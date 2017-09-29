Автор: Александр БЕЛЕНЬКИЙ.
Мир будущего
Постоянно растущее население и тающие ресурсы планеты ставят человечество перед лицом серьезной проблемы. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) давно пугает мировым голодом и прогнозирует, что девять миллиардов населения планеты в 2050 году нечем будет кормить.
НЕ СЛУЧАЙНО каждый год нас «радуют» сообщениями о замещении привычных продуктов питания новыми, зачастую искусственными. Никого уже не удивляет синтетическая икра из водорослей или пшеничный хлеб, в котором сои больше, чем пшеницы. И вот новый прорыв в деле добывания пищи практически «из воздуха».
Один из крупнейших в мире производителей говяжьего и птичьего мяса компания «Каргилл» инвестировала 17 миллионов долларов США в стартап по выращиванию «чистого» мяса из живых клеток животного. Вместе с ней в этот проект вложили средства Билл Гейтс, Ричард Брэнсон и еще несколько венчурных фондов.
Заметим, что клетки воспроизводятся на кислороде и потребляемых органических веществах в металлических культиваторах и растут как масса мышц до достижения необходимых параметров. Процесс длится от трех до шести недель. Во идиллия: и люди сыты, и зверюшки целы!
По данным ООН, мясной скот потребляет треть выращенного в мире зерна и использует четвертую часть мировых земель как пастбища. Университет Квинсленда из Австралии провел опрос 673 граждан США (ближе не нашли?). Около трети готовы потреблять искусственное мясо регулярно, половина заменит им соевые продукты, и только пятая часть опрошенных отказалась его попробовать.
А Стивен Джунта (кулинарный директор мясного подразделения «Каргилл», который когда-то был личным поваром Рейгана) тщательно осмотрел искусственную мышечную массу и, попробовав кусок утиного искусственного мяса, сказал: «Хороший, чистый вкус, я бы совершенно спокойно дал это своим детям».
Пока рано говорить, что ученые уподобятся Иисусу, умудрившемуся накормить пятью хлебами и двумя рыбами 5000 человек. Не понятно, какие побочные эффекты можно ожидать от данного продукта. Как и относительно ГМО, есть много противников, говорящих о его вреде (до сих пор не доказанном), о необходимости потребления натуральной пищи, о связи с природой.
Ныне большое количество зерновых, выращиваемых в США и Европе, генетически модифицированы. Да и в Украине тоже, но у нас эту тему старательно избегают.
Тем не менее в не столь отдаленном будущем искусственное мясо может стать альтернативой естественному и в какой-то мере противостоять угрозе мирового голода.