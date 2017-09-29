Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Гипертоник – в группе риска

29.09.2017 Ваше здоровье Если ваше давление стабильно выше 140 на 90 мм ртутного столба, вы должны строго выполнять все требования врача, иначе возможны сосудистые катастрофы – инфаркт миокарда, инсульт, тромбоэмболия, предупреждает терапевт София ВАЙСБЕРГ.

–СОФИЯ Аркадиевна, из Бахмача Черниговской области прислал письмо Иван Сергеевич П. Он пишет: «Стал я регулярно измерять артериальное давление и выяснил, что у меня оно повышено – 150/90 или 160/100. Врач пугает меня, говорит, надо принимать лекарства, иначе возможны инфаркт или инсульт, а я, честно говоря, врачу не очень верю. Ведь чувствую себя нормально, ничего у меня не болит, своего давления, даже если оно повышено, не ощущаю. Так зачем мне принимать лекарства? Понимаю, что врач хочет подсадить меня на таблетки, потому что от каждого выписанного рецепта врачам идет навар. Но зачем мне впустую тратить деньги и гробить печень химией?»

– В моем кабинете пациенты часто задают подобные вопросы. Латентная гипертония, которая развивается скрытно, до поры до времени не беспокоя больного, очень опасна, потому что когда наступает гипертонический криз, больной к нему не готов ни морально, ни физически. Если артериальное давление стабильно выше 140/90 мм ртутного столба, это уже гипертония. Выделяют три степени повышения артериального давления. Первая: цифры артериального давления 140–159/90– 99. Вторая: цифры артериального давления 160–179/100–109. Третья: цифры артериального давления выше 180/110 мм ртутного столба .Гипертония проявляется головной болью, головокружением, шумом в ушах, мельканием «мушек» перед глазами. Возможно также учащенное сердцебиение. От любой гипертонии, мешает она человеку жить или до поры до времени не мешает, надо обязательно лечить, потому что стабильно высокое артериальное давление в несколько раз увеличивает риск инфаркта, инсульта, тромбоэмболии.

– Пример можете привести?

– Игорь Л., успешный бизнесмен 54-х лет, считал себя здоровым человеком, каждый день выпивал две-три рюмки коньяку, дважды в неделю играл в теннис с друзьями, жил, как говорится, на полную катушку, не отказывая себе в удовольствиях. И вдруг неожиданно грянул инфаркт как гром с ясного неба! Оказалось, что у Игоря уже давно была гипертония, а он об этом не догадывался.

– Каковы причины гипертонии?

– Неблагоприятная наследственность, плохая экология, возраст после 55 лет у мужчин и после 65 у женщин, повышенный уровень холестерина в крови, сахарный диабет, ожирение, малоподвижный образ жизни, а также курение, злоупотребление алкоголем.

– Наша читательница из Киева Антонина Горелик никогда не курила, не злоупотребляла алкоголем, не имела лишнего веса, и тем не менее у нее обнаружили гипертонию. Как объяснить?

– У гипертонии много причин, например, болезнь почек. Чтобы точно выяснить причину недуга, нужно тщательно обследоваться, а для этого хотя бы два раза в год даже вроде бы здоровые люди должны приходить на осмотр к терапевту.

– Лина Фирцих из Одессы спрашивает, почему, когда ей измеряют давление в положении сидя, результаты не точны, а когда измеряют в положении лежа, то результат точный?

– У пожилых людей может развиваться ортостатическая гипотензия, поэтому артериальное давление у них следует измерять в положении лежа. Общие рекомендации для гипертоников: ограничение соли до четырех граммов в сутки, а лучше полный отказ от нее, прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе, замена животных жирами растительными, соблюдение режима труда и отдыха. Очень важно высыпаться, избегать стрессов, избавиться от лишнего веса.

– Геннадий Рымаренко из Сум, у которого жена гипертоник, хочет купить тонометр, чтобы измерять у нее давление. Он спрашивает, какой тонометр самый точный.

– Самый точный тонометр – самый дешевый, каким измеряют давление в больнице. Но пользоваться им сложно, нужен хороший слух, навыки. А полуавтоматические и автоматические тонометры дорогие и неточные. Советую чаще ходить на прием к врачу, мы измерим давление без погрешности.

– У Николая Охрименко из Новой Каховки Херсонской области аритмия. Он дома измеряет давление, но результаты почему-то отличаются от результатов, полученных в кабинете врача. В чем дело?

– При аритмии не всякий тонометр годится, а точные показатели давления получить непросто. При этом недуге для измерения артериального давления отсутствует единая тактика, ведь аритмии разнообразны и требуют индивидуального подхода. Если вы сомневаетесь в правильности результатов, измеряйте давление несколько раз с интервалом в одну минуту, а затем вычислите среднее значение. Но перед этим обязательно посоветуйтесь с врачом.

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