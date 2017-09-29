Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Из клетки обеспечат мясом

29.09.2017 Мир будущего Постоянно растущее население и тающие ресурсы планеты ставят человечество перед лицом серьезной проблемы. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) давно пугает мировым голодом и прогнозирует, что девять миллиардов населения планеты в 2050 году нечем будет кормить. НЕ СЛУЧАЙНО каждый год нас «радуют» сообщениями о замещении привычных продуктов питания новыми, зачастую искусственными. Никого уже не удивляет синтетическая икра из водорослей или пшеничный хлеб, в котором сои больше, чем пшеницы. И вот новый прорыв в деле добывания пищи практически «из воздуха».

Один из крупнейших в мире производителей говяжьего и птичьего мяса компания «Каргилл» инвестировала 17 миллионов долларов США в стартап по выращиванию «чистого» мяса из живых клеток животного. Вместе с ней в этот проект вложили средства Билл Гейтс, Ричард Брэнсон и еще несколько венчурных фондов.

Заметим, что клетки воспроизводятся на кислороде и потребляемых органических веществах в металлических культиваторах и растут как масса мышц до достижения необходимых параметров. Процесс длится от трех до шести недель. Во идиллия: и люди сыты, и зверюшки целы!

По данным ООН, мясной скот потребляет треть выращенного в мире зерна и использует четвертую часть мировых земель как пастбища. Университет Квинсленда из Австралии провел опрос 673 граждан США (ближе не нашли?). Около трети готовы потреб­лять искусственное мясо регулярно, половина заменит им соевые продукты, и только пятая часть опрошенных отказалась его попробовать.

А Стивен Джунта (кулинарный директор мясного подразделения «Каргилл», который когда-то был личным поваром Рейгана) тщательно осмотрел искусственную мышечную массу и, попробовав кусок утиного искусственного мяса, сказал: «Хороший, чистый вкус, я бы совершенно спокойно дал это своим детям».

Пока рано говорить, что ученые уподобятся Иисусу, умудрившемуся накормить пятью хлебами и двумя рыбами 5000 человек. Не понятно, какие побочные эффекты можно ожидать от данного продукта. Как и относительно ГМО, есть много противников, говорящих о его вреде (до сих пор не доказанном), о необходимости потребления натуральной пищи, о связи с природой.

Ныне большое количество зерновых, выращива­емых в США и Европе, генетически модифицированы. Да и в Украине тоже, но у нас эту тему старательно избегают.

Тем не менее в не столь отдаленном будущем искусственное мясо может стать альтернативой естественному и в какой-то мере противостоять угрозе мирового голода.

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