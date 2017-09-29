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29.09.2017 Многие пожилые люди остаток своих дней проводят в пансионатах для престарелых. Письма на эту тему комментирует юрист Людмила ЗАЙЦЕВА.

«Я работаю по контракту за границей. В райцентре под Киевом живет моя одинокая тетя. К ней приходят из социальной службы, волонтеры, но тете все равно одиноко. Я не имею возможности жить с ней, но и оставлять ее одну не могу. Хотела бы поселить ее в частный пансионат для престарелых, но не знаю, насколько это надежный вариант ухода за пожилым человеком. Что вы мне посоветуете?

Наталья».

УВАЖАЕМАЯ Наталья! Частные пансионаты для пожилых действуют во всех странах, и многие подобные заведения дают пожилым людям прожить остаток жизни в достатке и душевном комфорте. К сожалению, в украинском законодательстве нет даже понятия «частный дом престарелых». Чаще всего под видом пансионатов действуют ООО, которые, по сути, являются гибридами медицинского учреждения, гостиницы и столовой. Многие заведения такого рода не имеют медицинской лицензии, хотя медицинские услуги оказывают. Это следует учесть. Вероятно, можно решить проблему, если найти порядочного человека, который в ваше отсутствие будет ухаживать за тетей.

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