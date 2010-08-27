28.09.2017 , № 110 от 28 сентября 2017 г.

Политдозор

Вместо эпиграфа к политдозору использую стишок, бытовавший в народе как ответ на высказывание Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселей» (17 ноября 1935 года).«Жить стало лучше, жить стало веселей: шея стала тоньше, но зато длинней».

Карманники будут контролировать кошельки

ЦИТАТА: «На Украине создадут центр по противодействию мошенничеству при использовании средств, предоставленных Европейским союзом. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе» («Политнавигатор»).

На этом можно было бы и закончить. Но такая вырисовывается картина, что невозможно удержаться от предполага­емого развития событий, вытекающих из заявления Иванны, где она сказала не «нужно создать», а «создадут». Предположений два. Первое. Вице-премьер-министру по европейским вопросам, плотно сидящей на этих самых «средствах», из той самой Европы поступил окрик, который можно перевести с европейского на русский примерно так: «Хватит воровать!» Вот вице-премьер-министр и отреагировала: «Будем противодействовать!» То есть создадут еще один орган с хорошими окладами и возможностями получать «откаты», куда войдут, по украинской традиции, самые опытные мошенники, а также кумовья и всяческие родственники этих мошенников.

Второе. Поскольку ЕС не самый большой подаватель «средств», логика подсказывает, что еще будут созданы центры по противодействию мошенничеству при использовании средств, предоставленных МВФ, США, Канадой и пр. И, не исключено, центры по контролю за использованием многочисленных грантов. Техника создания центров – смотрите пункт первый. Зато сколько хороших и нужных людей будет пристроено к корытам, большим и малым.

Результат возможен только один – как воровали, так и будут воровать. Только «средства» отныне будут растекаться по более сложным и запутанным схемам.

Стремительное падение как признак роста

ТАК уж этот политдозор складывается, что стартовать необходимо от цитаты: «На Международном инвестиционном форуме, проходящем в столице Украины, премьер-министр анонсировал беспрецедентный экономический рост в стране, который, по его мнению, будет превышать показатели ведущих стран Европы. И следствием этого Украина должна стать инвестиционно привлекательной страной для западного капитала. «Призываю всех инвестировать, потому что вряд ли мы можем найти на карте современной Европы и даже мира страну, которая может обеспечить такой экономический рост, который будет демонстрировать Украина», – сказал Владимир Гройсман. (http://for-ua.com/).

Как гражданин Украины, я пришел в восторг и сказал: «Наконец-то я дожил до светлых дней!»

А вот как журналист, я сразу стал свой восторг сверять с официальной(!) статистикой и опубликованными в открытом доступе цифрами. И восторга поубавилось.

Да, действительно, официальный прогноз Министерства финансов – 11-процентный рост в течение последующих трех лет. Но есть и прогноз Нацбанка, который снизил ожидания роста ВВП до 1,6 процента (то есть как ни складывай и ни умножай, никак 11 процентов за три года не получается), причем с надеждой на предстоящий урожай и предполагаемое повышение экспортных цен.

Следующее, что не внушает оптимизм, озвученный Гройсманом. По данным того же Национального банка, сейчас размер внешнего финансирования страны превышает 80 процентов ВВП. То есть за два года (из трех, где ожидается рост ВВП на 11 процентов) Украина должна отдать кредиторам

11 миллиардов долларов только по внешним обязательствам. Совокупный же долг Украины на май 2017 года – 74,3 миллиарда долларов. Прибавьте к этому заявленные в США Петром Порошенко 6 процентов ВВП Украины на военные нужды.

Итог небольшого исследования статистической цифири таков: если даже изначально сомнительные предположения роста ВВП подтвердятся, в какую сторону уйдут результаты этого роста?! Не в Украину, однозначно…

Образовательный геноцид

ЦИТАТА: «Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2145-VIII «Об образовании», принятый Верховной Радой Украины 5 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-центр главы государства». «Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран», – подчеркнул Порошенко» (http://for-ua.com/).

Сразу, в лоб, могу сказать: не соответствует сей закон ни одному международному обязательству. И Конституции Украины не соответствует. И соседние страны его называют «позором Украины».

Несмотря на то что закон, подписанный Порошенко, направлен исключительно против русского языка и большинства, названного русскоговорящим меньшинством, он вызвал категорические протесты Венгрии, Румынии, Польши и других стран ЕС, которых лишь «слегка зацепил». И никого не обманули заклинания о «гармонии с европейскими стандартами». Мнение всех экспертов, кроме обслуживающих украинскую «элиту», было единодушным: это закон о насильственной украинизации, о воплощении мечты националистов о гегемонии одной нации в многонациональной стране.

В МИД Украины заявили, что закон об образовании не ущемляет прав нацменьшинств. От себя добавлю, что в МИД Украины совершенно правы: нельзя ущемить то, чего фактически нет.