29.09.2017

Наука

Если бы раньше одесситу Алексу Федорову сказали, что он всерьез займется виноделием, он бы лишь улыбнулся в ответ. А сегодня вино представляется для него живым организмом, развитие которого Алекс уже начал подчинять своей воле.

Познакомились за шахматной доской

НЕДАВНО в лаборатории сенсорного анализа Одесской национальной академии пищевых технологий (ОНАПТ) успешно прошла дегустация вина, изготовленного им из тропических фруктов. Неожиданный поворот в жизни Алекса, выпускника факультета компьютерных наук и кибернетики киевского нацио­нального университета имени Тараса Шевченко, начался четыре года назад, когда приехал по приглашению друзей отдохнуть на индонезийский остров Бали. Здесь судьба свела его за шахматной доской с крупным местным фермером, главой компании PT Purnama Sari LBN мистером Па Кетут Судрой. Во время одной из шахматных партий Па Кетут Судра посетовал: мол, более половины его огромного урожая мангустина, снейк фрута и других плодов портится, так и не дойдя до потребителя.

– Может, вино попробовать делать? – произнес Алекс.

– Это интересная идея, – раздалось в ответ. – Я готов финансировать проект, если ты его возглавишь.

Когда Федоров после некоторых раздумий ответил согласием на предложение, он получил должность технолога и начал вместе со своей помощницей, выпускницей Одесского национального экономического университета Анастасией Олейниковой, разрабатывать винную программу компании PT Purnama Sari LBN. Изучив технологии изготовления вин, они создали небольшое производство по изготовлению вина из тропических фруктов, которое быстро завоевало популярность в местных ресторанах. Поэтому Па Кетут Судра уже начал задумываться над тем, чтобы наладить его производство в промышленных масштабах.

Поскольку новая задача требовала более высокого уровня знаний, то Федоров отправился в родной город, славящийся известными виноделами. Здесь встретился с одним из ведущих европейских специалистов-виноделов, профессором ОНАПТ Оксаной Ткаченко. Выяснив уровень знаний Алекса, а также масштабность и перспективность проекта, которым он будет заниматься, Оксана Борисовна предложила ему поступить в аспирантуру ОНАПТ. Вскоре Алекс стал аспирантом кафедры технологии вина и энологии технологического института пищевой промышленности, входящего в структуру ОНАПТ, а Оксана Борисовна его научным руководителем.

Рядом с рислингом и шардоне

ТЕМА его докторской диссертации (по новой системе именно докторской) звучит так: «Разработка технологий переработки тропических фруктов». Во время практики в центрах промышленного виноделия Одесчины и Грузии Алекс ознакомился с уникальными технологическими идеями, которые помогают ему в научной и практической работе. Причем в течение последнего года в лабораториях ОНАПТ и на плантациях Бали Алекс проводил под руководством профессора Ткаченко многочисленные исследования и эксперименты, во время которых искались эффективные методы переработки тропических фруктов. Пришлось Федорову проанализировать и множество научных трудов, обосновывающих ценность мангустина, снейк фрута и других тропических плодов для оздоровления человека, возможность их применения в пищевой и косметической промышленности. Одним из основных достижений этих исследований стала методика изготовления вина в промышленных масштабах из тропических фруктов.

На дегустацию его в лабораторию ОНАПТ были приглашены ведущие специалисты в области виноделия и сенсорного анализа, кандидаты технических наук Сергей Киселев, Ольга Титлова, кандидаты сельскохозяйственных наук Екатерина Гарбажий и Наталья Каменева и другие известные сомелье.

– Все исследователи пришли к единодушному выводу, – отмечает Оксана Борисовна, – что продукт можно смело отнести к категории вин. Более того, если провести «слепую» дегустацию, то вино из снейк фрута было бы отнесено к столовым белым винам. Органолептический профиль его находится в зоне сортов рислинг и шардоне. Но по сравнению с виноградными винами снейк фрут обладает куда большим потенциалом с точки зрения экзотических ароматов, которые были высоко оценены нашими дегустаторами. Дополнительно, и это очень важно, вино из снейк фрута содержит большое количество полезных веществ, которые обладают лечебными свойствами и оказывают благоприятное влияние на общее состояние и настроение человека. Данный гедонистический эффект в значительной степени будет способствовать популяризации этого вина при его массовом производстве.

А теперь поборемся с бюрократами...

ПОСЛЕ дегустации специалисты дали рекомендации по совершенствованию технологии изготовления данного вина, которые позволят добиться большей концентрации аромата и гармонизации вкуса.

– Нам предстоит преодолеть большое количество бюрократических барьеров для получения лицензии на производство вина в промышленных масштабах из тропических фруктов, – говорит Алекс Федоров. – Около трех тысяч плантаторов подписались под письмом к балийскому губернатору с просьбой ускорить процесс получения лицензии. В местной газете Bali Post губернатор отметил актуальность этой идеи для процветания острова и его жителей и сообщил, что обратился к центральному правительству с просьбой быстрее решить эту проблему.

А мистер Па Кетут Судра уже заказал новое оборудование для переработки тропических фруктов, проектом активно интересуются инвесторы, желающие вложить в него деньги. В его ре­ализации готовы активно участвовать специалисты ОНАПТ. Алекс говорит, что на первых порах новым вином будут наслаждаться сотни тысяч туристов, ежегодно приезжающих на Бали, а затем его команда будет работать над тем, чтобы вино и другие продукты из тропических фруктов стали привычным делом на прилавках Украины и других стран.



Одесса.