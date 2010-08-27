28.09.2017 , № 110 от 28 сентября 2017 г.

Своевременный пожар

Взрывы, прогремевшие поздним вечером на одном из самых больших украинских арсеналов под Калиновкой в 20 километрах от Винницы, оказались очень резонансными для киевского бомонда, отмечавшего тем временем 52-й день рождения президента Порошенко.

«Фейерверк» ко дню рождения президента

ПО СОСТОЯНИЮ на 6 часов утра среды из зоны поражения в Калиновском районе Винницкой области эвакуированы 28,3 тысячи человек. Из близлежащих к эпицентру взрыва домов эвакуация людей началась моментально. Мощность разрывов огромная. Выбиты все стекла в теплицах местного тепличного комбината. Как сообщают жители окрестных сел, взрывы чувствуются за много километров. В 20 километрах от Калиновки в селе Жигаловка выбило окна и открылись двери. Испугались даже отдыхающие санатория в Хмельнике: «От взрыва сдвинулась кровать. Думали – землетрясение». Жители села Сальника, что в 5 километрах, убегают полями, огородами и другими доступными путями. «Над селом на небе зарево, осколки разлетаются как кометы. В воздухе ярко-бурый дым, его видно даже в темноте», – описывает один из очевидцев.

По иронии судьбы, как раз на территории Винницкой области в это время проводились антитеррористические учения. В них участвуют бойцы ВСУ, Нацгвардии и других подразделений. Эпицентр взрывов находится в районе села Стрижавка, где расположена база авиационной бригады, а неподалеку пункт постоянной дислокации «Ягуара» – спецподразделения Нацгвардии. Кроме того, в селе Гречаны имеется склад №441, где хранятся артиллерийские, авиационные и химические боеприпасы. Это крупнейший склад ВСУ: 188 тысяч тонн боеприпасов, или 10 тысяч условных вагонов. В том числе ракеты к системам «Град», «Ураган» и «Смерч».

Впрочем, как «успокаивает» руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник, в половине хранилищ, охваченных огнем, боеприпасов нет. А на складах в Калиновке не было химических веществ, взрываются лишь танковые боеприпасы.

В регионе полностью прекращено авиасообщение, закрыта трасса Киев – Винница, изменены пути следования 14 пассажирских поездов. Перекрыта трасса М-21 Винница – Могилев-Подольский.

По схожему сценарию

ГЛАВНЫЙ редактор «Цензор.НЕ»Юрий Бутусов в отчаянии сообщает: «Атакован крупнейший склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Калиновке… Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Многие хранилища открыты, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

Враг продолжает наносить удары по военной инфраструктуре Украины. Эта катастрофа лишает нас огромных запасов боеприпасов. Рассредоточить боеприпасы не удалось, несмотря на неоднократные нападения противника и уничтожение наших стратегических запасов».

Бутусов напомнил о взрывах на арсеналах в Сватово Луганской области, Балаклее Харьковской области и в селе Новоянисоль Донецкой области, назвав эти инциденты тяжелейшим ударом по обороноспособности Украины.

«Путин тоже решил принести свои поздравления в этот день», – добавил главред «Цензор.НЕТ», намекнув, что 26 сентября президент Украины отмечает 52-й день рождения.

Очень удобная и в деталях уже отработанная официальная версия! Не правда ли?

Но давайте вспомним, что в марте этого года аналогичный случай произошел в Балаклее Харьковской области, когда загорелся склад примерно со 150 тысячами тонн снарядов. А случилось это как раз в канун международной инспекции, которая оказалась лишенной возможности сравнить цифры в бумагах с реальными штабелями боеприпасов.

Буквально накануне разгорелся крупный международный скандал, когда Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила режим Порошенко в незаконной торговле оружием. Как заявила Amnesty International по результатам своего расследования, Украина в

2014 году продала через ОАЭ крупную партию оружия и боеприпасов в Южный Судан. Украина все опровергает, но скандал набирает обороты.

Появились предположения, что киевский режим через монархии Персидского залива мог снабжать боеприпасами и другие горячие точки планеты. Например, Йемен и даже ИГИЛ в Сирии. Эти эпизоды еще ждут своих следователей.

«Грабли», диверсия, «кормушка»?

ЭТО уже четвертый пожар на крупном складе ВСУ за неполные два года. Причем два из них произошли на двух крупнейших арсеналах страны. Причиной пожара и дальнейшей детонации боеприпасов на складе воинской части в районе села Ново­янисоль Никольского района Донецкой области 22 сентября официально назвали поджог сухой травы на соседнем поле. Однако позже стало известно, что и здесь ждали инспекционную проверку.

А вот состоявшаяся недавно инспекционная проверка 28-й отдельной механизированной бригады выявила грубейшие нарушения и недостатки военного имущества. По факту хищения было проведено расследование и установлено, что командир бригады Зубовский примитивно торговал топливом и боеприпасами. Также выявлено, что в

4-й роте 2-го механизированного батальона 28-й механизированной бригады тоже имел место пожар, который оказался не чем иным, как поджогом с целью списания украденного имущества.

Вот и попробуйте сложить воедино перечисленные выше факты. Конечно, то, что в стране один за другим вспыхивают склады боеприпасов, можно объяснить успехами вездесущих путинских диверсантов. Но почему тогда до сих пор так преступно небрежно охраняют украинские арсеналы? Когда четвертый раз наступаешь на грабли, то даже на дубовом лбу шишка выскочит. Ну никак не понять! Зато вполне логично решить, что у заинтересованных лиц очень виртуозно получается заметать следы, как только малейшая возможность вскрыть правду замаячит на горизонте. И пофиг им все ваши материальные потери и разрушения! И людские потери на фронтах гражданской войны – тоже пофиг! А вот летальное оружие выпросить у штатников – это вариант. Своего-то скоро и вовсе не останется.