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28.09.2017 , № 110 от 28 сентября 2017 г. Беседы об искусстве Днепропетровской организации Национального союза художников Украины исполнилось 60 лет. Свой достойный юбилей мастера кисти и резца решили отметить в киевском Доме художника, организовав ретроспективную выставку, на которой представили более 200 работ. Казалось бы, радоваться надо таким творческим людям, поздравлять и гордиться их талантами. Однако озвученные повседневные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня работники изобразительного искусства, практически затмили торжество.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Днепропетровской организации НСХУ ведет свое начало с 1957 года. В тот год два художника – А.Вандаловский и А.Жирадков – основали областной творческий союз, который быстро расширялся территориально и в количественном составе. В Союз художников вошли не только профессиональные живописцы, графики и скульпторы, но также народные мастера декоративной росписи из известного на весь мир районного центра Петриковка. За короткий период эта организация взрастила многих народных художников и выдающиеся мастеров искусства, таких как Георгий Чернявский, Андрей Пикуш, Василий Мирошниченко, Гарник Хачатрян, Анатолий Жежер...

Следует признать, что в советское время художественному воспитанию граждан уделяли огромное внимание. В каждом городе и районном центре открывались школы искусств, работали изостудии, были доступны художественные материалы.

Особые привилегии имел и тогдашний Союз художников. Каждый ее член на льготных условиях пользовался творческой мастерской, имел гарантированные заказы, оплата выполненных работ шла по повышенному коэффициенту. НСХУ бесплатно предоставлял художникам свои выставочные залы, выделял путевки в творческие дома отдыха, организовывал продажу картин в художественных салонах, оплачивал выпуск каталогов и доставку произведений, выдавал справки для уменьшения оплаты за свою жилую площадь, юридически помогал начислить прибавку к пенсии.

То, как изначально задумывался творческий Союз художников и как в последующие годы он осуществлял свою деятельность, ныне осталось лишь на бумаге и в воспоминаниях его старых активистов. Сегодняшняя Днепропетровская организации НСХУ уже не имеет той финансовой и материальной базы, на которую прежде опиралась. И самое печальное, что пришедшая власть не ставит мастерам изобразительного искусства задачи по воспитанию нового поколения. В стране долгие годы полностью отсутствуют социально-ориентированная идеология, мораль и, по сути, духовность, что приводит к творческому упадничеству, человеческой деградации и духовному опустошению. От безысходности художники вынуждены обращаться за грантами в иностранные фонды, чтобы выполнять примитивные и низкопробные заказы.

Конечно, не скажешь, что Днепропетровская организации НСХУ сложила руки и только ждет помощи от государства. В областном Союзе художников, где насчитывается около 150 членов, ежегодно планируют и проводят до 40 художественных акций и выставок. Но вот возобновить практику закупок художественных произведений в постоянные фонды дирекция пока не может.

Парализована работа многих мастерских художников, которые не имеют средств, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Хотя, согласно Закону Украины «О Национальных творческих союзах», Национальная комиссия по регуляции рынка коммунальных услуг должна учитывать статус творческих работников. Но она отнесла художников к предпринимателям и бизнесменам, чем усложнила им жизнь. Кстати, такого не знает ни одна страна Европы, где существуют подобные творческие объединения и профессиональные гильдии. Даже в Беларуси члены творческих союзов освобождаются от уплаты некоторых налогов.

Не секрет, что областные творческие союзы Украины, существующие под эгидой Министерства культуры, из года в год жалуются, что выделяемых из бюджета средств им едва хватает на «поддержание штанов». А ведь финансирование этих организаций является политикой каждого государства в гуманитарной сфере, где стремятся помогать своим творцам, сохранять созданное наследие и передавать навыки творческой молодежи.

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