28.09.2017 , № 110 от 28 сентября 2017 г.

Путь в никуда

Заявляют рабочие государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», которое совсем недавно называлось заводом имени 61 коммунара.

«Чиновники, вы сделали нас нищими»

– КОРАБЕЛЫ были против переименования предприятия до решения вопроса о большой задолженности по зарплате, – говорит начальник отдела технического контроля Сергей Новиков. – Все опасаются, что после переименования вопрос и вовсе не решится.

Поэтому в прошлый четверг рабочие решили в очередной раз напомнить властям: у них нет больше сил голодать. Задержка в выплате зарплаты началась с ноября 2014 года и уже составляет почти 60 миллионов гривен. На сегодняшний день в штате осталось 607 сотрудников. Еще 420 человек уволившихся не получили окончательного расчета. Для начала рабочие устроили пикет возле здания Николаевской обл­госадминистрации. В руках они держали плакаты с надписями «Чиновники, вы сделали нас нищими», «Мы еще никогда не жили так бедно».

Многие из участников пикета сели на ступеньки, ведущие в здание, на парапет и отбивали бодрые ритмы пластиковыми бутылками, наполненными галькой. Поскольку на месте не оказалось губернатора Алексея Савченко, рабочие надеялись, что к ним выйдет первый вице-губернатор Вячеслав Бонь. Однако через некоторое время председатель заводского профсоюза Николай Головченко, наведывавшийся к чиновникам, заявил, что Вячеслав Бонь не хочет встречаться с участниками пикета, так как не может им сказать ничего нового. А вышедшая к протестующим работница облгосадминистрации отметила, что вопросом долга по зарплате сейчас занимается рабочая группа.

Однако такой ответ не устроил корабелов. И они решили дополнить свой мирный протест в борьбе за ликвидацию трехлетнего долга по зарплате более радикальными действиями. Направились в центр города, где в районе кольцевого движения транспорта начали безостановочное движение по пешеходному переходу улицы Пушкинской, а также по переходу части проспекта Центрального. Движение транспорта в этом районе было парализовано. Рабочие расступались на переходах только тогда, когда требовалось пропустить машины «скорой помощи».

На мэра у корабелов большая обида

НЕДОВОЛЬНЫМ водителям корабелы поясняли, что их семьи страдают от голода, что они не могут рассчитаться за коммунальные услуги, так как имеют трехлетний долг по заработной плате и таким образом хотят привлечь внимание властей к своим проблемам. Сотрудники патрульной полиции уговаривали протестующих не блокировать движение автотранспорта на улицах, перейти на тротуар и там выражать свой протест. Но заводчане на это не ре­агировали. Вскоре на переговоры к участникам пикета прибыл городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Надо отметить, что у корабелов на Сенкевича большая обида: в апреле нынешнего года он заявил на встрече с молодежью, что завод имени 61 коммунара нужно снести «под ноль» и построить там классный жилой комплекс, создать парковую зону, креативное пространство, торгово-развлекательный центр. Мэр также заявил, что не верит в возрождение судостро­ения в том формате, в котором оно было в Николаеве, без государственной поддержки, без создания особых экономических зон. Нет, по его мнению, и на надежды на крупных инвесторов из-за создавшейся ситуации в стране. Он считает, что сейчас судостроение – это не то, что может спасти Николаев.

Однако корабелам не хочется и мысли допускать о том, что свалившаяся на Украину коррупционная напасть сохранится надолго. Протестующие уверены, что у них хватит сил и мужества для борьбы за свои права. А еще они четко знают, что в нищей стране чиновникам надо думать не о новых торгово-развлекательных центрах, а создании новых рабочих мест. Поэтому и разговор у мэра с корабелами вышел очень обстоятельным и длился около 40 минут. «Наши неоднократные обращения в органы законодательной и исполнительной власти, в облгосадминистрацию, в администрацию президента, к премьер-министру результатов не дали, – отмечал Николай Головченко. – А для большинства корабелов заработная плата является единственным источником существования. Длительная задержка ее обрекает людей на нищету».

Во время беседы мэра с рабочими было решено: участники пикета оформят свои претензии в письменном виде и принесут их в горисполком. Этот вопрос будет подготовлен для обсуждения на вне­очередной сессии горсовета, которая пройдет 26 сентября. После этого корабелы согласились прервать акцию протеста.

Не остался бы памятник символом прошлого

26 СЕНТЯБРЯ все присутствующие на внеочередной сессии горсовета депутаты поддержали инициативу городского головы обратиться к Верховной Раде, президенту Петру Порошенко, Кабинету министров Украины с просьбой о содействии в погашении долга по зарплате государственному предприятию «Николаевский судостроительный завод». В обращении подчеркивается, что депутаты Николаевского городского совета встревожены нарушением конституционных прав работников государственного предприятия, возникшим из-за невыплаты им заработной платы, и просят ликвидировать этот долг для устранения в городе социальной напряженности. Это обращение Александр Сенкевич решил не доверять почте, а отвезти в Киев лично.

Депутаты горсовета понимают, что реакция на их просьбу может и затянуться. В таком случае должно вступить в действие предложение депутата Елены Киселевой: дать поручение управлению юридического департамента городского совета по оказанию помощи нынешним и бывшим работникам Николаевского судостроительного завода в оформлении исков в суд по поводу взыскания долга по зарплате.

…В центре Николаева возле пересечения проспекта Центрального и улицы Соборной установлен оригинальный памятник корабелам и флотоводцам в ознаменование двухвекового труда николаевских судостроителей. Здесь любят фотографироваться гости города и области. Интересно, что профессию Николаев получил на год раньше, чем состоялось его утверждение как города. Ведь место, где ему предстояло вырасти, было крайне удобным для устройства верфей. По указу князя Потемкина при впадении реки Ингул в Южно-Бугский лиман под руководством полковника Михаила Фалеева в 1788 году была заложена верфь, вокруг которой начал строиться город. Когда я прохожу мимо памятника корабелам и флотоводцам, то невольно думаю о том, как бы не остался этот монумент символом того, чем город был в прошлом.

Вглядываясь в персонажей монумента, невольно ловишь себя на мысли, что читается на их лицах обращенный к нам вопрос: «И куда же это вы «приплыли», ребятушки?» Вопрос этот вполне закономерен. Ведь в последние десятилетия в городе систематически уничтожается судостроение – то ради чего закладывался и развивался Николаев. Раньше на Николаевском судостроительном заводе работало

12 тысяч человек, а сейчас, как вы уже знаете, осталось

607 измученных нуждой кораблестроителей.



Николаев.