29.09.2017

Умеют бороться украинские ВС



В КЛАЙПЕДЕ на чемпионате мира среди военнослужащих WorldMili­taryChampionship Wrestling-2017 завершились соревнования по спортивной борьбе. Украинцы завоевали восемь медалей.

Отличились «классики». Борцы греко-римского стиля четырежды поднимались на пьедестал почета. Дважды украинский гимн звучал в честь наших чемпионов – Андрея Антонюка (весовая категория до 80 кг) и Жана Беленюка (до 85 кг). Эльмар Нуралиев (до 75 кг) стал серебряным призером, а Максим Евтушенко (до 71 кг) – бронзовым.

В вольной борьбе у мужчин отличились Алексей Борута (до 70 кг) – «серебро» и Любомир Сагалюк (до 86 кг) – «бронза».

Лучше выступили девушки. Алла Белинская (до 69 кг) стала чемпионкой мира, Ирина Пасичник (до 75 кг) – вице-чемпионкой.



Высокий титул Андрея Клименко



НЕДАВНО Корея принимала чемпионат мира по тхэквондо (ITF), в котором участвовали спортсмены из 69 стран. Соревнования проводились по пяти видам: спарринг, формальные упражнения (туль), спецтехника, силовое разбивание и самозащита (selfdefense).

Украину представляли 15 спортс­менов. К сожалению, на чемпионате мира не было женской команды. Девушки не очень удачно выступили на чемпионате Европы в Ливерпуле, и национальная федерация приняла решение отправить только мужскую команду.

Ребята заняли 5-е командное место. В нашем активе 8 медалей: одно «золото», одно «серебро», четыре индивидуальные и две командные «бронзы».

Чемпионом мира стал 24-летний Андрей Клименко, завоевав этот титул в спарринге. Он же обладатель и единственной в копилке национальной сборной серебряной медали – за силовое разбивание. И это еще не все. Его признали лучшим спортсменом турнира. Впервые в истории независимой Украины наш боец удостаивается этой чести.

Бронзовыми призерами турнира стали: Николай Яковенко (спарринг), Алексей Даньшин (спарринг), Дмитрий Пилинкевич (спарринг) и Дмитрий Вихров (спарринг). Также две «бронзы» украинцы получили в командных соревнованиях (спарринг и туле).



Кто станет лучшей?



ДАВНЕНЬКО наши теннисистки не завершали сезон выступлением в Итоговом турнире WTA, куда допускаются восемь лучших. И вот сразу двойной успех.

В Сингапуре в борьбе за звание «лучшей из лучших» выступит четвертая ракетка мира Элина Свитолина. Вместе с украинкой участие в турнире обеспечили себе Гарбинье Мугуруса (Испания), Симона Халеп (Румыния), Каролина Плишкова (Чехия), Каролин Возняцки (Дания) и Винус Уильямс (США). Не хватает еще двух участниц, которые определятся в ближайшее время. Но точно известно, что в топ-8 по итогам сезона не будет прошлогодней победительницы Доминики Цибулковой (Словакия).

А вот участницы юниорского Итогового турнира (до 18 лет), который пройдет с 25 по 29 октября в китайском Чэнду, известны все.

Среди них наша восходящая звездочка Марта Костюк. Ее соперницами будут Уитни Осуигве (США), Елена Рыбалкина (Россия), Кайя Юван (Словения), София Сьюинг (США), Син Ю Ван (Китай), Мария Лурд Карле (Аргентина) и Тэйлор Джонсон (США).

Напомним, что в этом сезоне Костюк стала победительницей двух юниорских турниров «Большого шлема» Australian Open (в личных соревнованиях) и US Open (в паре), а также дебютировала во взрослом теннисе.