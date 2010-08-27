28.09.2017 , № 110 от 28 сентября 2017 г.

Штрихи до портрета сучасника

«І коли вона працює, – шанобливо каже про героїню цього нарису бригадир малярів-штукатурів Григорій Шаповал, – то все довкола наповнюється світлом, що бадьорить і веселить душу».

Небо над головою

ВАСИЛИНА Діброва, невисока, каро­ока жінка, стоїть на дерев’яному козлі й готує під побілку стелю дитсадівського приміщення. У лівій руці тримає широкий шпатель із цементно-вапняковою сумішшю, у правій – вузький шпатель. Ним майстриня обережно проводить по «небу над головою», зчищає з нього дрібні грудочки, залишені бетонувальниками. Потім із широкого шпателя бере суміш і затирає нерівність.

Не скажеш, що саме ця робота Діброві до вподоби. Але виконує її Василина старанно. Василина ще розуміє технічні нестикування залізобетонних плит. Там справді вручну доводиться зашпаровувати щілини. Але ж тут застосовували прогресивний метод заливання металевої опалубки рідким бетоном. Якби дотримувалися технології, то не допустили б прилипання до металу дрібної щебінки. І не довелося б Василині та її колегам гаяти час на зачищення стелі.

– Щось ти сьогодні похмура, – зауважує Шаповал, привівши, як обіцяв, на допомогу Діброві струнку практикантку з будівельного коледжу.

– Брак бетонярів-«поперєдніков» зав­дає мороки, – відповідає Василина. – І це ж не вперше. Я вас просила заявити їхньому виконробу претензії.

– Заявляв, а що з того? – ніби виправдовується бригадир. – Кажуть, для того й існують малярі-штукатури, щоб їхні погрішності усувати…

– Нечупари, – невдоволено кидає Діброва. і до практикантки: – Звати як?

– Анжела.

– Я – Василина. Для тебе ще й Юріївна. А з твоїм ім’ям і фігурою в кіно зніматись. Але наша робота – також кіно. Знімешся в одному, на черзі – нове. Інструмент є? Доб­ре. У відро набирай суміш, піднімайся он на того козла і роби те, що я роблю.

Дівчина швидко виконує команду досвідченої робітниці. І Василина відчуває полегкість.

– З якої ти родини? – запитує практикантку.

– З робітничої. Мама – колісниця Фастівського залізничного депо, тато авторемонтник. Дідусь по матері був ковалем, на ковадлі, кажуть, лагодив навіть наручні годинники…

– А мої дідусі коси мантачили й коням підкови кували, – і собі згадує Діброва. – Значить, робітничому роду нема переводу?

– Виходить, так, – погоджується Анжела.

Психологічний місток між досвідченою робітницею і молодою відбувся. З-під їхніх шпателів на підлогу з шелестом рясно спадають стерті з «неба» грудочки бетону і розчину. Дівчина намагається не відставати від Діброви, яка це помічає і зауважує:

– Не поспішай. Краще працюй повільніше, але якісно, щоб бригадир не змушував переробляти. І не йди на поводі в тих, хто підганяє. Мене обурює недбала робота, що призводить до браку. Та найбільше не люблю брак переробляти. В моєму будівельному училищі, як, мабуть, і в твоєму коледжі, майстри виробничого навчання говорили, що замовнику-підганяйлу перероблення незадовільно виконаної роботи обходиться удвоє дорожче.

Помітивши на обличчі практикантки іронічну посмішку, Діброва припиняє моралізувати. Розуміє: не кожна молода людина це витримує. Сама колись такою була. «Напросилася в наставниці, то гідно тримайся, – подумки наказує собі Василина. – Дякуй Шаповалу, що вправну й уважну дівчину привів».

Час у роботі плине швидко. Діброва задоволена: в Анжели все виходить. Удвох до обіду завершують вирівнювати «небо». Потім ґрунтують його, а згодом наносять білу фарбу. Стеля набуває дзеркального блиску, вбираючи в себе надвечірні промені сонця.

– Завтра беремося за стіни, – каже Василина, перевдягаючись. – Зробимо і їх такими ж блискучими, як «небо»…

Цвів червоний бузок…

– А МЕНЕ ж не хотіли, – усміхнено згадує Діброва. – Коли мама завагітніла мною, тато дуже сподівався, що буде син. Навіть ім’я вибрав – Вася. Василь Юрійович! А тут зацвів на подвір’ї червоний бузок, і лелека приніс шосту дочку. Тато в розпачі.

– Боже! – волав він. – Ти мене самими дівками розоряєш! Або її (себто – мене), або себе в Кам’янці втоплю.

– Не втопиш, – сміялася мама, – ти кожну дочку такими погрозами зустрічав. А потім усіх любив до нестями. І цю любитимеш.

Кажуть, уся Кожанка реготала, дізнавшись від бабусь-повитух про те, як мені вибирали ім’я.

Народилась я 7 травня, а хрестити понесли в Покровську церкву 17 травня. Батюшка глянув у свій календар і каже:

– У ці дні годиться дівчаток називати Єлизаветами або Пелагеями.

– Нізащо! – заявив тато. – Раз Бог не послав мені сина Василя, то хай буде дочка Василиною.

– Але в церковному календарі та­кого імені нема, – розводив руками батю­шка.

– То буде! – наполягав тато.

– Я візьму гріх на душу, коли так назву дитину, – ніяковів святий отець.

А мене, верескливу, вже витягували із священної купелі, кутали в пелюшки, куми цілували хреста в руках батюшки, обіцяючи молитися за нього. І священик таки вписав у свій кондуїт моє ім’я. І стала я Василиною.

Чоловічий характер

– З ВАШИМИ сестрами подібне не траплялось?

– Ой (сміється), розповідають, був випадок. Імена сестер по порядку такі: Зоя, Наталка, Валентина, Марія і Марина. Коли хрестили Марину, то дяк напідпитку записав: Марія. Куми спохватилися: «Так уже є одна Марія!» – «Марій багато не буває, – жартував дяк. – Не засмучуйтесь, переробимо». Він закреслив ім’я Марія, а зверху написав: Марина. Так із надписаним ім’ям сестра і живе.

– Що вам дало чоловіче ім’я?

– Чоловічий характер. Змалку як засіла в мені впертість, прагнення все робити по-своєму, так і досі не полишає. Хотіли батьки, щоб я вивчилась на інженера. А я, бачачи, як мама порається по господарству, як до свят прибирає в хаті – білить стелю, стіни, натирає підлогу – в усьому їй допомагала. Це мені подобалось.

Тому після школи вступила до Фас­тівського будівельного училища на відділення малярів-штукатурів. З роками змінювалися влада й назви будівельних організацій, суть яких залишалася незмінною – споруджувати й опоряджувати будівлі. Це свята справа. Не злічити в місті будинків, де я більш як за 37 років залишила свої «автографи».

– І ніде більше не вчились?

– Я постійно вчуся в життя.

– А як в особистому плані?

– Це окремий роман. У двадцять один рік у загсі при гостях, коли наречений першим ступив на рушник і першим розписався у шлюбній заяві, я, знаючи, що вчора він кохався з моєю подругою, схопила цей папір, розірвала і жбурнула йому в обличчя.

Заміж вийшла через десять років за електромонтера Славка Гирю. Він погодився, щоб я залишалася на батьковому прізвищі. Не може ж на мені обірватися рід Дібров... Заробили на квартиру, маємо двох синів…

Дякувати богові, всі сестри живі-здорові. Приклад довголіття показують батьки – недавно, на першого Спаса, вони відзначали 80 років свого спільного життя. Он ми які, Діброви…



Фастів, Київська область.