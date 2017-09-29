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29.09.2017 Жизнь в искусстве Среди сотен и даже тысяч имен в изобразительном искусстве Украины прошлого века фигура Василия Бородая отличается особым величием. В киевском Доме художника в честь 100-летия со дня его рождения открылась ретроспектива работ этого замечательного скульптора.

ПОТОМОК старого казацкого рода Василий Бородай родился в 1917 году в Екатеринославе. Его отец Захар был человеком творческим, рисовавшим с детства. В юности судьба свела его с известным украинским деятелем, собирателем старины и археологом Дмитрием Яворницким. Творческая атмосфера в семье Бородаев передалась и сыну Василию.

Трудовой путь Василия Бородая был похож на судьбу многих ровесников: школа фабрично-заводского обучения, рабочий факультет и, наконец, Днепропетровское художественное училище, куда он поступил в 1936 году. Пять счастливых лет пробежали незаметно, и Василий выбрал одну-единственную на всю жизнь любовь – скульптуру. Оставаясь отменным рисовальщиком, он при этом мыслил трехмерным пространством. Выполненные им в училище скульп­турные задания получили высшие оценки. По итогам выпускных экзаменов Василию Бородаю как лучшему студенту было предоставлено почетное право продолжить обучение в Ленинградской академии искусств.

Но война внесла свои коррективы в амбициозные планы юноши. Студенческое обучение заменил ускоренный курс военного училища. Он получил звание лейтенанта и первую военную специальность – командира военной разведки. Пять лет войны, ежедневный риск, тысячи пройденных километров, чужие села, города и страны… Мужество, опыт, требовательность и преданность Родине – вот весь джентльменский набор воина Василия Бородая, который прошел горнило войны на самой передовой.

Не в 1941-м, как планировал, а в 1947 году Василий Бородай (уже кавалер трех орденов и нескольких медалей) стал первокурсником Киевского художественного института. Повзрослев и женившись на красавице Лидии Красильниковой, которую знал еще по Днепропетровску, он направляет свою энергию лишь на победу в искусстве. Неконфликтный, без намека на подлость, он сразу становится лидером курса, лучшим студентом КХИ и быстро завоевывает признание коллег. В 1951 году на Всесоюзной художественной выставке выставляется первое самостоятельное произведение Василия Бородая – «Юность». Дипломной же работой автора стал скульптурный портрет полководца Александра Невского.

Неудивительно, что все последующие работы скульптора связаны с воинской доблестью и смелостью полководцев, так понятными Василию Захаровичу. Одной из них стала конная композиция «Иван Богун».После нее Бородай в соавторстве с Николаем Суходоловым и Михаилом Лысенко взялся возвести памятник красному командиру комдиву Гражданской войны Николаю Щорсу, который и ныне украшает Киев. Скульптурная часть проекта, по мнению искусствоведов, выполнена безукоризнен­но. Очень жаль, что такой прекрасный памятник в наши дни попал под закон о декомунизации. Хочется надеяться, что от демонтажа его защитит закон о культурном наследии, а также Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории национального значения как памятник монументального искусства, куда включен этот монумент.

За долгие годы работы Василий Бородай достиг вершин в своей профессии. Он вылепил сотни портретов, композиций, памятников, а также принял участие в создании грандиозного монумента «Родина-мать». Василий Захарович стал автором памятника основателям Киева Хориву, Кию, Щеку и сестре Лыбедь, своеобразной визитной карточки украинской столицы. Его работы – памятники-бюсты Тарасу Шевченко и Юлиушу Словацкому установлены в Нью-Йорке.

В 2010 году Василия Бородая не стало. Но он навсегда вошел в историю отечественного изобразительного искусства как скульп­тор монументального таланта, а его творчество продолжается в работах его учеников.

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