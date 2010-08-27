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В Калиновке Винницкой области горит арсенал Министерства обороны Украины (воинская часть А-1119), что в двух километрах от городской черты Калиновки. На складах хранится 188 тысяч тонн боеприпасов на площади 600 гектаров.





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28.09.2017 , № 110 от 28 сентября 2017 г. Горячая тема Если раньше панацеей для Украины считалось мифическое золото Полуботка, то сегодня его место заняло волшебное американское оружие, поставки которого, дескать, помогут нам решить вопрос с Донбассом. Правда, влиятельные американские политики призывают хорошенько подумать, прежде чем просить о таких поставках. В ЭТОМ отношении примечательно недавнее интервью «Европейской правде» Роберта Гейтса, в прошлом занимавшего ряд высокопоставленных должностей в Вашингтоне – заместителя советника президента по вопросам национальной безопасности, директора ЦРУ, главы Пентагона.

«Что касается Украины, то я прежде всего хочу подчеркнуть, что каждая страна имеет право на оборону, может просить США о помощи оружием. И если вы будете просить, то в конце концов это оружие будет предоставлено. Но я бы рекомендовал Киеву просчитывать на два-три шага вперед», – призвал собеседник издания.

«Задумайтесь, что будет делать Путин, если мы продадим Украине оборонительное вооружение! – продолжил Гейтс. – Россия гораздо ближе к вашим границам, чем мы. Более того, российские военные уже есть внутри ваших границ. Поэтому у Путина есть невероятная способность к эскалации конфликта на востоке Украины, если США предоставят вам оружие. Поэтому подумайте, хотите ли вы идти этим путем».

Заметьте, речь идет даже не о помощи, а о ПРОДАЖЕ американских вооружений, покупать которые придется за валюту, а не напечатанную для этих целей гривну. Но проблема все же куда глубже, чем серьезный удар по украинскому бюджету.

Думается, политическое руководство США вовсе не против военной победы Киева в Донбассе и не стало бы горевать, если бы ВСУ вдруг дошли бы если не до Москвы, то хотя бы до Ростова. Но тупыми американцы бывают только в хохмах сатириков, а в реальности они прекрасно понимают, чего стоит современная Украина и ее вооруженные силы, несмотря на пафосные заявления нашей власти. И если сегодня Вашингтон достаточно плотно, как никогда прежде, контролирует нашу страну, то после эскалации конфликта и, не приведи бог, прямого военного вмешательства России на уровне армий, а не батальонно-тактических групп; с применением авиации и всей доступной для российской армии номенклатуры вооружений, контролируемая американцами часть Украины может серьезно уменьшиться.

Тем более что обладание американским оружием отнюдь не гарантирует победы в войне с таким мощным оппонентом, как Россия. Именно на это обратил внимание бывший руководитель Информационного департамента МИД Украины Олег Волошин. «Американцы поставляли оружие сирийской оппозиции, но в итоге в гражданской войне побеждают Асад и Путин», – привел пример украинский дипломат.

Еще одно примечательное откровение прозвучало из уст спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в телефонном разговоре с российскими пранкерами Алексеем Столяровым и Владимиром Кузнецовым, выдававшими себя за секретаря СНБОУ Александра Турчинова. По одной из версий, Волкер с самого начала знал, с кем имеет дело, но тем не менее решил таким образом озвучить определенные вещи. Так это или нет, в нашем случае особого значения не имеет. Куда важнее то, что Волкер сказал о перспективах силового решения Киевом вопроса реинтеграции неподконтрольной части Донбасса.

Саму мысль о наступлении ВСУ он назвал «очень плохой идеей». «На самом деле у России больше мощности, намного более серьезные мощности, чем у вас есть или когда-либо будут. Это лишь усугубит конфликт и никак не решит вопрос территориальной целостности. Поэтому конфликт станет более острым и глубоким. Это не вопрос терпения, это вопрос ума. Вы просто потерпите военное поражение, вы потеряете международную поддержку. И вы не сможете восстановить целостность вашей территории», – сказал Волкер.

Другими словами, попытки выпросить у американцев летальное оружие могут закончиться летальными последствиями для Украины. Как заметил тот же Роберт Гейтс в упомянутом выше интервью: «Решать, конечно, вам, но я бы на вашем месте хорошенько подумал».

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