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Главная / НОВОСТИ МИРА / Новый кризис После референдума в Иракском Курдистане

28.09.2017 , № 110 от 28 сентября 2017 г. новости c Ближнего Востока Высшая независимая комиссия Иракского Курдистана 26 сентября обнародовала предварительные итоги состоявшегося во время референдума голосования, в котором приняли участие три миллиона курдов. ДО завершения подсчета голосов уже очевидно, что большинство участников плебисцита поддержали независимость региона. Для курдов референдум стал действительно историческим событием, ведь этот народ веками мечтает о создании собственного государства. Таковы капризы управляемого исторического процесса. Скажем, тем же косоварам независимость упала прямо с неба и без всякого референдума. Впрочем, и украинцам, и другим постсоветским странам, которые вроде бы и хотели, но бороться за нее в основной своей массе и не собирались.

Причем курдам приходится жить далеко не в тепличных условиях, как жилось украинцам в Российской империи, а потом в Советском Союзе. Украинский национализм вообще отличается бесплодными и убогими мечтаниями (особенность мышления). Некоторые до сих пор мечтают, как хорошо бы им жилось, если бы Богдан Хмельницкий сделал свой выбор в пользу Стамбула. Они в упор не замечают печальный пример тех же курдов! Хотя на уровне интуиции наверняка догадываются, что те, действительно гордый и непримиримый народ. Почти тысячелетие курды ведут борьбу за сохранение своей идентичности. На их фоне, окажись Украина в составе Османской Империи, о ее самобытности и независимости ныне никто бы даже и не вспоминал. А руководству Иракского Курдистана и в наши дни пришлось продемонстрировать решимость в отстаивании интересов региона.

Вокруг референдума сложилась крайне нервозная обстановка, когда определенные стороны начали нагнетать страсти, а народ терять самообладание. Так, официальный Багдад не только заявил, что никогда не признает итоги референдума, но и начал прибегать к открытым угрозам. Премьер Хейдар аль-Абади пригрозил, что Ирак готов к военному вмешательству, если референдум приведет к насилию. Вечером

25 сентября в Багдаде состоялось заседание Совета национальной безопасности, после которого от руководства курдов потребовали передать «все пограничные переходы, в том числе аэропорты», под контроль иракских военных. Глава Кабинета министров заявил, что правительство принимает на себя ответственность за перемещение «товаров и людей в регион и из региона». По вопросам нефти все страны должны обращаться исключительно к федеральным властям Ирака. Аль-Абади призвал к созданию специального механизма контроля над активами и счетами Регионального правительства Курдистана и курдских официальных лиц за пределами страны. Кроме того, он потребовал от прокуратуры выдвинуть обвинения против каждого чиновника, участвовавшего в проведении референдума по независимости Иракского Курдистана.

Иранская армия 24 сентября организовала учения в приграничных с Иракским Курдистаном районах. На неопределенное время отменены все авиарейсы в Эрбиль и Сулейманию. Также премьер объявил о начале операции по освобождению города Шаркат на севере провинции Салах эд-Дин с последующим нанесением главного удара по району Хувейджа. В спорную провинцию Киркук стянуты формирования шиитского «народного ополчения».

Помимо Ирана, одним из самых яростных противников независимости курдов является Турция. В дни референдума там был проведен ряд демонстративных акций. Анкара закрыла все погранпереходы с автономией и стянула в приграничные районы Силопи и Хабура большое количество бронетехники и артиллерии. В официальных объяснениях турецкого Генштаба говорится, что проводятся военные учения по отработке взаимодействия по борьбе с терроризмом(!).

По признанию премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, референдум о независимости Иракского Курдистана является для Турции «вопросом национальной безопасности». В Анкаре всерьёз опасаются, что пример иракских курдов может побудить активизировать свою борьбу за независимость курдов турецких. Президент Эрдоган пообещал, что Турция не допустит угрозы территориальной целостности Ирака. В ответ лидер курдов Барзани поиронизировал: «Мне бы хотелось знать, с каких это пор вы обеспокоились территориальной целостностью Ирака, суверенитетом Ирака и конституцией Ирака?»

Другой ближайший сосед – Сирия – также не признала референдум в Ираке. Но с учетом проблем со своими курдами Дамаск вряд ли будет принимать участие в активном давлении на курдов в Эрбиле, ограничиваясь общей поддержкой Ирана и Ирака.



Со стороны международного сообщества пока заметна очень сдержанная реакция на упомянутый референдум. От ООН выражена обеспокоенность «потенциально дестабилизирующим эффектом». Согласно специальному заявлению от 25 сентября, «Генеральный секретарь уважает суверенитет, территориальную целостность и единство Ирака и считает, что все нерешенные вопросы между федеральным правительством и региональным правительством Курдистана должны быть решены посредством структурированного диалога и конструктивного компромисса».

Призывы к Багдаду и Эрбилю решать спорные вопросы за столом переговоров содержатся в официальной позиции многих стран.

США и ЕС официально выразили сожаление по поводу референдума, ограничившись абстрактными заявлениями по поводу целостности Ирака. Но некоторые аналитики не исключают, что при необходимости признание расчленения Ирака возможно, как минимум, со стороны США.

Единственной страной, которая поддерживает курдский референдум является Израиль, но, как говорится, «из шкурных соображений», поскольку потенциальная война курдов с арабами была бы очень выгодна Тель-Авиву, как до этого был выгоден Халифат.

В целом Ближний Восток продолжает балансировать на грани крупного межэтнического конфликта. Как опасаются эксперты, по накалу он может оказаться сопоставимым с шиитско-суннитским противостоянием.

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