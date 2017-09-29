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29.09.2017 Церковь и культура На территории заповедника «София Киевская» в галерее «Хлебня» проходит уникальная выставка «Христианское наследие нашей земли». В экспозиции более тысячи образцов главного символа христианства – крестов из 20 областей Украины. СРЕДИ экспонатов нательные и нагрудные кресты: православные, католические и греко-католические. Они привезены из единственного в Восточной Европе Музея креста, основанного на казацком хуторе Галушковка Петриковского района, что на Днепропетровщине.

Собиратель и инициатор со­здания музея известный днепровский историк, археолог, этнограф и ставрограф (от греческого «ставрос» – крест) Виктор Векленко.

– Моя задача как ученого и создателя Музея креста не только собрать и сохранить, но и по возможности показать и объяснить: что было, как было, где было и, если удается, почему было, – говорит Виктор Векленко.

Посетители могут увидеть крестики, найденные на Днепропетровщине, Полтавщине, Слобожанщине и Подолье, Прикарпатье и Северной Украине. Большинство крестов из металла, но есть и керамический, деревянный, стеклянный оберег.

В целом выставка охватывает почти 15 столетий. Самый древний экспонат – небольшая иконка VI-VIII веков «Апостол евангелист», вырезанная на кости. На ней изображен один из апостолов. А вот самый старинный бронзовый крестик датируется периодом Киевской Руси (Х век).

Предшественником напер­сного (нагрудного) креста является использовавшийся в древней христианской церкви, а также в старину на Руси так называемый энколпион. Энколпионы сначала имели форму четырехстороннего ящичка, пустого внутри. С наружной стороны помещалось изображение Иисуса Христа, а позже и креста различной формы. В этом ящичке хранились частицы мощей. Несколько довольно редких образцов энколпионов присутствуют на выставке.

С течением времени форма креста видоизменялась, особенно в XIV-XVIII веках. В это время кресты обильно украшаются растительными орнаментами, иконами, евангельскими сюжетами, другими христианскими символами. Среди экспонатов этого периода довольно редкий экземпляр казацкой эпохи – крест в форме меча.

Примерно в это же время кресты обретают признаки мужского и женского. Мужской крест, по преимуществу правильной формы, более увесистый и крупный. Женский чаще всего украшен растительным орнаментом. Показательны в этом отношении многочисленные образцы крестов XVII-ХVIII веков, найденные в селе Липцы Харьковской области. Изящные женские кресты, в отличие от строгих мужских, как бы вписаны в пластинку, напоминающую лист дуба.

Выставка «Христианское наследие нашей земли» продлится до 22 октября.

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