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28.09.2017 , № 110 от 28 сентября 2017 г.
Автор: Владимир БОГУН.
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Если раньше панацеей для Украины считалось мифическое золото Полуботка, то сегодня его место заняло волшебное американское оружие, поставки которого, дескать, помогут нам решить вопрос с Донбассом. Правда, влиятельные американские политики призывают хорошенько подумать, прежде чем просить о таких поставках.
В ЭТОМ отношении примечательно недавнее интервью «Европейской правде» Роберта Гейтса, в прошлом занимавшего ряд высокопоставленных должностей в Вашингтоне – заместителя советника президента по вопросам национальной безопасности, директора ЦРУ, главы Пентагона.
«Что касается Украины, то я прежде всего хочу подчеркнуть, что каждая страна имеет право на оборону, может просить США о помощи оружием. И если вы будете просить, то в конце концов это оружие будет предоставлено. Но я бы рекомендовал Киеву просчитывать на два-три шага вперед», – призвал собеседник издания.
«Задумайтесь, что будет делать Путин, если мы продадим Украине оборонительное вооружение! – продолжил Гейтс. – Россия гораздо ближе к вашим границам, чем мы. Более того, российские военные уже есть внутри ваших границ. Поэтому у Путина есть невероятная способность к эскалации конфликта на востоке Украины, если США предоставят вам оружие. Поэтому подумайте, хотите ли вы идти этим путем».
Заметьте, речь идет даже не о помощи, а о ПРОДАЖЕ американских вооружений, покупать которые придется за валюту, а не напечатанную для этих целей гривну. Но проблема все же куда глубже, чем серьезный удар по украинскому бюджету.
Думается, политическое руководство США вовсе не против военной победы Киева в Донбассе и не стало бы горевать, если бы ВСУ вдруг дошли бы если не до Москвы, то хотя бы до Ростова. Но тупыми американцы бывают только в хохмах сатириков, а в реальности они прекрасно понимают, чего стоит современная Украина и ее вооруженные силы, несмотря на пафосные заявления нашей власти. И если сегодня Вашингтон достаточно плотно, как никогда прежде, контролирует нашу страну, то после эскалации конфликта и, не приведи бог, прямого военного вмешательства России на уровне армий, а не батальонно-тактических групп; с применением авиации и всей доступной для российской армии номенклатуры вооружений, контролируемая американцами часть Украины может серьезно уменьшиться.
Тем более что обладание американским оружием отнюдь не гарантирует победы в войне с таким мощным оппонентом, как Россия. Именно на это обратил внимание бывший руководитель Информационного департамента МИД Украины Олег Волошин. «Американцы поставляли оружие сирийской оппозиции, но в итоге в гражданской войне побеждают Асад и Путин», – привел пример украинский дипломат.
Еще одно примечательное откровение прозвучало из уст спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в телефонном разговоре с российскими пранкерами Алексеем Столяровым и Владимиром Кузнецовым, выдававшими себя за секретаря СНБОУ Александра Турчинова. По одной из версий, Волкер с самого начала знал, с кем имеет дело, но тем не менее решил таким образом озвучить определенные вещи. Так это или нет, в нашем случае особого значения не имеет. Куда важнее то, что Волкер сказал о перспективах силового решения Киевом вопроса реинтеграции неподконтрольной части Донбасса.
Саму мысль о наступлении ВСУ он назвал «очень плохой идеей». «На самом деле у России больше мощности, намного более серьезные мощности, чем у вас есть или когда-либо будут. Это лишь усугубит конфликт и никак не решит вопрос территориальной целостности. Поэтому конфликт станет более острым и глубоким. Это не вопрос терпения, это вопрос ума. Вы просто потерпите военное поражение, вы потеряете международную поддержку. И вы не сможете восстановить целостность вашей территории», – сказал Волкер.
Другими словами, попытки выпросить у американцев летальное оружие могут закончиться летальными последствиями для Украины. Как заметил тот же Роберт Гейтс в упомянутом выше интервью: «Решать, конечно, вам, но я бы на вашем месте хорошенько подумал».