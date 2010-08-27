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28.09.2017 , № 110 от 28 сентября 2017 г. Без будущего Признаюсь, готовя этот материал, ваш покорный слуга решил слегка «сачкануть»: практически не писать собственный текст, а ограничиться цитатами – ведь их, по сути, вполне достаточно.

«ДЛЯ ненемецких народов Востока высшее образование должно быть отменено, вполне достаточно и четырехлетних школ. В этих школах их обучат простому счету, скажем, до пятисот, написанию имени, вдолбят необходимость быть покорными немцам, а также порядочными и добросовестными ребятами. Учить их читать совсем не обязательно», – говаривал Генрих Гиммлер.

А вот еще: «Вполне достаточно, во-первых, чтобы дети в школах (на покоренных территориях) запомнили дорожные знаки и не бросались под машины; во-вторых, чтобы они выучили таблицу умножения, но только до 25; в-третьих, чтобы они научились подписывать свою фамилию. Больше им ничего не надо».

«Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам больше не нужны, пусть умирают. Прививки и охрана здоровья для них излишни. Славянская плодовитость нежелательна… образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до ста… Каждый образованный человек – это наш будущий враг» – это уже доктор Геббельс.

А вот и сам фюрер: «В интересах управления покоренными народами на востоке империи главным принципом должно быть подавление всякой государственной организации и тем самым создание условий для того, чтобы держать население этих национальностей на возможно более низком культурном уровне. Поэтому пусть не вздумает туда явиться какой-нибудь школьный деятель, чтобы вдруг провозгласить обязательное обучение покоренных народов. Если русские, украинцы, киргизы и т. д. научатся читать и писать, то это нам может лишь повредить. Ибо подобные навыки дали бы возможность самым способным из них получить определенные знания в области истории и, следовательно, прийти к размышлениям политического свойства, острие которых было бы неизбежно направлено против нас».

И какое совпадение, нынешний министр образования Лилия Гриневич также считает, что детишки получают «знания, совершенно ненужные в жизни»! «Меньше теории, больше музыки, творчества и физической активности», – так характеризует нововведения методический сайт «Шкільне життя».

«Из программы 1-2 классов снято требование относительно знания на­изусть таблицы сложения и вычитания в пределах 10-20. Мы оставили там только до 5. Они в третьем классе это выучат», – сообщил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей. Также отменяется количественный показатель темпа чтения, то есть речь идет о ныне действующих нормах по количеству слов в минуту чтения» (УНИАН).

«Нам пора преодолеть эту многопредметность, никого не вдохновляют 22 предмета в так называемом универсальном профиле, мы из 22 обязательных предметов сделали 9; если вы идете в гуманитарный профиль, тогда вам нужно знать о природе, иметь представление, но это будет более философский курс. Мы даем определенный конструктор и даем право выбора детям или родителям», – снова цитируем Павла Хобзея.

«Общие знания по биологии, географии, астрономии, экологии, физике и химии ребенок будет получать в рамках интегрированного предмета «Человек и природа», который в такой школе будет читаться три часа в неделю. Интегрированные знания по правоведению, экономике, по предмету «Человек и мир» школьники старших классов будут получать в рамках предмета «Человек и общество», – следует из официального разъяснения Министерства образования.

И, наконец, главная цитата. «Вітаємо Україну з просуванням освітньої реформи, адже вклад в розвиток молоді – запорука майбутнього», – так отреагировал «Твиттер» посольства США в Украине на принятие нового закона об образовании.



Александр ФИДЕЛЬ, «2000».

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