабонский поединок со «Спортингом» оказался самым бедным на голы – всего один. Разочаровала, прежде всего, какая-то блеклая натужная игра каталонцев. Они по привычке больше владели мячом, но особой остроты у ворот соперников не создавали, пытаясь доверить право завершающего удара кому-то из партнеров, а под конец матча откровенно тянули время.
Абсолютно выпал из игры Ракитич, слишком часто снабжавший точными пасами соперника. Тусклыми были действия Месси и Суареса. Только Иньеста радовал своими действиями.
А победой барселонцы снова обязаны автоголу. На 49-й минуте в сутолоке у ворот мяч срикошетил в сетку от Коатеса.
Результаты матчей,
сыгранных в среду
Группа A
«Базель» – «Бенфика» 5:0
ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» 1:4
Группа B
«Пари Сен-Жермен» – «Бавария» 3:0
«Андерлехт» – «Селтик» 0:3
Группа C
«Карабах» – «Рома» 1:2
«Атлетико» – «Челси» 1:2
Группа D
«Спортинг» – «Барселона» 0:1
«Ювентус» – «Олимпиакос» 2:0