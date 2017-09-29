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29.09.2017 Советы юриста Одинокие пожилые люди часто становятся жертвами преступников. Письмо на эту тему комментирует юрист Геннадий РОЗАНОВ.

«После смерти жены живу один в двухкомнатной квартире, детей у меня нет. В последнее время зачастили ко мне представители какой-то секты, обещали свою поддержку. Я собирался пойти к ним на богослужение, но знакомые предупредили, что в этой секте надо десятую часть пенсии перечислять на нужды храма, а квартиру завещать «святому отцу». Не пошел я туда, а «верующим» дверь больше не открываю. Приходил и участковый, намекал, что будет меня защищать, если квартиру ему завещаю. Я отказался. Потом начал звонить какой-то брокер, пугает, дескать, дом наш скоро пойдет под снос, а мне вместо двухкомнатной квартиры дадут однокомнатную на окраине. Брокер меня убеждает поскорее продать квартиру, пока цены не упали. В общем, попал я под прицел ненасытных любителей чужого имущества. Интересно было бы знать, какими приемами пользуются аферисты, чтобы отнять жилье у таких, как я. Посоветуйте, пожалуйста, как отстоять свое право на жилплощадь и защититься от аферистов.

Иван Тимофеевич».



УВАЖАЕМЫЙ Иван Тимофеевич! Следует иметь в виду, что иногда преступники проявляют изобретательность. В Ялте преступная группа положила глаз на двухкомнатную квартиру известного фотографа – одинокого пожилого человека. Его пригласили на съемку в горы, и там в безлюдном месте убили. Затем бандиты проникли в его квартиру и забрали документы на недвижимость. Потом нашли человека, внешне похожего на убитого, и этот подставной «фотограф» у частного нотариуса переписал квартиру на свою «внучку», естественно, подставную. Возможно, убийство так и осталось бы нераскрытым, потому что преступники распустили слух, будто фотограф уехал в другую страну. Но соседка, которая хорошо знала потерпевшего, заметив его отсутствие, обратилась к правоохранителям. Преступление раскрыли, при этом выяснилось, что на счету этой банды несколько подобных убийств. У аферистов, которые отнимают у пенсионеров жилье, много преступных схем. Иногда пенсионера умышленно спаивают, чтобы купить у него жилье по заниженной цене или вообще отнять даром. Нередко от имени умершего пенсионера преступники составляют завещание, отнимая жилье у законных наследников. Были случаи, когда бандитам помогали участковые, работники социальных служб, психиатры, нотариусы, судьи… Иван Тимофеевич, если бы вы нашли порядочную, добрую женщину и заключили с ней брак, ваши шансы на выживание значительно увеличились бы. Если такой вариант не получится, ищите честного и грамотного юриста, заключайте с ним договор о сотрудничестве, тогда у вас появится надежная защита. Можно заручиться поддержкой депутата, которому вы верите, или переселиться в пансионат для пожилых людей.

И еще одно письмо, о льготах для ветеранов.



«Всюду нас, пенсионеров, пытаются обмануть. Мой брат – участник войны и по закону имеет льготы на оплату коммунальных услуг. Но когда приходит платежка, становится ясно, что льготы эти не соблюдаются. И ни от кого правды не добьешься! Осталась ли у фронтовиков льгота по оплате коммуналки?

Татьяна Мешковская. Киевская область».



УВАЖАЕМАЯ Татьяна! Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» предусматривает льготу для ветеранов по оплате коммунальных услуг. Но она действует в пределах установленных социальных норм потребления. За последнее время правительство уменьшило эти нормы. Из-за этого у ветеранов и возникают конфликты с коммунальными предприятиями.

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