29.09.2017

Обмен опытом

Что ни говорите, но социальные сети порой дают хорошую пищу для ума.

Я плохая мать!

НЕДАВНО я наткнулась в «Фейсбуке» на интересный пост филолога Елены Скачко, окончившей Харьковский университет. Приведу его с некоторыми сокращениями.

«Да, я плохая мать!

Я не хочу по вечерам делать с ребенком уроки. И дочь моя сама по вечерам тоже не хочет их делать. А другого времени у нас нет.

Современная жизнь такова, что почти каждый ребенок после уроков (а их 7-8!) куда-то идет – в секции, кружки, на дополнительные занятия, в профильные школы. С учетом нагрузки родителей, городского трафика и прочего большинство собираются дома только вечером.

Мы, как правило, не раньше 20.00. Уставшие. С желанием элементарно пообщаться, поужинать, подготовится к завтрашнему дню. И даже – грех какой – посмотреть кино или почитать книгу.

Но нет, нужно делать домашнее задание. Иначе завтра опять в дневнике будет пестрить «не готова к уроку», а я буду страдать от комплекса материнской вины.

Да, я плохая мать, как скажут сейчас многие.

Я родила детей, а родительство – труд большой, нечего съезжать. Я и тружусь всю жизнь, чтобы мои дети были здоровы, одеты, обуты, веселы, учились чему-то еще, кроме школьной программы, ездили на море и были моими друзьями.

И поэтому я не хочу по вечерам делать уроки. Я хочу с детьми просто разговаривать! Потому что не считаю, что дети – это пожизненная кабала. Я считаю, что дети – это радость. И вечер – это время для радости, а не для скандала.

Господи, ну когда уже отменят домашние задания, как это давно сделали во многих школах мира?! Почему нельзя ввести пары – на первом уроке заниматься теорией, на втором – практикой? Почему надо нести домой весь этот набор задач.

XXI век ускорил жизнь, бросив нам много новых вызовов. Но в сутках не стало больше 24 часов. И сил, и здоровья больше не стало. И дети теперь другие.

Почему нельзя это учесть, как это сделали те же финны?

В общем, можете меня пинать как угодно, но я хорошая мать. И люблю свою непростую дочь. Но в глазах общества я все равно плохая мать, а моя дочь – бунтующий подросток.

Такими нас делает наша система образования.

У меня нет претензий к школе. У нас очень славная, душевная и во всех смыслах благополучная школа, которой я очень дорожу. Как и та, в которой я когда-то, сто лет назад, работала. И уже тогда, сто лет назад, я говорила о том, что надо полностью менять систему обучения, если мы хотим, чтобы в школе было по-настоящему интересно.

Но воз и ныне там. Добавляют-убирают предметы, меняют идеологии, как носки, растягивают сроки обучения, придумывают новые вывески. И ни одной настоящей, а не дутой реформы.

Начните с малого. Перестройте программу обучения так, чтобы не нужно было дома по ночам (хотя бы в будние дни) делать уроки. Чтобы десятки тысяч матерей и отцов (уверена, что со мной многие согласятся) перестали считать себя плохими родителями.

А у противных подростков будет на один повод меньше для бунта.

А теперь пинайте.

Ведь я все равно плохая мать...»

Хочу в финскую школу

В ПОСТЕ Скачко меня заинтересовала ссылка на Финляндию. Вообще посещение этой страны вызвало у меня шок.

Там нет языковой проблемы – существуют два государственных языка. Даже названия улиц на финском и шведском (и это при том, что в стране на нем говорит менее шести процентов населения).

Там можно запросто в специально отведенный для этого день зайти в резиденцию президента, которую охраняет (скорее для вида) аж один гвардеец.

Там ВВП на душу населения превышает 44 тысячи долларов США – это 15-й показатель в мире. Сравните с Украиной – 2194 доллара и 131-е место.

Но вернусь к образованию. Согласно исследованиям, финские школьники – одни из лучших учеников планеты. При этом они проводят в школе меньше времени, чем дети из других стран, а уроки делают максимум полчаса в день. В чем же секрет?

Вот лишь несколько причин:

1. К каждому ученику индивидуальный подход.

Они на уроке могут выполнять разные по сложности задания – такие, что им по силам. Дети с разными физическими и умственными способностями учатся вместе. Если ребенок не справляется, учителя организовывают для него индивидуальные занятия. Дополнительно преподаются и другие предметы. Например, с первого класса родные языки для детей эмигрантов(!) Считается, что школьник сам может выбрать, что для него полезнее: когда ему неинтересен урок, он может или читать книгу, или рисовать.

2. На уроки можно ходить в чем угодно.

Конечно, в пределах разумного.

3. Во время урока можно сидеть на диване или валяться на ковре, а летом на траве.

4. Домашних заданий очень мало.

Считается, что дети должны отдыхать и проводить время с родителями, а не за уроками. Домашние задания занимают немного времени и бывают очень интересными. Например, на уроке истории могут попросить взять интервью у бабушки, чтобы выяснить, какой была жизнь в 60-х годах, и найти отличия между тем временем и современной жизнью.

5. Экзаменов нет вообще.

Финские учителя говорят: «Готовить нужно либо к жизни, либо к экзаменам. Мы выбираем первое». Учителя могут по своему усмотрению провести контрольную, но обязательным считается только стандартный тест в 16 лет, по окончании средней школы.

6. Все школы одинаково хороши.

Поэтому все дети ходят в ближайшую к дому. В Финляндии нет элитных школ. Где бы ребенок ни жил, он имеет доступ к учебному заведению с квалифицированными учителями, качественными учебными материалами и полноценным питанием.

7. В Финляндии невероятно «крутые» учителя.

Учитель здесь – престижная профессия, и учат детей лучшие. Конкурс на педагогический факультет в университете Хельсинки – 20 человек на место. Тех, кто хочет учить детей, в 10 раз больше, чем рабочих мест. Неудивительно, что средняя зарплата учителя 3500 евро. Украинским бы хоть 350.

Жесткой программы обучения не существует, каждый учитель сам решает, по каким методикам и учебникам учить детей. Помимо учителя, на уроке присутствует его помощник, который помогает детям выполнять задания.

8. Ученики сами выбирают, что есть на обед.

Питание разнообразное – шведский стол. На сайте школы меню публикуется на месяц вперед, и ребенок может положить в «корзину» все, что ему понравится. В меню учтены любые диеты, есть и вегетарианская кухня.

9. Но самое главное – финское образование бесплатное!

И все остальное – обеды, экскурсии, принадлежности для школы тоже бесплатно. Если ученики живут дальше, чем в двух километрах от школы, их подвозит на уроки и домой школьный автобус. Все это оплачивает государство: на образование выделяется 12,2 процента(!!!) общего бюджета страны.

Узнав это, мне страстно захотелось в финскую школу. Не учеником (из-за возраста), а хотя бы учителем.