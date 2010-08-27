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В Калиновке Винницкой области горит арсенал Министерства обороны Украины (воинская часть А-1119), что в двух километрах от городской черты Калиновки. На складах хранится 188 тысяч тонн боеприпасов на площади 600 гектаров.





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28.09.2017 , № 110 от 28 сентября 2017 г. УКРАИНА

• Украинцы стали потреблять меньше продовольственных товаров всех категорий. В первом полугодии 2017-го объем продаж продуктов в натуральном выражении упал на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. По данным Госстата, опубликованным на сайте ведомства, мяса (в том числе птицы) было куплено всего 97 тысяч тонн – на 11 тысяч тонн меньше, чем в январе – июне 2016-го.

• Чрезвычайная ситуация на военных складах под Винницей привела к изменению в движении поездов, сообщает пресс-служба «Укрзалізниці». По измененному маршруту начали курсировать 47 составов, поскольку для движения был полностью закрыт железнодорожный перегон Сосонка – Калиновка. Решением Укравианадзора воздушное пространство закрыто в радиусе 50-ти км от центра возгорания.

• Ураган, который пронесся по Закарпатью на прошлой неделе, нанес ущерб лесным хозяйствам Раховского и Тячевского районов на 76 миллионов гривен, сообщил на своем сайте глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. Кроме лесхозов, пострадал и Карпатский биосферный заповедник, где повалены деревья на площади 120 гектаров. Ураган нанес ущерб также частному сектору, объектам инфраструктуры и социальной сфере.

• В Чернигове запустили в эксплуатацию новый хлебозавод с латвийскими инвестициями. Пекарня построена с нуля за 15 месяцев, а работников обучали в Латвии. Об этом пишет портал propozitsiya.com. Сейчас здесь работают 65 человек, а когда предпри­ятие выйдет на проектную мощность 15 тонн продукции в сутки, число рабочих мест возрастет до 300.

• Киевскому речному порту исполняется 120 лет, информирует replyua.net. Он был полно­стью реконструирован 56 лет назад, а новое здание, напоминающее по форме корабль, открыли в 1961 году. После нескольких лет застоя лишь недавно здесь началась масштабная реконструкция, что вызывает надежду на то, что порт заработает в полную силу.

• Жители двух сел на Ровенщине перекрывали трассу международного значения Киев – Ковель – Ягодин, передает «Цензор.нет». Таким образом они привлекали внимание властей к своим проблемам, требуя строительства дорог к их населенным пунктам – селам Кисоричи и Карпиловки Рокитновского района.

• В Киеве вода в озере не территории парка «Нивки» приобрела красный цвет. Пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины сообщила, что причиной стало значительное количество бактерий, которые обычно развиваются в водоемах с повышенным уровнем органического загрязнения. Иногда это получает признаки «цветения» воды с изменением ее окраски. • Украинцы стали потреблять меньше продовольственных товаров всех категорий. В первом полугодии 2017-го объем продаж продуктов в натуральном выражении упал на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. По данным Госстата, опубликованным на сайте ведомства, мяса (в том числе птицы) было куплено всего 97 тысяч тонн – на 11 тысяч тонн меньше, чем в январе – июне 2016-го.• Чрезвычайная ситуация на военных складах под Винницей привела к изменению в движении поездов, сообщает пресс-служба «Укрзалізниці». По измененному маршруту начали курсировать 47 составов, поскольку для движения был полностью закрыт железнодорожный перегон Сосонка – Калиновка. Решением Укравианадзора воздушное пространство закрыто в радиусе 50-ти км от центра возгорания.• Ураган, который пронесся по Закарпатью на прошлой неделе, нанес ущерб лесным хозяйствам Раховского и Тячевского районов на 76 миллионов гривен, сообщил на своем сайте глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. Кроме лесхозов, пострадал и Карпатский биосферный заповедник, где повалены деревья на площади 120 гектаров. Ураган нанес ущерб также частному сектору, объектам инфраструктуры и социальной сфере.• В Чернигове запустили в эксплуатацию новый хлебозавод с латвийскими инвестициями. Пекарня построена с нуля за 15 месяцев, а работников обучали в Латвии. Об этом пишет портал propozitsiya.com. Сейчас здесь работают 65 человек, а когда предпри­ятие выйдет на проектную мощность 15 тонн продукции в сутки, число рабочих мест возрастет до 300.• Киевскому речному порту исполняется 120 лет, информирует replyua.net. Он был полно­стью реконструирован 56 лет назад, а новое здание, напоминающее по форме корабль, открыли в 1961 году. После нескольких лет застоя лишь недавно здесь началась масштабная реконструкция, что вызывает надежду на то, что порт заработает в полную силу.• Жители двух сел на Ровенщине перекрывали трассу международного значения Киев – Ковель – Ягодин, передает «Цензор.нет». Таким образом они привлекали внимание властей к своим проблемам, требуя строительства дорог к их населенным пунктам – селам Кисоричи и Карпиловки Рокитновского района.• В Киеве вода в озере не территории парка «Нивки» приобрела красный цвет. Пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины сообщила, что причиной стало значительное количество бактерий, которые обычно развиваются в водоемах с повышенным уровнем органического загрязнения. Иногда это получает признаки «цветения» воды с изменением ее окраски.

ЗА РУБЕЖОМ • В США узаконили сбор данных из соцсетей иммигрантов. Новый закон касается тех, кто уже постоянно проживает в Соединенных Штатах или является натурализованным гражданином. Эта информация будет в поле зрения Министерства юстиции, Управления по вопросам иммиграции и Совета по иммиграционным апелляциям. Принятый документ уже опубликован в Федеральном реестре и вступит в силу 18 октября этого года, сообщает американское издание The Hill.

• На референдуме в Иракском Курдистане большинство населения высказались за создание независимого государства. По предварительным данным, это 97,38 процента проголосовавших, против – 2,62 процента. В референдуме приняли участие около 73 процентов жителей автономной области в составе Ирака.

• Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию страны быть готовой к защите суверенитета собственной страны на фоне продолжающегося обострения в отношениях с США. По его словам, пишет агентство AVN, сейчас необходимо усилить защиту в каждом регионе и в каждом населенном пункте. Венесуэла продолжит движение в XXI веке как мирное, суверенное государство, заявил Мадуро.

• Грузинский парламент в окончательном чтении принял поправки в Конституцию, которые предусматривают переход к парламентской форме правления, сообщает интернет-ресурс «Грузия-онлайн». Против принятия поправок высказался действующий президент Грузии Георгий Маргвела­швили, оппозиционные политики и некоторые неправительственные организации.

• Депутаты Приморья (РФ) будут штрафовать себя за прогулы, теряя за каждый прогул по неуважительной причине шестую часть своей зарплаты, говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания Приморского края. Отмечается, что уважительными причинами для неявки считаются командировки, отпуск, временная нетрудоспособность или обстоятельства непреодолимой силы.

• В Террачине (Италия) на авиашоу разбился истребитель Eurofighter Typhoon. Во время демонстрации фигур высшего пилотажа самолет ВВС Италии рухнул в море, пишет УНИАН, погиб пилот –

36-летний капитан итальянских ВВС Габриэле Орланди, не успев катапультироваться. Больше никто не пострадал, так как катастрофа случилась на отдалении от зрителей и судов, находившихся у побережья.

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